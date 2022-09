Tony Castelluccio hat Kulturpreis Bucheggberg erhalten

Hard-Rock Lehrer bei Tag und Rockstar bei Nacht: Tony Castelluccio erhält den Bucheggberger Kulturpreis 2022 Krokus, Gotus und Buechibärger Wohnzimmer Quartett: Als Tony Castell ist der Musiker aus Unterramsern in der Rockszene bekannt. Als Tony Castelluccio kennen ihn die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Bucheggberg. Felix Ott Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Offizielle Verleihung des Kultur- und Anerkennungspreises Bucheggberg. Martin Zimmermann (r.) überreicht die Urkunde an Tony Castelluccio (l.). José R. Martinez

Mit zusammengebundenem Haar ist Tony Castelluccio ein freundlicher und einfühlsamer Musiklehrer. Doch sobald das Haarband entfernt ist, wird er zu Tony Castell, einem Hardrocker, der weltweit die Bühnen rockt. Er führt ein Leben zwischen zwei Welten, die aber durch eines verbunden werden: Er lebt für die Musik. In diesem Jahr erhält er für sein kulturelles Schaffen den Kultur- und Anerkennungspreis Bucheggberg.

Auf den ersten Blick deutet in seinem beschaulichen Haus in Unterramsern nichts auf sein Rockstarleben hin. Er lebt hier mit seiner Frau und drei Hunden, die zufrieden im Garten mit Pool spielen. Doch bei genauerem Hinsehen blitzen einem zwei Gold- und eine Platinschallplatte im Treppenhaus entgegen.

Zwei Gold- und eine Platinschallplatte erhielt Castelluccio während seiner Zeit bei Krokus. Felix Ott

Gleich neben dem offenen Küchen- und Wohnzimmerbereich befindet sich der Raum, in dem seine Leidenschaft offensichtlich wird. Darin befinden sich ein Mischpult und viele Gitarren. Bässe sowie exotischere Saiteninstrumente aus der ganzen Welt sind an einer Wand aufgereiht.

Unzählige Gitarren, Bassgitarren und weitere Saiteninstrumente stehen in seinem Studio in Unterramsern. Felix Ott

Als Kind ein Hardrock-Fan

Als kleines Kind wollte der in Wangen an der Aare aufgewachsene Castelluccio unbedingt Gitarre spielen. Nach viel Überzeugungsarbeit erlaubten ihm seine Eltern schliesslich, Unterricht zu nehmen, erzählt der Musiker. Von da an lernte er vorerst die klassische Gitarre. Später folgten ein Musikstudium sowie mehrere Weiterbildungen. Er sagt:

Als Kind war Tony Castelluccio Hard-Rock-Fan. zvg

«Als Kind war ich immer Fan von Bands wie AC/DC oder Krokus.»

Er spielte schon früh in verschiedenen Hard-Rock-Bands. Eine dieser Bands wurde kurz nach seiner Lehre als Polymechaniker, als Vorband für Deluxe gebucht. Da passierte es. Im Publikum sass der Gitarrist von Krokus, Fernando von Arb. Die beiden kamen ins Gespräch und er empfahl Castelluccio, als Bassist bei Krokus vorzuspielen.

Dies tat er dann auch – mit Erfolg. Er spielte von 1989 bis 1992 in der Solothurner Band und tourte mit Chris von Rohr und Co. durch Europa. 2000 ging er erneut zu Krokus, bis schliesslich 2007 wieder die Originalbesetzung zusammenfand.

Demütig und respektvoll blickt er auf die Zeit bei Krokus zurück. Auf den Touren konnte er unglaublich viel lernen und interessante Leute treffen, schwärmt Castelluccio.

Mit Gotus wieder angekommen

Sein aktuelles Lieblingsprojekt sei aber Gotus. Die Band setzt sich aus ehemaligen Musikern von Gotthard und Krokus zusammen, wie der Name erahnen lässt. Castelluccio erklärt:

«Mit Gotus bin ich wieder zu Hause angekommen. Wir spielen Musik, die uns allen gefällt und Spass macht.

