Hightech-Start-Up Batterien-Recycling: Neubau für Weltpremiere auf Papieri-Areal in Biberist geplant Auf dem Papieri-Areal sollen schon bald Batterien von Elektroautos recycelt werden. Das Hightech-Start-Up Librec will sich auf dem Areal einmieten. Die Immobiliengesellschaft Hiag will dafür einen Neubau realisieren. 28.02.2022, 13.46 Uhr

Aus der Vogelperspektive sind die Gebäude die rückgebaut werden sollen schön zu sehen. Sie liegen zentral im Areal. zvg

Die Pläne auf dem Papieri-Areal in Biberist werden konkreter: Die Arealentwicklerin Hiag hat einen Mieter gefunden. Das Hightech-Start-Up «Librec» plant in Biberist das erste Schweizer Recyclingzentrum für Batterien aus Elektrofahrzeugen. Für den «langfristigen und zukunftsweisenden Gewerbemieter» will die Hiag einen «massgeschneiderten Neubau realisieren», wie sie in einer Mitteilung vom Montag schreibt.