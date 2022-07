Hitzewelle Die Hitze macht den Seniorinnen und Senioren vermehrt Mühe – wie schützen sie sich? Ein Besuch im Altersheim Viel trinken und am Schatten sitzen: Im Altersheim Ischimatt in Langendorf verhalten sich die Senioren in der Hitze so, wie es ihnen dabei am wohlsten ist. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 18.07.2022, 15.00 Uhr

Hugo Dreier hat das Mineralwasser immer in Griffweite. Sandra Manz Brand (Leiterin Pflege und Betreuung Altersheim Ischimatt) vertraut auf die Intuition der Bewohnerinnen und Bewohner. Susanna Hofer

Im Rahmen der Aktivierungstherapie wurden die Bewohner des Alters- und Pflegeheims Ischimatt in Langendorf kürzlich gefragt, was ihnen zum Thema «Sommer» in den Sinn kommt. Zuoberst auf der Liste steht «Hitze», dann folgen «Schwimmbad, Gewitter, Hagel, Ferien, lange Tage, kühles Bier …»

«Ja, einige unserer Bewohnerinnen und Bewohner haben schon mehr Mühe mit der Hitze als früher», bestätigt die Leiterin Pflege und Betreuung, Sandra Manz Brand.

Im Alter weniger Schwitzen

Andere wiederum empfinden es gerade umgekehrt. «Früher habe ich viel mehr geschwitzt», sagt Bewohner Hugo Dreier, der seit Februar dieses Jahres in der Ischimatt lebt. Der 95-Jährige wohnt im dritten Stock Süd und war dreissig Jahre als Posthalter in Luterbach tätig. Jetzt sitzt er gemütlich in einem schattigen Pavillon im Garten der Ischimatt und schmaucht seine Pfeife: «Und drinnen im Fumoir ist es schön kühl, da bin ich auch gerne.»

Später will er seine übliche Runden im Garten machen, immer schön dem Schatten nach. Dreier sagt:

«Hier in Langendorf weht auch immer etwa ein Lüftchen.»

Im Sommer an heissen Tagen lässt er am Morgen gleich die Store vor seinem Fenster runter. Zudem führt er auf seinem Rollator immer eine Flasche mit Wasser mit, sodass er jederzeit einen Schluck nehmen kann. Und auf dem Esstisch stünden sowieso immer zwei Flaschen mit Wasser.

Spazieren geht trotzdem

Er spaziere auch gerne zum Ententeich beim Gemeindehaus, da sei es ebenfalls angenehm. Hier im Garten wächst eine Palme, daneben steht ein grosser Sonnenschirm. Ansonsten hat es einige Bäume rund um das Heim, wenn auch keine riesigen. «Ein Schwimmteich zum Abkühlen, das wäre was», meint Hugo Dreier.

Sandra Manz Brand erzählt, dass einige Bewohner gerne auf den Balkonen sitzen, andere lieber unten im Park. Sie erklärt, dass im Haus auch Ventilatoren zur Verfügung stehen, falls sie gewünscht werden. Wichtig sei, dass man den Menschen hier nicht einfach etwas vor die Nase setze, sondern sie mitbestimmen lasse. Manz Brand:

«Sie wissen selber am besten, was sie brauchen.»

Wenn jemand dement sei allerdings, sei es sehr wichtig, diese Menschen gut zu begleiten und zum Beispiel zu schauen, dass sie nicht ohne Kopfbedeckung in die Sonne gehen; oder sie zum Trinken zu animieren. Dabei achte man darauf, was das Lieblingsgetränk der Betroffenen ist.

Bei grosser Hitze wird auch das Programm angepasst. So wird etwa in der Aktivierungstherapie beim Turnen eine Trinkpause eingelegt oder das Gedächtnistraining findet im Garten statt und nicht im Innenraum wie üblich. Ausflüge führen in die kühle Einsiedelei und nicht in die pralle Sonne. Letztens gab es einen «Gelato- und Hugo-Event», geplant sind zudem Grillevents im Garten.

Auch die Küche passt sich an

Auch sonst passt sich die Küche an und kreiert leichtere Mahlzeiten, etwas kalte Suppen oder Salate statt schwerer Gerichte. Am Abend können die Bewohner sowieso selber bestellten, was sie möchten, beispielsweise ein Birchermüesli.

«Herr Meier, haben Sie nicht zu heiss hier?», fragt Sandra Manz Brand beim Herausgehen einen Bewohner, der sich vor der Eingangstür auf eine besonnte Bank gesetzt hat. Sie kommt ins Plaudern mit dem alten Herrn. Gerade habe eine Mitarbeiterin, die auch Bäuerin ist, frische Minze für Tee mitgebracht.

Tipps von Pro Senectute für den Umgang mit Hitze:

Menschenmassen und die Mittagssonne meiden

Leichte, luftige Kleidung tragen

Durst als Warnsignal wahrnehmen

Die Räume in der Nacht und am frühen Morgen lüften

Termine und Erledigungen auf die frühen Morgenstunden legen

Wenn möglich zum Schlafen in einen kühleren Raum ausweichen

Anstrengende Tätigkeiten verschieben oder um Unterstützung bitten

Täglich regelmässig und mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüsste, gekühlte Tees trinken

Bei Hitzegefühl ein feuchtes Tuch auf den Nacken oder die Stirn legen, ein Fussbad oder eine Dusche nehmen (kein zu kaltes Wasser)

Bei Problemen mit der Hitze die Hausärztin oder den Hausarzt konsultieren

