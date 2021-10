Bericht zum Disziplinarverfahren in Horriwil veröffentlicht

Horriwil «Nicht gesetzesmässig, sparsam und wirtschaftlich» In Horriwil untersuchte eine Disziplinarkommission die angeblichen Verfehlungen des damaligen Gemeindepräsidenten. Der Bericht. Urs Byland Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Auseinandersetzung in Horriwil zwischen dem Gemeinderat und dem ehemaligen Gemeindepräsidenten Martin Rüfenacht ist noch nicht ausgestanden.

Rahel Meier

Der Schlussbericht der Disziplinaruntersuchung in Sachen Gemeindepräsident Martin Rüfenacht war auf der Gemeindeverwaltung einsehbar. Der Bericht wurde bereits im Februar 2021 von der vom Horriwiler Gemeinderat eingesetzten Disziplinarkommission fertiggestellt. Rüfenacht erreichte, dass er vorerst nicht veröffentlicht werden durfte. Im Juni zog das Richteramt Bucheggberg-Wasseramt seine superprovisorische Verfügung dann aber zurück. Nach einem Gemeinderats-

beschluss wurde daraufhin der Schlussbericht öffentlich aufgelegt. Dies mitten im Wahlkampf um das Gemeindepräsidium von Horriwil.



Rechnungsprüfungskommission kritisiert Rechnung



Die Disziplinarkommission wurde im August 2020 eingesetzt. Dies aufgrund diverser Vorkommnisse rund um das Gemeindepräsidium und aufgrund eines Ersuchens der Rechnungsprüfungskommission im Zusammenhang mit dem Bericht zur Rechnung 2019. Diese schrieb: «Die Grundsätze der Haushaltführung in den Bereichen Wirksamkeit, Rechtmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Führungsprozesse im Gemeindepräsidium können nicht bestätigt werden.» Mängel seien in der Einhaltung der Finanzkompetenz und der Personalführung festgestellt worden. Die Jahresrechnung 2019 sei aber trotz dieser Einschränkung zu genehmigen.



Im September 2020 startete die Kommission mit Präsident Pascal Mouther, Adrian Läng und Attila Lardori, damals noch nicht Gemeinderat, ihre Arbeit. Der ursprünglich vorgesehene Gemeinderat Cyrill Spirig verzichtete, nachdem der Gemeindepräsident intervenierte. Der Schlussbericht der Disziplinarkommission ist 39 Seiten stark. Einige Stellen sind eingeschwärzt, vor allem um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Angeschaut wurde unter anderem die «Leitung Ratsbetrieb». Hier wurden einige Verfehlungen, wie das Verpassen von Fristen festgestellt, was den Ratsbetrieb erschwert habe.



Unklare Regelung beim Inventurbeamten



Genau angeschaut wurde der Bereich «Erfüllung der Pflichten als Gemeindepräsident». Der Gemeindepräsident ist in Horriwil von Amtes wegen Inventurbeamter. Als Inventurbeamter werden ihm Spesen und Auslagen durch die Amtsschreiberei zu Lasten der Erbschaft zurückvergütet. Zusätzlich erhält er laut kantonaler Verordnung

50 Franken pro Stunde. Der Gemeindepräsident machte aber gegenüber der Gemeinde Auslagen und Entschädigungen in der Höhe von 11000 Franken geltend.



Unklar geregelt ist dieser Bereich, weil auch die Dienst- und Gehaltsordnung der Gemeinde gilt. Der Gemeinderat interpretiert die Dienst- und Gehaltsordnung der Gemeinde dahingehend, dass der Gemeindepräsident für die Gesamtheit seiner Aufgaben eine jährliche Entschädigung beziehe. In der Folge hat der Gemeinderat beschlossen, dass Spesen und Auslagen zu Lasten der Erbschaft und zu Gunsten des Inventurbeamten gehen, aber die Stundenentschädigung in die Gemeindekasse zu fliessen habe.



Weiter wurde dem Gemeindepräsidenten im Zusammenhang mit einem in Aussicht gestellten Legat ungenügende Transparenz im Gemeinderat vorgeworfen.



Strafanzeige wegen vermuteter Gesetzesbrüche



Die Disziplinarkommission hat weiter die Bereiche «Leitung Gemeindepersonal», «Leitung Ressort Finanzen» und «Amtsgelöbnis» bearbeitet. Im Bereich «Leitung Finanzen» werden zwei Geschäfte kritisiert, die der Gemeindepräsident eigenmächtig durchgezogen habe, ohne den Gemeinderat zu konsultieren und mitentscheiden zu lassen, so der Text im Disziplinarbericht. Dazu gehören ein Vertragsabschluss mit einer Internetplattform, die virtuell das Dorfleben unterstützt, und ein Darlehen an eine Zivilschutzorganisation, die er präsidierte. Die Kommission schreibt zudem, dass der Gemeindepräsident versucht habe, sich Spesen etc. in der Höhe von 21000 Franken vergüten zu lassen, worüber der Gemeinderat nicht informiert gewesen sei.



Grundsätzlich würden Spesenabrechnungen als auch Taggelder, die nicht vom Gemeinderat beschlossen werden, dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit widersprechen. Die vermuteten Gesetzesbrüche waren Grund dafür, dass der Gemeinderat Strafanzeige gegen den Gemeindepräsidenten einreichte. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.



Empfehlung des Berichtes wurde umgesetzt



Im Bericht empfahl die Disziplinarkommission dem Gemeinderat eine Busse von 2800 Franken auszusprechen, was den Unkosten der Gemeinde für eine Instruktionsverhandlung entspreche, eine Rückversetzung mit geringerer Besoldung oder falls nötig eine Amtseinstellung mit oder ohne Gehaltsentzug.



Aussagen von Martin Rüfenacht zu den Vorwürfen fehlen im Bericht gänzlich. Dieser hat sich mit seinem Anwalt gegen die Schaffung der Disziplinarkommission gewehrt. Er hat auch immer betont, dass er nichts sagen könne, solange das Verfahren mit der Strafanzeige des Gemeinderates von Horriwil gegen ihn läuft.



Da nach wie vor Verfahren laufen, konnte Martin Rüfenacht seine Sicht der Dinge bisher nie darlegen. Deshalb hat sich die Redaktion aus Gründen der Fairness dazu entschieden, den Artikel über den Schlussbericht der Disziplinarkommission mit den diversen Vorwürfen an die Adresse von Martin Rüfenacht erst nach den in der Zwischenzeit erfolgten Wahlen ins Gemeindepräsidium Horriwil zu veröffentlichen.