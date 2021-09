Horriwil «Das Dorf ist es wert»: Attila Lardori kandidiert für das Gemeindepräsidium von Horriwil Attila Lardori kandidiert in Horriwil als Gemeindepräsident. Er will wieder Vertrauen in die Behörden schaffen. Urs Byland Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Attila Lardori will am 26. September Gemeindepräsident von Horriwil werden. Hanspeter Bärtschi

Politische Stabilität und Kontinuität in Horriwil, daran würde Attila Lardori arbeiten, wenn er zum Gemeindepräsidenten gewählt würde. Und Vertrauen schaffen. Dies wünschen sich wohl viele Einwohnerinnen und Einwohner in Horriwil, das von einer heftigen Auseinandersetzung im Gemeinderat geprägt ist.

Der aktuelle Gemeindepräsident ist im Amt eingestellt, der Vize hat übernommen und führt nun zusammen mit dem Restgemeinderat, gerade eben in stiller Wahl bestätigt, das Dorf. Die Auseinandersetzung ist noch nicht beendet. Zwei Verfahren sind am Laufen. Die politische Instabilität ist aber nichts Neues für Horriwil. Schon früher krachte es politisch im Wasserämter Dorf.

Horriwil – eine unendliche Geschichte 2011 trat in Horriwil der gesamte Gemeinderat zurück. Begründet wurde dieser Schritt unter anderem mit dem negativen Gesprächsklima im Dorf. Der Kanton musste einen Sachverwalter einsetzen. Drei Monate später hatte die Gemeinde wieder eine neue Führung. 2016 wiederholte sich die Geschichte beinahe. Franz Schreier, 2011 in die Gemeindepolitik zurückgekehrt, und in der Zwischenzeit Gemeindepräsident geworden, demissionierte überraschend. Schuld war dieses Mal das negative Gesprächsklima im Gemeinderat. Im Februar 2017 wurde nach einer Kampfwahl Martin Rüfenacht klar zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt und im September des gleichen Jahres in stiller Wahl bestätigt. Im April dieses Jahres wurde Rüfenacht vom restlichen Gemeinderat wegen angeblichen Verfehlungen im Amt von diesem suspendiert. Dieses Verfahren ist noch nicht beendet. Ebenfalls hängig ist auch noch ein Strafverfahren.

«Ich hätte gar nicht anders handeln können»



Mittendrin Attila Lardori, seit kurzem Gemeinderat (als Nachfolger des demissionierenden Alain Hofer). Lardori führte vor vier Jahren im Auftrag des Gemeinderates erfolgreich eine speziell gebildete Wahlkommission, die neue Leute für die Gemeindepolitik begeistern konnte, darunter auch den aktuellen Gemeindepräsident Martin Rüfenacht. Lardori, der vor sieben Jahren nach Horriwil kam, ist auch schon als Protokollführer des Gemeinderates eingesprungen.

Und jetzt, bevor er Gemeinderat wurde, bestellte ihn der Gemeinderat in die dreiköpfige Kommission, die die angeblichen Verfehlungen des Gemeindepräsidenten untersuchte. «Ich stehe voll hinter der Massnahme, den Gemeindepräsidenten zu suspendieren. Ich hätte gar nicht anders handeln können.» Insbesondere was seinen Beruf betreffe, stehe er in einer besonderen Pflicht. Jetzt will er der Nachfolger von Rüfenacht werden.



Keine persönliche Sache mit Rüfenacht



Die Kandidatur sei ein Ausdruck seiner Wertehaltung und seines Pflichtbewusstseins. Und keine Frage der politischen Einstellung, des Prestiges oder gar einer persönlichen Sache zwischen ihm und seinem Gegenkandidaten. «Das Dorf ist es wert. Hier gehen meine Kinder zur Schule, und haben es gut.»

Der 46-jährige Lardori absolvierte 2004 die Ausbildung zum Grenzwächter und ist in diesem Zusammenhang auch schon medial in Erscheinung getreten, als Mediensprecher und beispielsweise als Initiator einer Rekrutierungs-Plakatkampagne des Grenzwachtkorps. Heute ist er Betriebschef des Ausbildungszentrums der eidgenössischen Zollverwaltung in Liestal, wo er 28 Angestellte führt.

Jugendtraum Schweizergarde

Begonnen hat Lardoris berufliche Karriere an einem ganz anderen Ort. Er lernte Röntgenassistent am Universitätsspital Zürich. Im Alter von 25 Jahren erfüllte er sich einen Jugendtraum und trat in die Schweizergarde des Papsts ein. «Es hatte einen religiösen und einen militärischen Aspekt und natürlich interessiert mich die Geschichte. Rom erleben, war ein Highlight in meinem Leben.»

Dort erhielt er auch einen Hinweis zu seinem Namen. «Ich habe Berichte geschrieben zur Garde und jemand hat meinen Namen gelesen und in einem Brief gefragt, ob ich wisse, woher seine Mutter stamme, auch eine Lardori. Daraufhin begann ich, meine Familie zu erforschen.»



«Habe lange nicht gewusst, dass ich Italiener bin»



Fünf Jahre lang beschäftigte er sich damit, mehr über seine Ursprünge zu erfahren, die unter anderem in der Toskana lagen. Deshalb weiss er viel aus der Familiengeschichte zu erzählen. Beispielsweise, dass sein Urgrossvater in der Toskana die Töfffabrik «Lardori» besass. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen seine Grosseltern in die Schweiz. Der Grossvater mütterlicherseits arbeitete bei Rieter und der väterlicherseits bei der Sulzer. Sie und auch seine Eltern haben sich nie einbürgern lassen.

Attila Lardori wuchs in Winterthur auf und liess sich 1994 einbürgern. «Ich habe lange nicht gewusst, dass ich Italiener bin. Irgendeinmal kam das Aufgebot der italienischen Armee. Wenn schon, wollte ich in die Schweizer Armee. Aber das war nicht der einzige Grund für meine Einbürgerung.» Die Schweiz sei seine Heimat, sagt Lardori, der in der Armee dann auch die Offiziersschule absolvierte.



Als Schweizer Gardist machte er am 8. August 2000 eine wichtige Begegnung. Eine Gruppe aus der Schweiz kam mit ihm ins Gespräch. Am Abend führte er die Gruppe durch Rom und lernte dabei die Horriwilerin Sonja Bühler kennen und lieben. Heute wohnt Lardori zusammen mit seiner Frau Sonja und den zwei Kindern neben seinen Schwiegereltern in Horriwil.



Das Gemeinwohl im Fokus

Attila Lardori will als Gemeindepräsident von Horriwil als «primus inter pares» (Erster unter Gleichen) amten. «Ich würde die Ressortarbeiten koordinieren, das Gemeindepersonal führen und die Gemeinde nach aussen vertreten.» Wichtig sei die «res pubblica», die öffentliche Sache, das Gemeinwohl. Im Gemeinderat verstehe man sich gut. «Teilweise gehen die Kinder zusammen zur Schule. So haben wir uns auch zuerst näher kennen gelernt.»

Als die vier verbliebenen Gemeinderäte die Wahl ins Gemeindepräsidium diskutierten, sei klar gewesen: «Jeder hätte kandidieren können, aber alle wollten, dass ich kandidiere. So war es.» Würde sein Konkurrent gewinnen, müsste einer der fünf still gewählten Gemeinderäte verzichten. «Entweder einer - oder alle», sagt Lardori.