Horriwil Gemeinderat verfügt zeitweilige Amtseinstellung und Lohnstopp für den Gemeindepräsidenten Zur Information der Bevölkerung wollte der Gemeinderat Horriwil auch den Schlussbericht der Disziplinarkommission auflegen. Martin Rüfenacht verhinderte dies mit einer superprovisorischen Verfügung. Urs Byland 28.04.2021, 18.06 Uhr

Martin Rüfenacht: Sein Amt wurde vorerst mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Der Gemeinderat von Horriwil hat gegen ihren Gemeindepräsidenten Martin Rüfenacht eine vorübergehende Einstellung im Amt bis zum 31. Oktober 2021 mit sofortiger Wirkung verfügt. Die Verfügung wurde an der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend beschlossen. In der Verfügung wird Bezug genommen auf das Verantwortlichkeitsgesetz. Zitiert wird der Paragraf «Disziplinarstrafen». Dort ist nachzulesen, dass die Diszplinarbehörde, in diesem Fall der Gemeinderat von Horriwil, die vorläufige Amtseinstellung ohne Gehaltsentzug anordnen kann. In schweren Fällen kann sie den Gehaltsentzug verfügen, was der Gemeinderat so beschlossen hat.



Gemeinderat ist erste Disziplinarbehörde



In einer Medienmitteilung erläutert der Gemeinderat – unterzeichnet haben alle vier übrig gebliebenen Gemeinderäte – den gesamten Verlauf des Verfahrens. In ihren Berichten zu den Jahresrechnungen 2018 und 2019 habe die Rechnungsprüfungskommission im Gemeindepräsidium Mängel in der Einhaltung der Finanzkompetenz und Personalführung festgestellt und dem Gemeinderat empfohlen, eine Untersuchung durchzuführen. Dieser hat am 9. Dezember 2019 beim Regierungsrat eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Gemeindepräsidenten eingereicht. Das Amt für Gemeinden überwies die Aufsichtsbeschwerde zur Behandlung an den Gemeinderat. Dieser sei Aufsichts- und Disziplinarbehörde sowie zuständig für die Einreichung einer allfälligen Strafanzeige.



Am 31. März 2020 reichte der Gemeinderat Strafanzeige ein. Parallel zur Strafuntersuchung beschloss er am 30. April 2020, auch mögliche nicht strafrechtlich relevante Aspekte der Amtsführung untersuchen zu lassen. Hierfür wurde eine Disziplinarkommission eingesetzt. Diese bestand aus einem Mitglied des Gemeinderates, einem Mitglied auf Vorschlag von Rüfenacht und einem Mitglied aus der Bevölkerung.



Veröffentlichung Schlussbericht verhindert



Am 20. Februar 2021 hat die Disziplinarkommission dem Gemeinderat ihren Schlussbericht vorgelegt. Der Gemeindepräsident habe entgegen kommunalen Bestimmungen gehandelt, so das Urteil. Dies im vermögens- und personalrechtlichen Bereich. Ebenfalls habe die Disziplinarkommission festgestellt, dass Verantwortlichkeiten gegenüber dem Ratsbetrieb nicht wahrgenommen und gegen das Kollegialitätsprinzip verstossen worden sei. Zudem werde die Amtsführung von Rüfenacht bemängelt, so der Gemeinderat von Horriwil in seiner Medienmitteilung. Es könne nicht von einer Amtspflichterfüllung nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle des Gemeinwesens im Sinne des von ihm geleisteten Amtsgelöbnis ausgegangen werden.



Der Gemeinderat hat zudem beschlossen, den Schlussbericht in bezüglich des Datenschutzes angepasster Version der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und wollte diesen bis zum 31. Mai auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auflegen. Der Versuch, den Schlussbericht auf der Gemeindeverwaltung einzusehen, scheiterte. Der Rechtsbeistand von Martin Rüfenacht hat beim Richteramt Bucheggberg-Wasseramt eine superprovisorische Verfügung erwirkt. Damit sei die öffentliche Auflage sistiert, so Vizegemeindepräsident Cyrill Spirig.



«Moralisch und rechtlich keine andere Möglichkeit»



Dem Gemeinderat sei sich bewusst, dass diese ausserordentliche Massnahme einen wohl bisher nie dagewesenen Schritt im Gemeindeleben von Horriwil darstellt, teilt er mit. Man habe moralisch und rechtlich keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Die Verfügung des Gemeinderates gilt bis zum 31. Oktober 2021 oder bis zum Widerruf durch eine übergeordnete Beschwerde- oder Gerichtsinstanz. Rüfenacht hat die Möglichkeit, eine Beschwerde zur Verfügung einzureichen.



Das zweite Verfahren mit der Strafanzeige ist noch hängig. Über dieses laufende Verfahren könne der Gemeinderat nicht informieren.