Hotel in Luterbach Prestigeauftrag fürs Parkforum Wylihof: Der Bund will auf Jahre hinaus Übernachtungen reservieren Die Bundesverwaltung wählte mit einer aufwendigen Ausschreibung ihre «Hotelpartner» aus. Nun steht fest: Das Seminarhotel in Luterbach bekommt eines der attraktiven Kontingente. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Parkforum Wylihof liegt inmitten eines Barockparks. Hanspeter Bärtschi

Es ist ein prestigeträchtiger Auftrag, den das Parkforum Wylihof da an Land gezogen hat: Das Seminarhotel in Luterbach gehört nun quasi zu den Gästehäusern der Eidgenossenschaft. Zum illustren Kreis der «Hotelpartner» der Bundesverwaltung, wie es die Behörden selbst formulieren.

Im Hotel, das eingebettet in einen Park liegt und 22 Zimmer hat, sollen künftig Bundesangestellte für Seminare, Workshops und Retraiten einchecken. Das geht aus einem soeben veröffentlichten Zuschlagsentscheid hervor.

Wie kam es dazu? Der Bund musste in den vergangenen Monaten erstmals eine öffentliche Ausschreibung durchführen, um Hotelkontingente einzukaufen. Das Submissionsverfahren wurde notwendig, weil solche Dienstleistungen neuerdings in den sogenannten Staatsvertragsbereich fallen. Federführend waren das Eidgenössische Personalamt und das Bundesamt für Bauten und Logistik.

Zehntausende Übernachtungen und Seminartage

Bei der Auftragsvergabe geht es um Zehntausende Übernachtungen und Seminartage. Diese will der Bund gut föderalistisch in mehreren Landesgegenden buchen. Aus der Deutschschweiz werden nebst dem Parkforum Wylihof noch acht weitere Hotels berücksichtigt. Inklusive Optionen können die Häuser ab 2023 mit einer Vertragslaufzeit von fünf Jahren rechnen.

Je nach Nachfrage will der Bund während dieser Zeit in der Deutschschweiz insgesamt bis zu 15’000 Seminarpauschalen mit Übernachtung und 11’500 Seminarpauschalen ohne Übernachtung buchen. Das Gesamtvolumen dafür beläuft sich gemäss eingegangenen Angeboten auf 4,14 bis 5,95 Millionen Franken. Die Reservationsanfragen vergebe man «gleichmässig verteilt an die Zuschlagsempfänger», heisst es beim Bund. Detailliertere Tarife werden nicht publiziert.

In Luterbach freut man sich über den Entscheid aus Bern. «Auch als vergleichsweise kleines Hotel konnten wir in der Ausschreibung punkten», sagt Parkforum-CEO Bernd Eigler auf Anfrage. Schon bei grossen Konzernen sei die Vergabe von Hotelkontingenten heute mit viel Aufwand verbunden, bei der öffentlichen Hand jedoch komme da noch einiges obendrauf. Eigler betont:

«In einer solchen Offerte steckt viel Arbeit und Zeit.»

Ein Blick in die Ausschreibungsunterlagen zeigt: Die Anforderungen sind jeweils detailliert festgeschrieben, bis hin zur Zahl der Pinnwände und der Ausstattung der Moderationskoffer in den Räumen. Es gilt, zahlreiche Vorschriften penibel einzuhalten, schliesslich müssen die Behörden mit dem eingesetzten Steuergeld sorgsam umgehen.

Hier sollen bald Bundesangestellte einchecken: Das Hotel verfügt über 22 Zimmer. Hanspeter Bärtschi

Die vom Bund verlangten Übernachtungspauschalen beinhalten nebst einem Zimmer zur Einzelbelegung unter anderem auch Vollpension, Verpflegung in den Kaffeepausen, Mineralwasser sowie Mietkosten für die voll ausgerüsteten Seminarräume.

Auch ohne Sterne durchgesetzt

Besonders stolz macht Eigler, dass das Parkforum in die Kränze kam, obwohl es sich den klassischen Hotelsternen entsagt hat. So bleibe man bei der Ausgestaltung des Angebots flexibel. Bei der Ausschreibung des Bundes war dies jedoch ein Startnachteil: Die Hotelklassifikation floss mit einer Gewichtung von immerhin zehn Prozent in die Bewertung ein, und als Massstab dienten dabei starr die Hotelsterne.

Bernd Eigler glaubt, dass das Parkforum mit anderen Faktoren überzeugen konnte. Zum einen mit seiner idyllischen, aber trotzdem zentralen Lage im Mittelland. Und zum anderen «mit modernster Präsentationstechnik». So habe man erst kürzlich beim Equipment aufgerüstet.

Die Pandemie hat auch im Parkforum Wylihof ihre Spuren hinterlassen. Die Seminarräume blieben während Monaten leer, das Hotel konnte kaum mehr Gäste empfangen. Vorderhand setze man noch auf flexible Öffnungszeiten und richte sich nach den Reservationen, erklärt Eigler. Doch nach dem Ende der Coronamassnahmen habe die Nachfrage wieder deutlich angezogen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen