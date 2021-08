Gemeindepräsidium Horriwil: Rüfenacht gegen Lardori

Horriwil Der suspendierte Martin Rüfenacht tritt nochmals an, Konkurrent ist Attila Lardori Bei Ende des Anmeldeschlusses für das Gemeindepräsidium in Horriwil haben sich zwei Personen eingeschrieben. Darunter ist auch der bisherige Gemeindepräsident. Urs Byland 09.08.2021, 17.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Rüfenacht will Gemeindepräsident von Horriwil bleiben. zvg

Am Montag Abend kurz nach 17 Uhr wurde klar, dass der suspendierte Gemeindepräsident Martin Rüfenacht sein Amt behalten will. Er kandidiert für das Amt des Gemeindepräsidenten von Horriwil für die Amtsperiode von 2021 bis 2025. Bei dieser einen Anmeldung blieb es aber nicht. Gemeinderat Attila Lardori will ebenfalls das Dorf präsidieren, das in den letzten Jahren von einer harten Auseinandersetzung zwischen dem Gemeinderat und dem Gemeindepräsidenten geprägt worden ist.

Ende März hatte der später in stiller Wahl bestimmte Gemeinderat (ohne Martin Rüfenacht) bereits angekündigt, dass sich aus ihren Reihen Attila Lardori für das Gemeindepräsidium bewerben werde.



Handstreich des Gemeinderates gegen Rüfenacht



Der suspendierte Gemeindepräsident Martin Rüfenacht wurde am 27. April handstreichartig vom restlichen Gemeinderat bei Entzug der Besoldung all seiner präsidialen Aufgaben entbunden. Begründet wurde damals dieser Schritt mit angeblichen schweren Mängeln in der Amtsführung, welche die vom Gemeinderat eingesetzte Disziplinarkommission in ihrem Schlussbericht festgestellt habe.



Gemeindepräsident Rüfenacht setzte sich zur Wehr und erreichte eine superprovisorische Verfügung. Diese untersagte dem Gemeinderat nicht nur die Auflage des Schlussberichtes, sie untersagte ihm auch, Medien und Bevölkerung über das Disziplinarverfahren zu informieren. Letzteres wurde vom Richteramt kurz vor der im Juni stattgefundenen Rechnungsgemeindeversammlung aufgehoben. Der Schlussbericht der Disziplinarkommission wurde aber bis heute noch nicht veröffentlicht. Aktuar der dreiköpfigen Disziplinarkommission war im übrigen Attila Lardori.



Attila Lardori will Gemeindepräsident von Horriwil werden. zvg

Vizegemeindepräsident Cyrill Spirig, der ad interim das Gemeindepräsidium von Horriwil führt, erklärt, dass für die Veröffentlichung des Schlussberichtes der Disziplinarkommission zuerst noch ein Beschluss des Gemeinderates gefällt werden müsse.



Die Suspendierung von Martin Rüfenacht war der bisher letzte Schritt einer langjährigen Auseinandersetzung im Horriwiler Gemeinderat. Der konkrete Vorwurf betrifft Vorgänge, die sich in den Gemeinderechnungen 2018 und 2019 manifestierten. Dabei geht es um angeblich nicht geklärte Bezugsansprüche des Gemeindepräsidenten, die aber noch nicht geflossen sind.

Inzwischen hat der Gemeinderat bereits eine Auszahlung von über 9000 Franken als Spesen und Taggelder bewilligen müssen. Offen sind weitere rund 9000 Franken. Weiter laufen noch zwei Verfahren. Einerseits hat Martin Rüfenacht den Suspensionsentscheid des Gemeinderates angefochten. Andererseits hat der Gemeinderat eine Strafanzeige gegen Martin Rüfenacht eingereicht.



Kein Kommentar von Rüfenacht



Rüfenacht konnte am Montag telefonisch nicht erreicht werden. Attila Lardori hofft auf eine grosse Unterstützung der Bevölkerung, was schon bei der seinerzeitigen Ankündigung seiner Kandidatur zum Ausdruck gebracht wurde.



Die Wahl für das Gemeindepräsidium findet am 26. September statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 28. November statt.