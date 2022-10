Harley Davidson Meeting Glanz und Geknatter an der Solothurner Herbstmesse, aber magerer Aufmarsch Glänzendes Chromstahl zog an der HESO die Blicke auf sich. Diesmal gaben die vielen Wassertropfen, die auf den polierten Motorrädern perlten, dem bereits 21. Harley Davidson Meeting noch eine spezielle Note. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 02.10.2022, 17.10 Uhr

Harley Davidson-Meeting an der HESO. Corso durch die Altstadt Solothurn. Hans Peter Schläfli

Der Kult hat sich gewandelt. Waren es früher Rebellen wie James Dean, die mit ihrer Harley Davidson ihren Nonkonformismus ausdrückten, so ziehen sich heute Banker nach Feierabend die Krawatte aus und eine Lederjacke an, um ein wenig dieser selten gewordenen Freiheit zu erleben. Die Anziehungskraft der schönen Motorräder mit ihrem speziellen Sound ist deshalb ungebrochen, und die Zahl der Fans steigt immer weiter an.

Zu diesem Lebensgefühl gehört mittlerweile auch das Treffen am letzten Tag der HESO fest dazu. «Der Nachholbedarf war riesig, aber leider hat das Wetter nicht mitgemacht», sagte Markus Gilgen, Organisator des 21. Harley Davidson Meetings, der in Deitingen ein Motorradgeschäft führt. Trotzdem waren sogar Lederjacken des Ticino Chapters in Solothurn zu sehen.

Für einmal gibts keine Busse wegen der Fahrt durch die Altstadt. Hans Peter Schläfli

Bei der letzten Austragung vor der Pandemie im Jahr 2019 waren über 900 Harleys zu bestaunen, diesmal waren es immerhin rund 120 – was angesichts des schlechten Wetters bemerkenswert sei. «Ich bin zufrieden, denn am Morgen bei Regen loszufahren, das ist wirklich hart», sagte Gilgen zum Aufmarsch. «Alle Harley-Fahrer lieben ihre Maschinen und wollen, dass alles glänzt. Bei solchem Wetter wie heute lassen viele ihre Maschine lieber in der Garage.»

Prämierung der schönsten Maschinen 1. Ernst Jenni von Laupersdsorf, customized Dyna Fat Bob.

2. Roland Bieri von Bettlach, Softail Custom.

3. Michel Lüthi Solothurn, Street Bob.

Grosse Herzen mit viel Hubraum

Ältere Männer mit weissen Bärten dominierten das 21. Harley Davidson Meeting bei einer Frauenquote von höchstens fünf Prozent klar. Der Sozius hat nichts mit Sozialismus zu tun, es ist der Beifahrersitz auf den Motorrädern. Für 50 Franken konnte man sich einen solchen Sozius für die Rundfahrt erstehen und die Vibrationen eines Harley Davidsons erleben. So kamen 2000 Franken zusammen, welche die Harley-Fans dieses Jahr der Solothurner Vereinigung für Erwachsenenbildung spenden, die die berufliche Integration junger Erwachsener fördert. Fazit: Auch ein grosses Herz hat viel Hubraum.

Mitfahrt für eine Spende möglich. Hans Peter Schläfli

Als sich dann die Harleys auf dem Amthausplatz versammelten, zeigte sich die Sonne plötzlich doch noch zwischen den Wolken. Die Parade durch die Altstadt begeisterte die vielen Zuschauer, die extra gekommen waren, um die durch die Gassen polternden Maschinen zu bewundern. So ging das 21. Harley Davidson Meeting mit einem perfekten Höhepunkt zu Ende.

Fast in jedem Töfffahrer steckt auch ein Kind. Hans Peter Schläfli

