Hessigkofen Theateraufführung auf einem Biohof: «Der Soundtrack des Lebens» mit Akin und Andreas Schertenleib Der Biohof Rigi hat einen wunderbar schönen, kleinen Theaterraum in der Scheune, in dem die Solothurner das neue Stück «Déjà-vu» vor vollem Haus spielten. Urs Byland Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Akin und Andreas Schertenleib spielen «Déjà-vu». Zvg

Es geschah auf einer Wanderung in Norwegen. Javier, mit Künstlernamen Tom, stürzt einen Abgrund hinunter und ist tot. An seiner Beerdigung sehen sich Javiers Frau Martha und Javiers früherer Freund David erstmals wieder nach 20 Jahren. Für beide eine Wende in ihrem Leben. «Wo de Tom gschtorbe isch, isch är mer plötzlech wider nöch gsi», sagt David.

Nun stehen sie zusammen auf der Bühne in der Scheune des Biohofs Rigi in Hessigkofen und erinnern sich an den jungen Javier, der mit seiner Musikkarriere zu Tom wurde. Über 40 Gäste füllen das kleine Landtheater bis auf den letzten Platz und lassen sich von Martha (Akin Schertenleib) und David (Andreas Schertenleib) mit Erzählungen und Liedern immer tiefer in ihre Beziehung mit Javier oder Tom hineinziehen.

Von Javier/Tom erfahren sie einige biografische Bruchstücke aus dessen Leben, aber nicht wirklich etwas über den Menschen. Dafür dringen die Träume und Wünsche, die Illusionen und Abhängigkeiten von Martha und David umso plastischer in den Vordergrund.

Zusammen mit dem Chilenen Javier wollte David damals nach Nicaragua reisen. Daraus wurde nichts. David wurde Lehrer, heiratete Doris und hatte mit ihr drei Kinder. Er bewunderte Javier für dessen Kompromisslosigkeit, etwa als er die KV-Lehre schmiss und die Band Tom and the Heartbreakers gründete. In der Band sang auch Martha mit. Sie wurden ein Paar.

Martha ordnete ihr Leben Toms Musikerkarriere unter. Nach Tom’s überraschendem Tod wusste sie nicht, wie ihr Leben weitergehen soll. Man ging sogar einmal zusammen in die Ferien, die beiden Paare. Aber man lebte ein anderes Leben. Zwanzig Jahre sollte die Pause dauern, bis man sich wieder beim Begräbnis trifft.

Minimalistische musikalische Begleitung

Eine Geschichte erzählen und diese mit Musik interpretieren, das funktioniert. Neben Interpretationen von bekannten Liedern von Tom Waits oder Polo Hofer spielen und singen die beiden auch eigene Stücke. Die musikalische Begleitung der Stücke ist stark reduziert und beschränkt sich auf einfache Melodien und Rhythmen mit Geige, Cello, Mundorgel, Tambourin etc. Diese minimalistische musikalische Begleitung öffnet den Raum für den Gesang, der Stimmungen und Gefühle transportiert.

Lieder zu Melancholie («Negra Sombra», Rosaria de Castro), Weltschmerz («The Circle Game», Joni Mitchell) und Abschied («Time», Tom Waits) mischen sich mit Liedern, die den Sinn des Lebens («What Are Vou Doing The Rest of Your Life?», Michel Legrand) und vor allem die Liebe thematisieren («Take Me Home», Tom Waits oder «Tall Trees in Georgia», trad.).

Nicht vergebens nennen Akin und Andreas Schertenleib das Spiel mit den Erinnerungen und Musik «Déjà-vu, Der Soundtrack des Lebens». Unterstützt wurden sie von Ueli Blum, der dramaturgische und Regiearbeit leistete. Die Besucherinnen und Besucher spendeten den Spielenden viel Applaus und verliessen die Scheune mit der einen oder anderen Erinnerung an den Soundtrack des eigenen Lebens.

In der Region ist Déjà-vu am 4. / 5. und 6. November bei KreuzKultur in Solothurn zu sehen.

