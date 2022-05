Hochwasserschutz Erfolgreiche Umgestaltung des Emme-Unterlaufs: Beim Ämmefescht wurde nun ein lebendiger und sicherer Fluss gefeiert 15 Jahre nach dem letzten grossen Hochwasser ist die Umgestaltung des Unterlaufs der Emme mit einem offiziellen Akt zum Ämmefescht im Gemeindezentrum Derendingen Mitte gewürdigt worden. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 15.05.2022, 19.48 Uhr

Ausflug der Familie Brunner: Henry (Sohn), Sabine und Patrik aus Luterbach sind in Derendingen an der Emme. Corinne Glanzmann

«Ein wunderbarer Moment, Pionierarbeit, ein grosses Werk»: Unisono tönte es in den Festansprachen von Rednerinnen und Rednern zum Ämmefescht. Eine strahlende Sandra Kolly würdigte und verdankte als Baudirektorin die grosse Arbeit der vielen Beteiligten.

Regierungsrätin Sandra Kolly. Corinne Glanzmann

Was die neue Emme bedeute? Diese Frage beantwortete auch die Regierungsrätin in erster Linie mit der gewonnenen Sicherheit vor Hochwasser sowie mit den Verbesserungen für Flora, Fauna und den Menschen. Die Kanalisierung der Emme vor 140 Jahren habe zwar der Industrie und dem Landgewinn gedient, sei aber auf lange Sicht nicht haltbar gewesen.

Spätestens 2005 und 2007, nach den Überflutungen in der Region, war man sich dessen bewusst geworden. Bei einem Jahrhunderthochwasser hätte man mit Schäden von einer halben Milliarde Franken rechnen müssen, sogar mit Gefahr für Leib und Leben, führte Kolly aus.

Gewinn für Erholungssuchende ist offenkundig

Auch der Gewinn für die am Gewässer erholungssuchenden Menschen sei offensichtlich; ebenso der für die Tiere: «Ein Fisch kann heute wieder vom Kanton Solothurn in den Kanton Bern schwimmen und auch zurück, falls er das will.»

Vogelbeobachtung an der Emme. Rolf Gugelmann (ganz rechts) erklärt den Besuchern was für Vogelarten an der Emme zu entdecken sind. Corinne Glanzmann

Seit einem Jahr brüte zum Beispiel der Flussregenpfeifer wieder, der vorher lange Jahre verschwunden war; dort, wo die Emme aus ihrer Quelle am Alpenrand nach 80 Kilometer Reise bei Solothurn in die Aare fliesst. Mit seinem brau-grau-weissen Federkleid und den leuchtend gelb umrahmten Augen trippelt er über neu geschaffene Kieselinseln. Auch die rosa Tamariske blühe wieder, Bachforellen glänzen im Wasser.

Freude über grossmehrheitliche Annahme des Projekts

Besonders erwähnte Sandra Kolly auch die über 80-prozentige Annahme des Projektes durch das Volk bei der Abstimmung damals. Man sei sich bewusst gewesen, was man einzelnen Anwohnern mit den Bauarbeiten zugemutet habe, und sei dankbar auch für diese gute Zusammenarbeit. Vom Bundesamt für Umwelt war die Direktorin Katrin Schneeberger zu Gast. Sie freute sich darüber, dass die Kosten sogar noch geringer ausfielen als geplant, und erzählte von ihren Kindheitserinnerungen an der Emme.

Als letzter Redner trat Ständerat Roberto Zanetti in seiner Funktion als Ex-Gemeindepräsident von Gerlafingen sowie als Zentralpräsident des Schweizerischen Fischereiverbandes auf. Er freut sich am Hochwasserschutz, besonders aber auch für die Fische: «Ich bin die Stimme der Fische, nicht die der Fischer.» Wenn man sich vorstelle, dass manchmal mehr als die 600-fache Wassermenge im Flussbett schäume als üblich, dann werde klar, wie wichtig die Sanierung war.

