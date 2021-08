Hüniken Neuer Gemeindepräsident: Start ins Amt mit viel Freude, aber auch Respekt Thomas Frey ist ein Neuzuzüger, fühlt sich aber in Hüniken gut aufgenommen und freut sich auf seine neue Aufgabe. Rahel Meier 27.08.2021, 05.00 Uhr

«Nach Hüniken zu ziehen, war ein Entschied, den wir ganz bewusst gefällt haben.» Thomas Frey ist erst 2019 in die Kleingemeinde gezogen. Einerseits fand er hier einen Bauplatz, der ihm zugesagt hat. Andererseits gefällt es ihm sehr in Hüniken: «Die Gemeinde hat Charme», meint er.

Man werde zudem als Neuzuzüger sehr herzlich aufgenommen. Schon beim ersten Spaziergang seien er und seine Frau angesprochen und willkommen geheissen worden.

Bestens vertraut mit der Region

Thomas Frey Hanspeter Bärtschi

Thomas Frey hat viele Jahre im Kanton Aargau in einer Gemeinde mit rund 2000 Einwohnern gelebt. Dort hat er sich auch jahrelang politisch betätigt. Er ist zudem Geschäftsführer einer Stiftung mit rund 35 Angestellten, die vorwiegend im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes auf landwirtschaftlichen Betrieben tätig ist.

Sein Beruf bringt es mit sich, dass er die Region, in der er sich nun auch niedergelassen hat, schon seit Jahren kennt. «Seit kurzem dürfen wir auch eine grössere Gemeinde in der Region in Fragen der Arbeitssicherheit beraten.»

Engagement ist wichtig in kleinen Gemeinden

Kaum war Frey zugezogen, nahm er an der Gemeindeversammlung teil. «Für mich ist klar, in kleinen Gemeinden muss man sich irgendwo engagieren. Sonst können sie auf Dauer nicht selbstständig bleiben.» Er habe sich deshalb spontan als Gemeinderat zur Verfügung gestellt, nachdem er hörte, dass ein solcher gesucht werde.

«Die politische Arbeit hat mir immer sehr Freude gemacht. Ich habe allerdings grossen Respekt vor der Aufgabe, die mich hier erwartet.»

Dazu komme, dass das solothurnische Politsystem anders funktioniere als dasjenige im Aargau.

«Sicher fehlt mir zudem heute auch noch das Netzwerk in der Region.»

Frey geht seine Arbeit als Gemeindepräsident gelassen an. Nach der Amtsübergabe Ende Monat werde er sich in die hängigen Geschäfte einlesen. Er wolle zudem auch die Geschichte der Gemeinde kennen lernen. «Ich bin ein zukunftsgerichteter Mensch. Aber man muss die Traditionen kennen, um den passenden Weg zu finden.»

Erste konkrete Geschäfte sind da

Erste konkrete Geschäfte liegen bereits vor. Das IKS (internes Kontrollsystem) ist ein eher trockenes. Spannender dürfte es dann werden, wenn es um die Liegenschaft an der Hauptstrasse 8 geht, die dereinst das neue Gemeindehaus werden könnte. Das Projekt der Arbeitsgruppe liege vor. Der Gemeinderat müsse sich nun überlegen, wie es weitergehen soll und was Sinn mache.

Mittel- und langfristig müsse man sich zudem sicher überlegen, wie sich Hüniken weiterentwickeln und positionieren soll. «Als Allererstes müssen wir uns aber im Gemeinderat ­organisieren.» Frey arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum, kann sich aber relativ flexibel organisieren.

«Ich freue mich auf den Start gemeinsam mit meiner Ratskollegin und meinem Ratskollegen.»