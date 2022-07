Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel in Zuchwil sichergestellt – 24-Jähriger wurde festgenommen

Der Kantonspolizei Solothurn hat vor ein paar Tagen in einer Wohnung in Zuchwil mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt. Ein tatverdächtiger Mann wurde festgenommen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.