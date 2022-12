Hüniken: Budget 2023 mit einem Minus

Gemeindeversammlung Auch in Hüniken hat das Budget ein Minus – auf Jahre hinaus Die Gemeindeversammlung von Hüniken findet seit Jahren in der Nachbargemeinde Etziken statt. Das Budget befriedigte nur teilweise, das Eigenkapital wird möglicherweise weiter angeknabbert. Urs Byland Jetzt kommentieren 11.12.2022, 16.00 Uhr

Ortseinfahrt in Hüniken. José R. Martinez

Von weitem leuchtet die knallgrüne Reklame «Frohsinn» in Etziken. Zusätzlich weist eine Lampengirlande mit vielen blauen Birnen den Hünikerinnen und Hünikern den Weg an die Gemeindeversammlung. Seitdem der «Sternen» in Hüniken nicht mehr ist, findet die Gemeindeversammlung im Nachbardorf im Säli des «Frohsinn» statt.

Nach dem Service ergreift Gemeindepräsident Thomas Frey das Wort und begrüsst die zirka 30 anwesenden Stimmberechtigten; rund ein Fünftel der Dorfbevölkerung. Auf ein formelles Auszählen wird verzichtet. Man kennt sich.

Das Budget wird der Versammlung von Finanzverwalter Daniel Amacher vorgestellt. Es schliesst bei einem Aufwand von mehr als 677'000 Franken mit einem Aufwandüberschuss von fast 55'000 Franken ab. Das liegt im Rahmen des Vorjahresbudgets, das ebenfalls einen Aufwandüberschuss von gut 55'000 auswies. Als dann jeder und jede das Mineral vor sich im Glas hat oder auch etwas Alkoholisches, kommt Amacher zu den prognostizierten Steuereinnahmen.

Diese sind mit fast 480'000 Franken budgetiert, was Mehreinnahmen von fast 30'000 Franken gegenüber dem Budget 2022 ausmacht. Der Steuerertrag sei aufgrund der laufenden Steuereinnahmen 2021 und 2022 angepasst worden. Wegen der Abstimmung zur Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und dem angenommenen Gegenvorschlag sei mit weniger Steuereinnahmen von 3 Prozent (12'000 Franken) zu rechnen.

Aus dem Finanz- und Lastenausgleich erhält Hüniken beinahe 37'000 Franken, was einer Abnahme gegenüber dem Vorjahreswert um 23'000 Franken entspricht. Im Jahr 2023 wird für die Auflösung der Neubewertungsreserve ein Betrag von 5575 Franken budgetiert.

Laut Daniel Amacher wird Hüniken, wie der Finanzplan prognostiziert, in den nächsten Jahren Aufwandüberschüsse zwischen 40'000 und 60'000 Franken haben, so dass das noch vorhandene Eigenkapital um 2025/2026 die kritische Grenze von noch 60 Prozent erreichen wird. Am Steuerfuss von 120 Punkten wird nichts geändert. Aber die Hundesteuer wird von 80 auf 100 Franken erhöht. Grund sei die Anschaffung von Robidogs.

In den Investitionen muss Hüniken den Ersatz von Hydranten finanzieren. Die ganze Übung kostet 45'000 Franken, der Kanton würde sich mit über 11'000 Franken beteiligen. Netto investiert Hüniken im nächsten Jahr 24'000 Franken. Das Budget, wie auch alle weiteren Vorlagen, genehmigten die Anwesenden einstimmig.

Hüniken hat keine Dienst- und Gehaltsordnung

Unter den weiteren Vorlagen sticht die Genehmigung einer Dienst- und Gehaltsordnung hervor. Eine solche hatte das Dorf bisher nicht, wie der Kanton bemerkte. «Wir haben eine Liste der Entschädigungen abgegeben, aber das reichte nicht.» Also habe man eine Ordnung erstellt. «Das war unnötige Arbeitsbeschäftigung», sagte der Gemeindepräsident.

Unter den Mitteilungen informierte der Gemeindepräsident, dass bereits im kommenden März die Bevölkerung von Hüniken über die Einheitsgemeinde abstimmen kann. Nachdem eine Konsultativabstimmung an einer früheren Gemeindeversammlung ein positives Bild gab, seien Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde bereit für diesen Schritt.

