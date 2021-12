Hilfe für Bedürftige in Gerlafingen bei "Tischlein deck dich"

Gerlafingen ist eine von 140 Abgabestellen

In der Schweiz werden jährlich fast 3 Mio. Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet. Anderseits leben mehr als 730'000 Menschen am Existenzminimum oder sogar darunter und damit in prekären Verhältnissen. «Tischlein deck dich» bekommt von fast 1000 Zulieferern Lebensmittel geschenkt, vor allem von den Grossverteilern, der Landwirtschaft, aber auch von Privaten. An 140 Abgabestellen in der ganzen Schweiz werden wöchentlich fast 21'000 Menschen unterstützt. Rund 3100 freiwillige Helfer zählt der Verein. Der Verein «Tischlein deck dich» wird ausschliesslich durch Spenden finanziert. Wer an einer Tischlein-deck-dich-Abgabestelle Lebensmittel beziehen möchte, benötigt eine Kundenkarte. Die Kundenkarte wird für Menschen, welche in einer Beratung von ausgewählten Sozialfachstellen sind, ausgestellt. (ann)