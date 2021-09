Horriwil «Jetzt weiss ich, wie es funktioniert»: Martin Rüfenacht will wieder Gemeindepräsident von Horriwil werden Horriwils Gemeindepräsident Martin Rüfenacht stellt sich zur Wiederwahl und trotzt den Anfeindungen aus dem Gemeinderat. Urs Byland Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Gemeindepräsident Martin Rüfenacht kandidiert erneut. Hanspeter Bärtschi

Kein Gemeindepräsident spaltet aktuell derart die Meinungen in einer Dorfbevölkerung wie der Horriwiler Martin Rüfenacht. Nicht etwa, weil er mit seiner Politik anecken würde, sondern weil der restliche Gemeinderat ihm Verfehlungen im Amt vorwirft und disziplinarisch sowie strafrechtlich gegen ihn vorgeht. Er steht am Pranger und wird öffentlich angeschuldigt. Aber er kann sich aus verfahrenstechnischen Gründen nicht wehren. Beide Verfahren sind nicht abgeschlossen.



In diesem Moment kommt seine Kandidatur fürs Gemeindepräsidium überraschend. «Das ist nicht Eitelkeit oder Rechthaberei. Es ist nichts als konsequent», erklärt Rüfenacht seine Motivation. 2017 hatte er kurz vor Legislaturende von seinem zurückgetretenen Vorgänger übernommen. «Ich habe mich ins kalte Wasser werfen lassen.» Dabei habe er gesehen, auf was er sich einlässt und das habe ihm gepasst, weshalb er an der ordentlichen Gemeindepräsidiumswahl ein halbes Jahr später kandidierte und gewann.

«Am Anfang ist jeder Neue in einem Amt gefangen in den Prozessen und bewegt nicht viel, und erst nach einer Anlaufphase wird man kreativ und vermag das grosse Ganze zu sehen.»

Für die eigentliche Aufgabe eines Gemeindepräsidenten sei Kontinuität daher sehr wichtig. «Jetzt weiss ich, wie es funktioniert, mit allen Geschmacksrichtungen, und es ist kein Abenteuer mehr, auf das ich mich einlasse.»



«Sie wissen, dass ich ein Pragmatiker bin»



In der vergangenen Legislatur, in der Rüfenacht seit April 2021 mit Disziplinarmassnahmen die Hände gebunden sind, habe man nicht überall die richtigen Schwerpunkte gefunden. Er sieht sich als Chance, dem aktuellen Trend im Gemeinderat entgegenzuwirken. Momentan werde zu sehr auf das Verwalten sowie das Bewirtschaften aktueller Themen gesetzt und zu wenig Gewicht auf die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde gelegt. «In umliegenden Gemeinden sind strategische Gespräche im Gange, wie man sich entwickeln könnte. Beispielsweise in Fragen der Zusammenarbeit der Schulen, der Feuerwehr etc. In Horriwil beschäftigt man sich dagegen mit viel operativen Themen und das vorausschauende Element bleibt auf der Strecke.»



Rüfenacht kommt an seinem Geschäfts- und Wohnsitz in einem renovierten Bauernhaus im Dorfzentrum in Fahrt. Hier arbeitet und wohnt der Ingenieur zusammen mit den beiden bald ausgewachsenen Söhnen. Seine Familie würde weniger heftig auf die Vorhalte gegenüber ihm reagieren, als er es vermutete. «Es gehört natürlich zu einer Familie, dass man nicht jeden Tag belegen muss, ob man richtig oder falsch liegt. Sie kennen mich lange genug, um zu wissen, wie ich ticke und dass ich nie in böser Absicht handle. Sie wissen, dass ich ein Pragmatiker bin, einer, der vorangeht. Es ist daher keine Belastung, aber sicher ein regelmässiges Gesprächsthema.»



Wirtschaftlich habe er die Situation mit der Besoldungskürzung gut überstanden. Beruflich gehört seine ganze Leidenschaft der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Gemeinsam mit einem engagierten Team in Zürich, Wien und Ljubljana entwickelt er Applikationen und Kollaborationsplattformen für Patientinnen, Patienten und Ärzte. Dieses Geschäftsleben und die internationale Zusammenarbeit mit anderen Leuten und Unternehmen sei ein wichtiger Gegenpol zur Dorfpolitik.



«Es braucht wenig, damit es wieder funktioniert»



«Es geht in einer Gemeinde alles sehr lange. Bei den wesentlichen Projekten reicht vom Anpacken bis zum Umsetzen kaum eine Legislatur.» Das ist mit ein Grund, weshalb er wieder antrete. In Horriwil müssten wichtige Themen nun zügig bearbeitet werden. Als Beispiel nennt er die Immobilienbewirtschaftung.



«Man hat kein belastbares Inventar, und es braucht dringend solide Planungsgrundlagen für die Zukunft.» Ein weiteres Beispiel ist die Heizung der Schulanlage, die ersetzt werden müsse. «Nur ein umfassender Masterplan, der die Bedürfnisse der nächsten Jahrzehnte berücksichtigt, kann als Grundlage für einen nachhaltigen Entscheid dienen.»



Die eigene Schule sei wunderbar und werde geschätzt, sie sei aber auch verhältnismässig teuer. Er wolle die Schule unbedingt erhalten, aber etwa im administrativen Bereich Zusammenarbeiten suchen. In den letzten zwei Jahren sei mit einer Ausnahme («dem Dossier Rüfenacht») kaum ein strategisches Projekt vom Gemeinderat aktiv bewirtschaftet worden. «Das war am Anfang der Legislatur noch ganz anders.»



Wenn Martin Rüfenacht die Wahl gewinnt, wird es im still gewählten Gemeinderat zu Rochaden kommen. Das wurde von seinem Konkurrenten Atila Lardori bereits angekündigt. «Ich fordere sicher keinen Rücktritt. Zumal es im künftigen Gemeinderat auch neutrale Mitglieder hat. Es braucht nur wenig, damit es wieder funktioniert», ist Rüfenacht überzeugt. Die bevorstehende Gemeindepräsidentenwahl wird zum Showdown. Wem vertraut die Bevölkerung mehr, dem anprangernden Gemeinderat oder dem Gemeindepräsidenten?