Erster Dorfrundgang in Luterbach

Historisches Erbe Ein Dorfrundgang zur Geschichte von Luterbach – wegen des Zweiten Weltkriegs wurde das Dorfwappen angepasst Der Verein Historisches Erbe Luterbach lud zu einer Führung zur Dorfgeschichte von Luterbach ein. Während einer Stunde gab es Geschichten zur Post, dem Bahnhof oder der Schule zu hören. 30.12.2022

Dorfrundgang in Luterbach. Dominik Bloch

Seit 1052 gibt es Luterbach. Damals war es noch ein kleines Bauerndorf. Doch seither hat sich einiges verändert. Wie am Dorfrundgang des Vereins Historisches Erbe Luterbach zu erfahren war, entstand 1703 die erste Kapelle, 1850 das erste Schulhaus und 1876 der Bahnhof.

Doch zuerst wandte sich Jürg Nussbaumer, Leiter des Rundgangs, einer anderen Frage zu: «Wie viele Poststellen gab es seit 1850 in Luterbach?» Die eine beim Anderegg-Hof, die zweite beim Restaurant Rössli? Sofort begann unter den 25 Zuhörerinnen und Zuhörern das Rätseln. «Ganze zehn Poststellen», löste Nussbaumer das Rätsel auf.

Vom Spritzenhaus führte Nussbaumer die Gruppe durch das Dorfzentrum, wobei sich dieses nicht mehr mit jenem vor wenigen Jahrzehnten vergleichen lässt. Damals zierten drei grosse Bauernhöfe das Dorfbild. «Sie alle gehörten einer Familie, die es später in den Kanton Freiburg zog», schilderte Nussbaumer. Aber natürlich haben auch die Post und die Bank nicht gefehlt. «Damals wurde das Bankgeschäft noch am Stubentisch abgewickelt.» Und auch die Post funktionierte anders: «Früher wurde sie auf dem Dorfplatz in Luterbach, Deitingen, Subingen und Etziken verteilt. Dort musste sie abgeholt werden.»

Ein verhängnisvoller gelber Stern

Vom Dorfzentrum ging die Führung weiter zum Bahnhof mit dem 1945 erbauten Friedensbrunnen. Damals wurde laut Nussbaumer auch das Gemeindewappen angepasst. Denn dieses habe bis nach dem Zweiten Weltkrieg einen goldenen, sechszackigen Stern enthalten. «Wegen der Geschehnisse während des Zweiten Weltkriegs war das Wappen nicht mehr zeitgemäss.»

Seither ist der Stern blau und mit fünf Zacken versehen. Weiter hat sich bis heute die Anzahl der Linien auf dem Wappen verändert, die die Flüsse und Bäche im Dorf symbolisieren.

Das heutige Wappen von Luterbach.

Vom Bahnhof, der Luterbach seit 1876 an das nationale Bahnnetz anschliesst, führte der Dorfrundgang entlang der Poststrasse zum Anbau des Schulhauses. Der hölzerne Neubau passt seit 1950 in eine lange Historie der Schulhausbauten. «Zuerst wurde in einem Gebäude neben dem Pfarrhaus unterrichtet, ehe 1850 mit der heutigen Gemeindekanzlei ein erstes Schulhaus erbaut wurde», so Nussbaumer. 1926 wurde die Turnhalle mit Hauswartswohnung und zwei Schulzimmern gebaut. Das heutige Schulhaus, welches seither zwei Mal erweitert wurde, wurde 1950 gebaut.

Die letzte Station war die katholische Kirche, die in weihnachtlichem Glanz erstrahlte. Dort verwies Gemeindepräsident Michael Ochsenbein auf zwei Anekdoten: So wurde der 1786 erbaute Kirchenturm nachträglich erhöht. «Der Legende nach war der neue Kirchenturm in Deitingen grösser, was der Dorfbevölkerung zuwiderlief.»

Deshalb habe der Kirchenturm vergrössert werden müssen. Zudem sorgte der Ersatz der traditionellen Kirchenbestuhlung durch Stühle für Aufruhr. «Ein Sturm der Entrüstung entbrannte.»

Auch Napoleons Truppen waren hier

Am Ende des ersten Dorfrundgangs ging der Weg von der Kirche entlang des Grütbachs zurück zum Spritzenhaus, wo Nussbaum auf den letzten geschichtsträchtigen Ort der Führung hinwies. «Am Beginn des Gemeindewegs wurde 1798 die Kapitulation gegen die französischen Truppen Napoleons unterschrieben und auf dem Parkplatz am Ende des Wegs mussten die wehrfähigen Männer einige Tage später einen Treueeid auf die Helvetik schwören», weiss Nussbaumer.

Aktiver Verein Historisches Erbe Organisiert wurde der Dorfrundgang vom Verein Historisches Erbe Luterbach, der 2011 gegründet wurde. «Damals beschlossen wir, das vorhandene Wissen der Dorfhistoriker zusammenzutragen und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen», erklärt Michael Ochsenbein. Das gesammelte Wissen wurde in bisher zehn Bänden zusammengetragen. Wobei noch zwei weitere Bände folgen werden. Der eine wird die Gemeinde Luterbach als Institution behandeln. Seit diesem Jahr führt der Verein zudem auch Dorfführungen durch. Im nächsten Jahr werden noch deren drei folgen.

