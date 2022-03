Derendingen: Keine Strategie für eigene Liegenschaften

Immobilien In Derendingen fehlt eine Strategie für die gemeindeeigenen Liegenschaften Nun will der Gemeinderat vorwärtsmachen. Auslöser ist ein endendes Mietverhältnis im Schulhaus Oberdorf. Dafür haben sich bereits Kaufinteressenten gemeldet. Urs Byland 31.03.2022, 11.15 Uhr

Was will die Gemeinde mit ihrem nicht mehr nötigen Schulhaus Oberdorf tun? Hanspeter Bärtschi

Unter dem neuen Gemeindepräsidenten Roger Spichiger, früher Leiter Bau und Planung, soll Derendingen eine Immobilienstrategie entwickeln. Als Beispiele nennt er den Saalbau Bad, die Alterssiedlung, die Alte Aula oder das Schulhaus Oberdorf.

Gerade in letzterem steht eine Veränderung an. Der Mietvertrag mit der Privatschule LernStattSchule läuft aus. Anfragen von diversen Interessenten für Miete oder gar Kauf liegen vor. «Es gibt zu den einzelnen Liegenschaften im Besitz der Einwohnergemeinde diverse Strategien über deren Nutzung, Vermietung oder Verkauf, aber es gibt keine übergreifende Strategie der Gemeinde.»

Er schlägt deshalb vor, die Beschlüsse zu den jeweiligen Objekten zusammenzustellen und im Gemeinderat über eine allfällige Aufhebung zu diskutieren. Speziell soll die Abteilung Bau und Planung einen Vorgehensvorschlag für das Schulhaus Oberdorf vorlegen. Der Gemeinderat unterstützte das Vorhaben einstimmig.

Für ein Doppel-Nein zu Steuer-Initiative und Gegenvorschlag

Die Steuer-Initative «Jetzt si mir draa» als auch der Gegenvorschlag finden im Gemeinderat keine Gnade. Beide Vorlagen werden einstimmig abgelehnt, also auch von SVP-Gemeinderat André Winiger. Aus den Reihen seiner Partei wurde die Initiative lanciert. «Wichtig ist, dass der Steuerzahler genau sieht, was im Dorf für Auswirkungen zu befürchten sind», so Winiger.

Zu gross würden die Verluste für die Gemeindekasse ausfallen. Der Gemeindepräsident rechnet vor, dass Derendingen mit Annahme der Initiative jährlich 1,25 Millionen Franken und ab 2030 bis zu 3,3 Millionen Franken verlustig werden könnte. Bei Annahme des Gegenvorschlages wären es 880'000 Franken, die jährlich in der Gemeindekasse fehlen würden. Der Steuersatz würde kräftig anwachsen, müsste man diese Mindereinnahmen ausgleichen.

Gleichzeitig darf aber von einem erklecklichen Überschuss in der Rechnung 2021 ausgegangen werden, wenn das Lob von SP-Gemeinderätin Kosa Fetahu an die anderen Gemeinderäte für deren sparsame Geldverwendung in diese Richtung gedeutet werden darf.

Der Gemeinderat will nun aktiv mit Flyern im «Azeiger» für ein Doppel-Nein werben.