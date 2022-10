Urs Unterlerchner zieht positive HESO-Bilanz

Bilanz Die HESO in Solothurn ist zu Ende: Auch hartnäckiger Regen hielt nicht vom Messebesuch ab OK-Präsident Urs Unterlerchner zieht eine positive letzte HESO-Bilanz. Über die zehn Messetage dürften gegen 100’000 Besucherinnen und Besucher die Messe besucht haben. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 02.10.2022, 16.00 Uhr

Die HESO 2022 war die zehnte und letzte von Urs Unterlerchner als Präsident des Organisationskomitees. Hanspeter Bärtschi

«Damit haben wir alles erlebt: Nur Sonne und warm, Sturm und jetzt zuletzt eine überwiegend verregnete HESO», blickt OK-Präsident Urs Unterlerchner auf seine 10. und letzte Herbstmesse Solothurn zurück. «Trotzdem ist die Standumfrage überraschend gut ausgefallen. Eine grosse Mehrheit der Aussteller hat besser gearbeitet als im Vorjahr.»

An 233 Ständen wurden über die zehn Messetage wohl gegen 100'000 Besucherinnen und Besucher begrüsst, beraten und oft auch zu einem Einkauf bewegt – eine genaue Zahl kann Unterlerchner angesichts des Gratiseintritts nicht nennen. Jedenfalls seien es deutlich mehr gewesen als noch im Vorjahr, wo Zertifikatspflicht und Zutrittskontrollen das Publikum reduziert hatten.

Vor allem «erwähnten viele Standbetreiber, sie hätten gute Kontakte knüpfen können». Und ein speziell positives Feedback habe man von den Restaurants erhalten, die hervorragend gearbeitet hätten.

Nah bei den Kundinnen und Kunden: Vorführung an einem Messestand. Hanspeter Bärtschi

Nicht für alle war es einfach

Dabei gibt es natürlich Ausnahmen: Wer wie die Öufi-Brauerei nur einen Aussenstand betrieb, hatte diesmal schlechte Karten. Denn bis auf die beiden Freitagabende war es ausnahmslos regnerisch und am zweiten Samstag sogar sehr windig und kühl. «Für die Aussengeschäfte gestaltete sich der HESO-Verlauf schwieriger. Und unsere eigentliche Problemzone war der Messe-Parkplatz, der unter der Woche teilweise regelrecht abgesoffen ist.»

Dazu habe man zünftig heizen müssen; «am Montag und Dienstag war es schwierig, die richtig Temperatur herbeizuführen, damit es kein Kondenswasser in den Zelten gibt».

Besucher betrachten das Geschehen von oben. Andre Veith

Wenig beeindruckt von den Wetterkapriolen zeigte sich dagegen die Party-People. «Die Frequenzen vom Vorjahr wurden klar übertroffen», verweist Urs Unterlerchner einmal mehr auf das Corona-Vorjahr, das eigentlich einen sehr guten Zuspruch der Partymeile erfahren hatte. «Doch diesmal war mit dem Nightstyle und dem Schwingerzelt das Angebot wieder grösser», so der OK-Präsident, für den sich das «Alpenland» zum «absoluten Hotspot» gemausert habe.

Eigentlich ein Erfolgsmodell, aber …

Nun übergibt Unterlerchner sein Amt an Rolf Fröhlicher. Als Stadtschreiber bleibt er zwar noch im HESO-OK, «aber ich werde der neuen Geschäftsleitung nicht dreinreden und vor allem für Fragen zur Verfügung stehen». So habe Fröhlicher bereits an der diesjährigen Standumfrage teilgenommen und Flagge gezeigt. Er und sein Team müssten «die HESO weiterentwickeln, weiterdenken», meint Unterlerchner, der auf zehn erfolgreiche Jahre «seiner» Herbstmesse zurückblicken kann.

Doch auch das Solothurner Erfolgsmodell muss sich den Herausforderungen im Messewesen stellen, die schon so prominente Opfer wie die Muba oder den Comptoir Suisse gefordert haben. «Wenn vier, fünf grössere Aussteller wegfallen, ist die HESO nicht mehr zu finanzieren.» Bis jetzt sei es zwar gelungen, den Branchenmix mit vorwiegend regionalem Zuschnitt zu halten.

Das Säulirennen fasziniert das Publikum. Hanspeter Bärtschi

Aber immer wieder gebe es Branchen, die sich eher zurückzögen wie etwa Anbieter von Sportartikeln, Textilien oder Haushaltgeräten. An ihre Stelle treten mehr Möbel- oder Bike-Geschäfte. «Am schwierigsten zu ersetzen sind Restaurationsbetriebe, deshalb haben wir mit ihnen langfristige Verträge», so Unterlerchner. Doch habe man auch Evergreens wie die nun verschwundenen Metzger reibungslos ersetzen können.

Eine Herausforderung sei auch weiterhin, ob und welche Sonderschau es geben wird, auch wenn das Militär in zwei Jahren eine Option sein könnte. Und zum Kostentreiber dürfte die von der Politik geforderte Einführung des Mehrweggeschirrs werden: «Wir rechnen dadurch allein mit Mehrkosten von 40'000 Franken.»

