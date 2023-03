Lüterkofen: Bauernfamilie übernimmt Kürbishof Weyeneth

Hofübernahme Lüterkofen bleibt auch nach der Ära Weyeneth ein Kürbisparadies – die neue Bauernfamilie hat aber noch viele andere Ziele Lara und Sven Bösiger haben den Bauernhof von Familie Weyeneth in Lüterkofen übernommen. Neben der Produktion von Kürbissen setzen sie auf Pferde und wollen später ein Eventlokal aufbauen. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Lara und Sven Bösiger mit Tochter Liah haben den Bio-Bauernhof von Familie Weyeneth in Lüterkofen übernommen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Über 400 Pfähle haben sie eingeschlagen. Nun ist der Zaun für Pferdeweide und Paddock fertig. Lara und Sven Bösiger sind erleichtert. Bald ist es vier Monate her, dass die beiden einen Bio-Hof in Lüterkofen-Ichertswil übernommen haben, ein erstes Etappenziel ist jetzt erreicht.

Und mit dem Hof haben sie auch die beliebten Kürbis- und Heckenlabyrinthe übernommen, die sie weiterhin pflegen und mit der Zeit auch ausbauen wollen: Das ist eines von vier Hauptzielen, die sich Lara und Sven Bösiger gesetzt haben. Weitere Projekte sind der Aktivstall für Pferde, die Betreuung und Begleitung von Menschen mit einer psychischen und/oder kognitiven Beeinträchtigung sowie der Betrieb eines Eventlokals.

Im Herbst werden hier Kürbisse wachsen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Bereits heute bieten sie für Pensionspferde Offenstallplätze an. Den ehemaligen Viehstall haben sie umgebaut. Der Weiterbau in einen Aktivstall ist das grösste Projekt für das Paar, das die ganze Arbeit alleine stemmen will. «Bei uns sollen die Pferde so natürlich wie möglich leben», fasst Lara Bösiger, die schon als Kind die Pferde ihres Onkels pflegte, zusammen. Das heisst, die Pferde müssen sich von sich aus bewegen. Also liegen Ruheplatz, Heustation und Tränke – über die Trails verbunden – möglichst weit voneinander entfernt.

20 Plätze für Pferde ohne Hufe

Zwanzig Pferde sollen Platz haben. Auf dem Hof sind nur «Barhuf-Pferde», also Pferde ohne Hufeisen, willkommen. «Die Verletzungsgefahr ist so kleiner», erklärt Sven Bösiger. Sogar im Dressursport würden immer mehr «Barhuf-Pferde» eingesetzt.

Der Menüplan für die Pensionsgäste steht auch schon fest: Neben Bio-Heu werden unter anderem Totholzhecken, Hagebutten und Minze sowie verschiedene Sträucher zur Selbstbedienung angeboten. Liege- und Reitplatz sind eingeplant. Lara und Sven Bösiger hoffen, dass Stallungen und Trails bis Ende Jahr fertig sind.

Sven Bösiger, 31, hat von klein auf auf dem elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe von Langenthal mitgeholfen, ist gelernter Baumaschinenmechaniker und hat einen Abschluss als Landwirt EFZ. Lara Bösiger, 33, ist in Oberdorf aufgewachsen, ist gelernte Gärtnerin und studierte dann Sozialpädagogik. Als Sozialpädagogin arbeitete sie mit Menschen mit Suchtproblemen zusammen.

Menschen in schwierigen Lebensumständen aufnehmen

Den beiden ist es eine Herzensangelegenheit, Menschen in schwierigen Lebensumständen eng zu begleiten und eine Tagesstruktur – ob jetzt durch angemessene Arbeit in Hof und Stall oder in den Gärten – zu geben. Momentan haben sie den Status einer Gastfamilie, aber die Akkreditierung folgt.

Das Paar ist gerne Gastgeber: Das Eventlokal ist vorhanden. Hochzeitsapéro bis 120 Personen, geschlossene Gesellschaften ab 30 Personen … Den Aussenbereich, zum Beispiel unter der Pyramide, möchten sie auch pflegen.

«Einfache Essen wie zum Beispiel Raclette können wir selber anbieten. Für andere Menüs möchten wir einen Profikoch engagieren. Da muss für uns richtig viel stimmen», sagt Lara Bösiger. Und Sven Bösiger ergänzt:

«Und wir könnten in dieser Zeit etwas anderes machen.»

Auch ein Kiosk mit einfachen Snacks für die Erlebnishofgäste schwebt den beiden vor.

So sah es bei Familie Weyeneth jeweils nach der Ernte der Kürbisse aus. Auch Bösigers wollen rund 150 Sorten anbieten. Bild: Rahel Meier

Ab Mitte August dann kann man sich seinen Weg durch das grosse Kürbislabyrinth suchen und das Fruchtgemüse im Hoflädeli auch kaufen. Lara Bösiger:

«Kürbis schmeckt fein, ist mit seinen vielen Nährstoffen sehr gesund. Am liebsten habe ich Kürbissuppe.»

Die Arbeit geht aber im April bereits los: 150 verschiedene essbare Kürbisse und auch Zierkürbisse werden sie aus Samen ziehen. Das heisst dann, etwa 15’000 Pflänzchen in den Boden bringen. Als Begleitbepflanzung kommen Kapuzinerli, Prachtwinden, Tagetes noch hinzu.

Der vielen Arbeit sind sie sich bewusst. «Wir machen nicht um 17 Uhr Feierabend. Dann arbeiten wir halt bis 22 Uhr», sagt Sven und beide strahlen Kraft, Unternehmenslust und Freude aus, «zwei, drei Jahre noch brauchen wir einen langen Atem, haben wir eine Durststrecke vor uns. Dann können wir Mitarbeitende anstellen.» Jetzt versteht man ihre Erleichterung, dass die über 400 Pfähle bereits im Boden sind.

