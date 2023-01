Dokumentarfilm zu Hochwasserschutz und Revitalisierung der Emme

Hochwasserschutz und Renaturierung Dokumentarfilm gibt seltene Einblicke: Die Arbeiten an der Emme aus der Vogelperspektive Der Luterbacher Kurt Stettler dokumentiert die Arbeiten für die Revitalisierung und den Hochwasserschutz entlang der Emme mit einer Drohne. Letzte Woche wurde ein Dokumentarfilm fertiggestellt, in dem er seine Aufnahmen verwertet hat. Christian Sutter Jetzt kommentieren 23.01.2023, 12.00 Uhr

Kurt Stettler hat die Arbeiten an der Emme über Jahre mit der Drohne dokumentiert. zvg

Was hat man wie überlegt, welche Hintergründe und Funktionen haben die Bauten und Veränderungen an der Emme von Biberist bis zur Einmündung in die Aare? Dies hat sich Kurt Stettler aus Luterbach genauer angesehen. Entstanden ist dabei ein interessanter 21 Minuten langer Dokumentarfilm, den er in der letzten Woche fertigstellen konnte.

Als 2016 das Projekt «Hochwasserschutz und Revitalisierung der Emme» in die Umsetzungsphase kam, hatte sich Stettler die Pläne angesehen. Während der Bauarbeiten blieb er im Gespräch mit Verantwortlichen vom Amt für Umwelt und den Arbeitern vor Ort. «Als Anwohner an der unteren Emmengasse mit schweren Baumaschinen vor der Haustür waren meine Familie und ich täglich direkt betroffen», sagt Stettler.

Als Hobbyfotograf zum Filmen gekommen

Dabei lag es ursprünglich nicht in seiner Absicht, einen Dokumentarfilm zu drehen. Als Hobbyfotograf habe er sich eine Drohne zugelegt, so Stettler. Erst dann habe er bemerkt, dass die Kamera auch ganz gut filme. So kam der pensionierte Elektroingenieur ohne über eine lang gehegte Absicht zum Film. «Anstatt irgendwas zu filmen, habe ich mir mit der Dokumentation ein Ziel gesetzt», fügt er weiter an.

Biberist: Hier wurde die Emme aufgeweitet. Kurt Stettler

Auf Basis der Baupläne und von Gesprächen mit Roger Dürrenmatt, Projektleiter beim Amt für Umwelt, schrieb Stettler ein Drehbuch für seine Dokumentation. Seine Frau Esther Stettler habe ihn dabei mit vielen wertvollen Ideen unterstützt und den Sprechtext formuliert.

Aus der Vogelperspektive sieht vieles anders aus

Weil Stettler viele Aufnahmen aus der Luft mit seiner Drohne filmte, zeige die Dokumentation Aspekte, die sonst so nicht zu sehen seien, fügt er an. Aus der Luft seien andere Perspektiven und Blickwinkel auf die Emme und die Veränderungen möglich geworden.

Spannender Blick aus der Vogelperspektive auf den Kanal in Luterbach. Kurt Stettler

Neben den Luftaufnahmen enthält der Film sehr viele Fakten und Daten. Er beginnt mit Standbildern des Hochwassers von 2007 und leitet dann über zu den aktualisierten Hochwasserschutzmassnahmen. Dokumentiert wird beispielsweise auch die in Zusammenhang mit dem Projekt notwendig gewordene Sanierung von drei Deponien auf dem Abschnitt von Biberist bis zur Aareeinmündung.

Zu sehen sind zudem einige Naturaufnahmen von Tieren in ihrem Lebensraum an der Emme, die nicht von Stettler stammen. Sie wurden von Christoph Schmid aus Langendorf realisiert.

Stettler hat durch sein Filmprojekt gleichzeitig viel Neues über das Handwerk des Filmens gelernt. Beispielsweise musste er sich in das Wissen des Filmschnitts einarbeiten. Dazu habe er sich extra ein professionelles Schnittprogramm zugelegt, sagt er.

