Hubersdorf: Sanierung der Kammersrohrstrasse bedingt Sperrung

Hubersdorf/Kammersrohr Für die Sanierung der Kammersrohrstrasse wird abschnittweise eine Vollsperrung nötig Die Kammersrohrstrasse wurde 1964 gebaut und führt durch die «Buchweid» in Hubersdorf nach Kammersrohr. Weil es 2020 einen Leitungsbruch in der Strasse gab, wurde die sowieso geplante Sanierung vorgezogen. Statt wie vorgesehen Anfang April, wird nun aber erst Mitte Mai mit den Arbeiten begonnen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Die Kammersrohrstrasse führt durch das Quartier Buchweid in Hubersdorf nach Kammersrohr und endet dort nach rund einem Kilometer. José R. Martinez

Durch den Wasserleitungsbruch vor bald zwei Jahren wurde der Strassenbelag der Kammersrohrstrasse unterspült und weist nun diverse Setzungen auf. Die Ableitung des Strassenabwassers in den Weidlibach ist defekt und der Zustand der Bachquerung kritisch. Zudem hat die Strasse ihre normale Lebensdauer erreicht und sollte sowieso saniert werden.

Die Kammersrohrstrasse wird, wie es im Fachjargon heisst, «im Bestand saniert». Das heisst konkret, dass sie weder verbreitert, noch verändert wird. Randabschlüsse und Belag werden erneuert. Der Mergelweg für die Schulkinder bleibt erhalten. Einzig die Querung des Weidlibaches wird im Zug der Arbeiten komplett ersetzt.

Koordination zwischen Kanton und Gemeinde

Gleichzeitig mit den Arbeiten an der Strasse ersetzt die Gemeinde Hubersdorf die defekte Wasserleitung. Dadurch bietet sich den Anliegern, sofern sie das wünschen, die Möglichkeit, ihren Wasseranschluss gleichzeitig ebenfalls erneuern zu lassen. Dies aber auf eigene Kosten.

Die Kammersrohrstrasse ist eine Kantonsstrasse und rund einen Kilometer lang. Ungewöhnlich ist, dass sie in ihrer Funktion als Kantonsstrasse als Sackgasse in Kammersrohr endet. Rüdiger Schütz, Projektleiter beim Amt für Verkehr und Tiefbau, und zuständig für die Sanierung erklärt das so:

«Der Kanton hat es sich seinerzeit zur Aufgabe gemacht, dass jede Gemeinde durch eine Kantonsstrasse erschlossen wird.»

Weil die Kammersrohrstrasse nur eine Breite von fünf bis höchstens sechs Metern aufweist, kann sie während der Sanierung nicht einspurig befahren werden. Die Sanierung erfolgt deshalb unter Vollsperrung in fünf Etappen. In jeder Etappe wird ein Abschnitt der Strasse komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt. Fussgängerinnen, Fussgänger und auch alle mit einem Velo können sich jederzeit in beide Richtungen bewegen.

In der Buchweid liegen rund 50 Liegenschaften, was knapp einem Fünftel der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Hubersdorf entspricht.

Die Etappen 1. Etappe: Hauptstrasse bis Erlenweg (sechs bis acht Wochen)

2. Etappe: Erlenweg bis Stucketen (sechs bis acht Wochen)

3. Etappe: Stucketen bis Föhrenweg (fünf bis sechs Wochen)

4. Etappe: Föhrenweg bis Reservoir (acht bis zehn Wochen)

5. Etappe: Reservoir bis Projektende (vier bis sechs Wochen)

Deckbelagseinbau: Sommer 2023

Konkret heisst das, dass der motorisierte Verkehr, je nachdem aus welcher Strasse der Buchweid er sich bewegen will, entweder nur via Hubersdorf oder Kammersrohr/Günsberg zu- oder wegfahren kann. Von Kammersrohr aus ist die Zu- und Wegfahrt während der ganzen Bauzeit nur über Günsberg möglich. Rüdiger Schütz:

«Uns ist durchaus bewusst, dass der Umweg über Kammersrohr und Günsberg lang ist und zusätzlich Zeit in Anspruch nimmt. Dafür verkürzt sich die Bauzeit an der Strasse insgesamt.»

