Handgemacht Von der Bohne bis zur Tafel: Zu Besuch in der kleinsten Schokoladenfabrik der Schweiz, in Biberist In Biberist befindet sich die wohl kleinste Schokoladenfabrik der Schweiz. Bruno Blum stellt hier ganz spezielle Schokoladen-Mischungen her. Ein Besuch. Lea Durrer Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Bruno Blum produziert Schokolade. Lea Durrer

In einem separaten Anbau eines Zweifamilienhauses ist sie untergebracht, «die wohl kleinste Schoggi-Fabrik der Schweiz», wie Inhaber Bruno Blum meint. Auf 25 Quadratmetern zaubert er seit zirka drei Jahren Schokoladen-Kreationen mit Mandeln und Pistazien aus Italien, getrockneter Bio-Mango oder Minze aus dem Garten.



Der 61-Jährige betreibt eine sogenannte «Bean-to-Bar»-Werkstatt. Während die allermeisten Confiseure bereits fertige Kuvertüre weiterverarbeiten, produziert er alles von Beginn weg selbst und von Hand. Dazu verwendet er qualitativ hochwertige und fair-trade-gehandelte Rohstoffe.



«Ich wusste am Anfang nichts über Schokolade»

Die Basis für seine Schokoladensorten bildet jeweils dieselbe Kuvertüre aus zwei verschiedenen Sorten Kakaobohnen und drei Sorten Zucker. Bis er die für ihn perfekte Mischung hatte, pröbelte er lange. «Ich wusste am Anfang nichts über Schokolade.» Sein Ziel war es, eine Schokolade zu machen, die er selbst mag.



Mit dem Resultat ist Blum sehr zufrieden. «Die Grundschoggi trifft meine Vorstellung von Kakaogeschmack zu 100 Prozent.» Die Degustation zeigt: Die 75-prozentige Zartbitterschokolade zerläuft im Mund, aber nicht zu schnell. Sie ist nicht bitter, aber auch nicht süss. Die Farbe? Dunkel, aber auch nicht schwarz. Das Geheimnis liegt in den verwendeten Kakaobohnen, die Blum selbst aufgespürt hat, schwarze Bohnen aus Madagaskar und braune aus Kolumbien. «Meine Schoggi gehört durch den hohen Kakaoanteil zur Kategorie der sogenannt dunklen Schokoladen.

Dass sie trotzdem eher braun ist, ergibt sich dadurch, dass die spezielle braune Bohne den höchsten Anteil in meinem Rezept hat», erklärt Blum.

Er schwärmt für die Kakaobohne. «Sie ist eine der gesündesten und geschmacksreichsten Frucht der Welt». Die hochwertigen Zutaten sind da nur Beilage. Elf Sorten hat er momentan im Angebot. Dazu kommt jeweils noch eine Saison-Spezialität. Derzeit ist dies die Goldmelissen-Schoggi, die schon jetzt ein besonderes Plätzchen im Herz des Biberisters hat. «Weil es eine äusserst zerbrechliche und zarte ist», erklärt der Schokoladenmacher.

Die Suche nach neuen Sorten sei ein ständiger Prozess. Manche Ideen wie die Safran-Schoggi werden auch von aussen an ihn herangetragen. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Kakaobohne der Star bleibt. «Wenn ich die Zutaten in die Schokoladenmasse hineinmischen würde, verändert sich die ganze Konsistenz. Deshalb kommen die Zutaten nur auf die Tafeln. Im Mund muss sich das ergänzen.»



Die komplexe Herstellung braucht Zeit



Mittlerweile investiert Bruno Blum die Hälfte seiner Arbeitszeit ins Schoggigeschäft. In der anderen ist er als freischaffender Marketing- und Kommunikationsberater tätig. Sein Büro befindet sich gleich neben der Werkstatt. «Das ist perfekt», meint Blum. «Schoggi von der Bohne weg zu produzieren, ist ein langer Prozess. So kann ich immer hin und her pendeln.» Als Koch könne man ein misslungenes Essen einfach wegwerfen und sofort neu starten. «Hier warte ich sicher vier Tage, bis die Kuvertüre parat ist.»

Schoggi in acht Schritten Acht Schritte zählt Bruno Blum auf von der Bohne bis zur fertigen Tafel. Die Arbeit beginnt im Lager im Keller, wo er Kakaobohnen aus 50-Kilogramm-Säcken nimmt, kontrolliert, aussortiert und röstet. «Das Rösten ist unglaublich wichtig. Es beeinflusst massgeblich den Geschmack der Schoggi.» In der Quetschwalze werden die Bohnen zu Nibs verkleinert. Ein Hilfsmittel trennt Schalen vom Innern der Bohne. Dann kommt die Melangère zum Zug, die die Nibs zerkleinert, wodurch Kakaofett herausgepresst wird. Der Schokoladenmacher gibt dreierlei Zucker (Kokosblüten-, Vollrohr- und Birkenzucker) hinzu. Nach 72 Stunden ist die für die Kuvertüre nötige Feinheit erreicht. Nun kann sie erwärmt werden. «Jeder Schokoladenmacher muss herausfinden, welche Temperierkurve für seine Schoggi richtig ist. Das dauert ewig», meint Blum. Wenn er die Formen giesst, bleiben ihm zwei Minuten, um die Zutaten hinzuzufügen. Jede der 10 auf 10 Zentimeter und 50 Gramm schweren Schokoladen ist ein Unikat.

Wie lange er braucht, um eine «La Schoggi»-Tafel zu produzieren und dann auch noch zu verpacken, kann er gar nicht sagen. «Die Zeit darf man nicht rechnen, man muss es einfach gerne machen!» Seine Leidenschaft und Faszination für die Leckerei ist riesig. «Das Coole an Schoggi ist, dass sie unglaublich komplex ist. Wenn die Parameter stimmen, ist sie verlässlich. Sie reagiert aber sehr auf die Umwelt.» So kann es schon einmal vorkommen, dass ein einziger Guss nicht weiterverarbeitet werden kann, wenn irgendetwas bei der Temperierung nicht gepasst hat. «Eine solche Schoggi ist wie eine Diva.»



Sein Wissen gibt er auch in Workshops weiter, wo Gruppen selbst Tafeln giessen und verzieren können. Seine eigenen Kompositionen werden über einen Online-Shop und per Abonnement verkauft. Vier Mal im Jahr gibt es dann eine Lieferung mit Schokoladen aus dem Hause «La Schoggi» – je nach Geschmack oder Budget. Die Anzahl Abos ist aber beschränkt, die Warteliste «relativ lang». In Biberist verteilt Blum die Abo-Päckli jeweils sogar persönlich. Die strahlenden Gesichter seiner Kunden sind ihm der schönste Lohn für seine Arbeit.



Schokolade von La Schoggi. Zvg