Der Abschnitt von der Emmenbrücke in Derendingen in Richtung Zuchwil und Luterbach. Kurt Stettler

Eine Herausforderung sei die Vertonung gewesen. Nachdem zuerst eine Vertonung in perfekt gesprochenem akzentfreiem Schriftdeutsch Thema gewesen sei, habe er sich entschieden, den Text selber zu sprechen. So bleibe der Film in allen Teilen authentisch – auch von jemandem aus der Region gesprochen.

Und so ist der Film mit Ausnahme der Naturaufnahmen von Schmid eine in allen Teilen authentische Dokumentation von Stettler. Er hat damit ein Zeitdokument geschaffen. Stettler schliesst nicht ganz aus, in etwa fünf Jahren nochmals einen Film zu drehen und aufzuzeigen, wie sich die Landschaft bis dann verändert haben wird.

Seit dem 15. Jahrhundert gab es immer wieder Hochwasser entlang der Emme

Die Emme entspringt am Hohgant am Alpenrand, fliesst durch das Emmental und einen Teil des Mittellandes und mündet nach einer Fliessstrecke von 80 km unterhalb von Solothurn in die Aare. Sie hat den Charakter eines voralpinen Gebirgsflusses mit wildbachähnlichen Zügen in den höheren Lagen.

Der Fluss kann nach einem Gewitter im Oberlauf innerhalb von 2 bis 3 Stunden zu einem reissenden Gewässer anschwellen und viel Schwemmholz sowie Geröll, Steine und Sand mitführen. Bedrohliche Hochwasser Hochwasser gehören seit dem 15. Jahrhundert zum natürlichen Erscheinungsbild der Emme.

Schäden von mehr als 500 Millionen Franken waren möglich

Die Hochwasser-Ereignisse der Jahre 2005 und 2007 offenbarten bedenkliche Schutzdefizite entlang der Solothurner Emme. Schätzungen wiesen bei einem HQ100 (ein statistisch gesehen alle 100 Jahre auftretendes Hochwasserereignis) ein Schadenausmass von mehr als 500 Millionen Franken aus.

Neben der Hochwassergefahr wies die Emme-Landschaft auch ökologische Defizite auf. Im eingeengten Flusslauf fehlten vielfältige Strukturen und Strömungsmuster, Schwellen beeinträchtigten die Fischwanderung, die ursprüngliche Auenlandschaft verschwand.

Mängel zeigten sich zudem bei den sieben Emmebrücken: Vielerorts bestand die Gefahr von Verklausungen. Eine weitere Herausforderung bildeten drei Deponien in den Ufergebieten der Emme. Sie gefährdeten die Umwelt – insbesondere das Grundwasser.

Zwei Projekt wurden umgesetzt

Der dringende Handlungsbedarf, der sich nach den beiden Hochwassern offenbarte, beschleunigte die wasserbauliche Planung entlang der Solothurner Emme und führte zu zwei grossen Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten. Ihr gemeinsames Grundkonzept: Hochwasserschutz kombiniert mit einer Wiederbelebung des Gewässerraums und einer Aufwertung der Flusslandschaft für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Die beiden Projekte umfassten den 6,4 Kilometer langen Unterlauf der Emme zwischen der Kantonsgrenze Bern-Solothurn und der Mündung in die Aare. Sie wurden in zwei Bauetappen umgesetzt: Bauetappe 1 (Bauzeit 2010 bis 2012, Verpflichtungskredit von 22 Millionen Franken) im Abschnitt Gerlafingen bis Wehr Biberist und Bauetappe 2 (Bauzeit 2016 bis 2020, Verpflichtungskredit 73,6 Millionen Franken) vom Wehr Biberist bis zur Mündung in die Aare.

Grössere Drittprojekte wie etwa der neue Fischpass beim Wehr Biberist oder der Ersatzneubau der Emmebrücke Luterbach/Zuchwil ergänzten die kantonalen Arbeiten. (rm/mgt)