Der Verkehr, der von Hubersdorf via Kammersrohr und Günsberg zu- oder wegfährt, tut dies via Günsbergstrasse, Bannstrasse, Gasse und Solothurnstrasse.

Die Umleitung überfolgt über Kammersrohr... sogis

... und dann via Günsgbergstrasse, Bannstrasse und Gasse nach Günsberg. sogis

Ausweichstellen und Umfahrung

Die Günsbergstrasse wiederum ist sehr schmal und zwei Fahrzeuge können kaum kreuzen. Deshalb werden extra für die Bauzeit drei Ausweichstellen gebaut. Ebenso wird eine Umfahrung des Mattenhofes in Kammersrohr erstellt. Diese würde die Gemeinde Kammersrohr nach der Sanierung gerne als Definitivum übernehmen. Ob das möglich ist, wird zusammen mit dem Amt für Verkehr und Tiefbau sowie dem Amt für Raumplanung zurzeit noch geklärt.

Der geplante Bypass für den Mattenhof. José R. Martinez

Die Gemeinde Attiswil sperrt während der Bauzeit zudem die Weisensteinstrasse für den Durchgangsverkehr, einerseits um Fluchtverkehr zu verhindern, andererseits, weil sich an dieser Strasse auch eine Institution befindet, die tiergestützte Therapie anbietet.

Während der gesamten Bauzeit steht ein Ersatzparkplatz zur Verfügung. José R. Martinez

Damit die Einwohnerinnen und Einwohner, die gerade direkt von einer Bauetappe betroffen sind, jederzeit mit einem Auto zu- oder wegfahren können, erstellt der Kanton 15 Ersatzparkplätze nahe bei der Attiswilstrasse. Auch die Zufahrt für die Blaulichtorganisationen sei jederzeit gewährleistet, so Schütz. Vonseiten der Gemeinde wurden zudem Kehrichtentsorgung und Grüngutabfuhr ebenfalls für die Dauer der Bauzeit speziell geregelt.

Die Vorarbeiten für die Sanierung beginnen am 25. April. Das Projekt ist mit rund 1,25 Mio. Franken veranschlagt. Dazu kommen die Kosten für den Ersatz der Leitungen der Gemeinde im Betrag von 340'000 Franken.

Viel Mehrverkehr für Kammersrohr

In Kammersrohr blickt man mit einer gewissen Sorge auf die Sanierungsarbeiten. Gemeindepräsident Ueli Emch erklärt:

«Bei uns im Dorf wird sich der Verkehr während der Bauzeit fast verzehnfachen.»

Anzahlmässig sei der Verkehr natürlich nicht zu vergleichen mit den Zahlen auf einer grossen Hauptstrasse. Trotzdem werde die Bauzeit in Kammersrohr zu einer Belastung für das ganze Dorf.

Schwierig sei auch die Umfahrung über die Günsbergstrasse. Diese ist normalerweise nur für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen offen. Die Günsbergstrasse grenze zudem an Landwirtschaftsland an. «Wir appellieren an alle, dass nur auf den Ausweichstelle gekreuzt und nicht einfach mit den Autos ins Landwirtschaftsland hinaus gefahren wird.»

Emch macht aber auch deutlich, dass die Zusammenarbeit mit dem Amt für Verkehr und Tiefbau gut funktioniere. Von allen Seiten gebe es Goodwill um Lösungen zu erzielen.

«Und nicht zuletzt bekommen wir in Kammersrohr eine Zufahrtsstrasse, die nach der Sanierung wieder eine Genartion lang halten.»

Der Hubersdorfer Gemeindepräsident Gregor Schneiter wohnt selbst in der Buchweid und engagiert sich vor allem dafür, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartieres genügend gut informiert werden. Die Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen laufe bisher gut.

Hubersdorf hofft zudem, dass an der Kammersrohrstrasse Verkehrsmassnahmen zu Gunsten der schwächsten Verkehrsteilnehmer getroffen werden könnten. «Ich spreche hier vor allem von den Schulkindern und den Seniorinnen und Senioren.»

Die Strasse sei sehr schmal und unübersichtlich. Die Gemeinde habe deshalb ein Gutachten in Auftrag gegeben und warte nun ab, was Experten für Massnahmen vorschlagen.