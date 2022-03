Roman Reto Koller, Buchegg, schreibt Bücher über hohen Norden

Immer wieder Tromsø Dritter Roman von Buchegger Autor Reto Koller: Von Lichtern und dunkeln Geheimnissen Der Norden Europas lässt Reto Koller nicht los. Egal ob als Reiseziel oder als Inspiration für seine Bücher: Immer wieder reist der in Buchegg wohnhafte Autor in die nordnorwegische Stadt Tromsø. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Reto Kollers dritter Roman ist bereits erschienen. zvg

Vor allem das Licht des Winters fasziniert Reto Koller. Dabei meint er nicht nur die bunten, mystischen Nordlichter. Auch die Finsternis der Polarnacht und die damit verbundene Dämmerung beeindrucken ihn.

Reto Koller schreibt nicht etwa von Nordlichtern geprägte, märchenhafte Romane, sondern er taucht in die tiefe Dunkelheit ein. Und zwar nicht nur in die der Natur, sondern auch in die Dunkelheit der menschlichen Seele.

Neugier begleitet von Beklemmung

Während es in seinem ersten Roman «Dunkelzeit» um ein Mädchen in einem weissen Nachthemd sowie dessen Tagebuch geht, widmete er sich im zweiten Roman «Schattenwasser» dem Leben der alten Ella, welche eine Vergangenheit hat, die von einem dunkeln Kapitel ihrer Familiengeschichte geprägt ist.

Auch sein aktueller Roman ist nicht leichte Kost, sondern man liest ihn mit einer von einer Beklemmung begleiteten Neugier. In «Nordbucht» kommt sein Protagonist Sondre Iversen einer grusligen Geschichte rund um ein Internat auf die Spur.

Beklemmend ist die Atmosphäre dort – und der Alltag überschattet von ungelösten Selbstmorden, an die niemand so wirklich glauben mag. Immer tiefer dringt der Lehrer in die Geschichte dieses Ortes ein – und deckt Geheimnisse auf, die sein eigenes Leben in Gefahr bringen.

Buchvernissage: Mi, 30. März, 20 Uhr, Bücher Lüthy, in Solothurn. Anmeldung unter: www.buchhaus.ch