Elio Hug aus Luterbach beim Tyroliennefahren über die Emme. Corinne Glanzmann

Moderiert wurde der Anlass von Elisabeth Hart und Rhaban Straumann, die mit Kalauern und Kurzinterviews der Redner die etwa 100 Anwesenden in Stimmung brachten. Die Band «Supersiech» lockerte den Festakt musikalisch auf.

Ein Zitat von Jeremias Gotthelf obendrein

Dazwischen wurde der Film «Emme – sicher und lebendig» von Ivan Engler und Fabio Rudolf präsentiert. Gezeigt wurden Aspekte der Sanierung wie Planung und Bau sowie auch historische Bezüge. Ludwig von Roll, der Gründer der Von Roll’schen Eisenwerke (1823) und seine Frau Katharina führten durch die Geschichte der Emme.

Deredinger Mitte: Ansprache von Regierungsrätin Sandra Kolly. Corinne Glanzmann Deredingen Mitte: Musikalische Einlage von Supersiech Corinne Glanzmann Luterbach: Wasser ist Leben. Fredy Vetter von ecovia erklärt den Besucher wie Trinkwasser entsteht. Corinne Glanzmann Luterbach: Elio Hug aus Luterbach beim Tyroliennefahren über die Emme. Corinne Glanzmann Luterbach: Tim Schoch aus Derendingen beim Tyroliennevergnügen über die Emme. Corinne Glanzmann Aussichtsplattform Martin Schori aus Derendingen kennt die Emme gut und hat die Bauphase mitverfolgt. Corinne Glanzmann Luterbach: Wasser ist Leben. Fredy Vetter von ecovia (ganz rechts) erklärt der Familie Adam von links Doris, Martin, Kilian und Samuel wie Trinkwasser entsteht. Corinne Glanzmann Zuchwil: Im Bild der «Gemeindeplatz» Zuchwil. Besucher löschen im schattigen Waldpatz ihren Durst und Hunger. Corinne Glanzmann Biberist: Vogelbeobachtung an der Emme. Katja Hargens aus Zuchwil schaut sich die Schönheiten gerne an. Corinne Glanzmann Zuchwil: Im Bild der«Gemeindeplatz» Zuchwil. Besucher löschen im schattigen Waldpatz ihren Durst und Hunger. Corinne Glanzmann Thematische Fotoreihe entlang der Emme. (Grenze Zuchwil/Derendingen) Corinne Glanzmann Die Besucher können sich über die Tiere an der Emme und deren Bedeutung informieren lassen. Corinne Glanzmann Emmefest, AemmeFescht am 15. Mai 2022. Thematische Fotoreihe entlang der Emme. (Grenze Zuchwil/Derendingen) Corinne Glanzmann Gerlafingen: Führung Kleinwasserkraftwerk ADEV. Corinne Glanzmann Gerlafingen: Führung Kleinwasserkraftwerk ADEV. Corinne Glanzmann Fabio Blaser mit Shon Pedro Cavalheiro Blaser aus Biel an der Emme. Corinne Glanzmann

«Mit Entsetzen sah man sie wieder kommen wie eine schwarze Schlange», so wird im Film der Dichter Jeremias Gotthelf zitiert, der über die Emme nach einem heftigen Gewitter 1837 auch sagte: «In Biberist hatte die Emme Lust, die Steine am dortigen Stutz, die seit Jahren daliegen, zurechtzusetzen.»

Menschenhohe Steine wurden gesegnet

Draussen in der Sonne schliesslich ging der letzte Festakt über die Bühne: Fünf menschenhohe Steine, die in den fünf Anrainergemeinden an der Emme ihren Platz finden werden, wurden gesegnet; von Samuel Stucki, reformierter Pfarrer in Gerlafingen, und von Hanspeter Vonarburg, römisch-katholischer Diakon des Pastoralraumes Wasseramt Ost.

Steine, «etwa so gross wie die Steine, die den Gemeindepräsidenten nach der Sanierung vom Herz fielen», wie Pfarrer Stucki sagte.

