Sport, Fun&Action im Kinder-Camp in Grenchen

In Bewegung Viel Spass beim Sport und neue Disziplinen: Beim Kinder-Camp in Grenchen können sich die Kids austoben Das Kinder-Camp in Grenchen bietet in der Doppelturnhalle Fun und Action für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren. Oliver Menge Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinder-Camp in der Doppelturnhalle beim Schwimmbad: Sport Fun&action für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Oliver Menge / Nikon Z6

«Kommt einmal alle in die Mitte und stellt euch hintereinander auf.» Fünf Buben und vier Mädchen folgen den Worten der Leiterin. Irene Weber ist Wochenchefin beim Kinder-Camp in Grenchen. Sie führt das Camp zusammen mit Marcos Keller, der in der anderen Turnhalle die etwas älteren Kids betreut und ihnen laut Plan Capoeira beibringen soll.

«So, jetzt machen wir Wettrennen, immer die vordersten zwei stellen sich auf die blaue Linie und bei los geht’s los, bis zur nächsten blauen Linie.» Schnell haben die Kinder ihren jeweiligen Partner oder Partnerin gefunden, gegen den oder die sie rennen wollen. Denn schon den Kleinen ist klar, dass es unfair wäre, wenn die schnellen Buben ständig gegen die etwas langsameren Mädchen gewinnen würden. Lieber laufen die «besten Freundinnen» oder «dicksten Kumpel» gegeneinander.

Koordination und Gleichgewicht sind entscheidend

Es bleibt aber nicht einfach beim losrennen: Irene Weber korrigiert die Haltung am Start. Schliesslich ist das hier zwar lustig, die Kinder sollten aber auch etwas lernen. Das Fach heisst Leichtathletik. Das vordere Bein etwas abgewinkelt, mit dem hinteren Bein steht man nur auf der Halbspitze, die klassische Haltung beim Start zu Langstreckenläufen. Mit den Älteren wird sie später noch mehr ins Detail gehen und die Koordination trainieren, indem die Kinder über hintereinander gelegte Rahmen springen müssen. Hier müssen sie ihre Füsse genau setzen und das Gleichgewicht halten.

Die Jüngeren kommen zum nächsten Posten, dem Weitsprung. Hier geht es auch darum, den Mut aufzubringen, weit zu springen und auf dem «Füdli» auf der weichen Matte zu landen. «Wenn ihr nicht schnell genug seid oder vor dem Absprung abbremst, werdet ihr auch nicht weit springen können», erklärt sie den Kindern. Ein Schnürchen, über das gesprungen wird, sorgt für die nötige Höhe.

Kinder-Camp in der Doppelturnhalle beim Schwimmbad: Sport Fun&action für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Oliver Menge / Nikon Z6

Vielfältiges Programm für die ganze Woche

Hindernis-Parcours, Mini-Handball, Capoeira, Leichtathletik und Akrobatik werden die Kids die ganze Woche erlernen. Dazu findet am letzten Nachmittag wahrscheinlich ein Plausch-Unihockeyturnier statt. «Normalerweise studieren wir mit den Kindern eine Abschlussshow für die Eltern ein, aber diese dürfen aufgrund der Bestimmungen jetzt die Hallen nicht betreten», erklärt Irene Weber. Sie bedauere es etwas, hätten sich nur gerade 22 Kinder angemeldet. «Vielleicht ist immer noch etwas Unsicherheit wegen Corona vorhanden oder dann waren die Kinder schon im Frühling da und wollten kein zweites Mal teilnehmen.»

Wobei: Mehr als die Hälfte der Kids war schon einmal im Sport-Camp. So wie Laurine, die das Camp zusammen mit ihren jüngeren Geschwistern besucht. Sie und ihre Brüder und Schwestern haben bereits in den Frühlingsferien teilgenommen. Auf die Frage, was ihr am Besten gefalle, meint sie, wie aus der Pistole geschossen: «Fussball». Die 13-Jährige will auch schon bald in einem Fussballverein ihren Lieblingssport ausüben.

Für einmal kein Fussball auf dem Programm

Fussball stehe ganz bewusst nicht auf dem Programm, sagt Irene Weber. «Wir hatten im Frühling einen Trainer, der Fussball anbot. «Alle wollten nur noch Fussball spielen.» Und doch kommen die Kids auch hier auf ihre Kosten: Die Capoeira-Lektion von Marcos Keller wurde nämlich kurzerhand auf nur gerade 10 Minuten beschränkt. Den Rest der Stunde verbrachten die Älteren mit Fussball und anderen Ballspielen.

Die Gruppe der Jüngeren hat inzwischen in der anderen Halle die Seile hervor genommen. Sie müssen auf den Schwedenbock klettern, um sich dann wie Tarzan wegzuschwingen. Hier wird eine weitere Fähigkeit vermittelt: Hat man nämlich das Seil in der Hand, kann man nicht hochklettern, man ist auf die Hilfe der Anderen angewiesen.