Zudem hätten sie das Glück, zwei Topsänger zu haben: Dino Jelusic, ein Musikgenie, der alle möglichen Musik-Diplome vorweise sowie Ronnie Romero, der Sänger von Rainbow, erklärt Castelluccio.

Gotus mit Tony Castell, Pat Aeby, Ronnie Romero, Mandy Meyer und Alain Guy (von links nach rechts). zvg

Gegen Ende des Jahres soll nun auch das erste Mini-Album von Gotus erscheinen. Im Januar steht dann eine Schweiz-Tournee mit sechs bis sieben Gigs auf dem Programm.

Ein Lockdown-Projekt mit Zukunft

Im Frühjahr 2020 wurden alle Auftrittsmöglichkeiten pandemiebedingt eingestellt. Bei einem gemütlichen Abend hätte Castelluccio sich aber mit befreundeten Musikern getroffen und ein bisschen gejammt. Der Schlagzeuger Freddy Steady habe auf Töpfen herumgetrommelt, während Pascal Kurt, Kurt Gilomen und Castelluccio improvisierten.

So kam die Idee auf, einen Song aufzunehmen – jeder für sich in seinem eigenen Wohnzimmer. Daraus entstand das Buechibärger Wohnzimmer Quartett. Der «Corona-Song» mit Video ging durch die Decke und wurde auf Youtube bis heute über 50'000-mal aufgerufen.

Das Buechibärger Wohnzimmer Quartett mit dem «Corona Song». Youtube

Deshalb entschied sich die Truppe, das Projekt weiterzuführen. Aufgrund der vielen Anfragen spielte die Band verschiedene Livekonzerte und auch im nächsten Jahr sollen weitere Auftritte folgen, so Castelluccio.

Musiklehrer aus Leidenschaft

Doch wieso wirkt der 56-Jährige nach all dieser Zeit im Hardrock-Geschäft so bodenständig? Laut Castelluccio sei dies seiner Tätigkeit als Musiklehrer zu verdanken.

Der Musiklehrer unterrichtet Ukulele, Gitarre und Bassgitarre. Felix Ott

Seit 25 Jahren unterrichtet er an der Musikschule Bucheggberg Gitarre, Ukulele und Bassgitarre sowie Musik an der Schule in Biberist.

«Die Lehrertätigkeit erdet mich. Erst wenn ich nach einer Tour wieder unterrichten kann, bin ich tatsächlich zu Hause angekommen.»

Er ist stolz auf seine Schülerinnen und Schüler und dankbar für die Freiheiten, die man ihm an der Musikschule Bucheggberg gebe. Die Kinder und Jugendlichen können spielen, worauf sie Lust haben. Gerade die Vielfältigkeit, die daraus entstehe, mache besonders Spass. So könne er an einem Tag vom Hardrock über Pop ins Klassische wechseln.

Seit 20 Jahren veranstaltet er jährlich mit seinen Schülerinnen und Schülern das «Sun-Fun-Open-Air», ein Schülerkonzert der besonderen Art. «Es sollte keine Pflichtübung im Singsaal sein», sagt Castelluccio. In einer Festivalatmosphäre können seine rund 80 Schülerinnen und Schüler zeigen, was sie können. Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie die Unterstützung durch seine Frau würde das Festival nicht funktionieren, erzählt Castelluccio.

Ehrung durch den Kulturpreis 2022

Dieses Jahr erhält Tony Castelluccio für seine Leistungen den Kultur- und Anerkennungspreis Bucheggberg. Die Auszeichnung überraschte ihn sehr – seine Frau jedoch nicht. Bereits seit zwei Jahren habe sie gewusst, dass die Kulturkommission Bucheggberg den Musiker im Blick hat.

Castelluccio ist sehr dankbar für die Würdigung. Er habe nie gross auf seine Errungenschaften geschaut und eher nach vorne ­geblickt und Schritt für Schritt genommen. Dass aber die Bucheggberger Kulturkommission ihn auswählte, zeige die Wertschätzung seiner verschiedenen Tätigkeiten, ob als Musiker oder Lehrer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen