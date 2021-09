Horriwil: Die Familie Schläfli setzt auf Viehzucht und Kartoffeln

Landwirtschaft «Viehschauen braucht es weiterhin»: Zu Besuch auf dem Hof von Familie Schläfli in Horriwil Auf dem Horriwiler Hof Aussenacker der Familie Schläfli gibt es neben starken Kühen auch aussergewöhnliche Kartoffeln. Benildis Bentolila Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Die Familie Schläfli aus Horriwil bewirtschaftet 45 Hektaren Landwirtschaftsland. Milchwirtschaft, Viehzucht und Ackerbau sind die Produktionszweige. Von links: Veronika, Markus, Daniel und Silvan Schläfli. Mit dabei der Hofhund und die dreijährige Fleckviehkuh Barinya. Benildis Bentolila

Der Solothurnische Fleckviehzuchtverband hat einen neuen Namen erhalten. Modern nennt er sich Swissherdbook Solothurn. Das Moderne verkörpert auch Meisterlandwirt Daniel Schläfli (28) vom Hof Aussenacker in Horriwil. Er wurde an der von über 100 Mitgliedern und Gästen besuchten Delegiertenversammlung in Aetigkofen in den Vorstand gewählt und ersetzt Thomas Stampfli aus Etziken, der nach 16 Jahren im Vorstand wegen Amtszeitbeschränkung zurücktrat.