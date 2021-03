Handgemacht Alles für die Schoggi-Fans: Hier wird viel Zeit und Liebe in die Produktion der Osterspezialitäten investiert Viele Bäckereien und Confiserien in der Region bieten zu Ostern von Hand produzierte Schokoladen-Spezialitäten an. Gundi Klemm 16.03.2021, 05.00 Uhr

Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi/Bilderwerft.ch / Solothurner Zeitung

Einen wahren Augenschmaus erlebt, wer jetzt in Bäckereien und Confiserien einkauft. Dort sind nämlich österliche Symbole wie Hasen, Eier, Hühner, alle aus Schokolade gegossen, fantasievoll garniert und dekoriert in beeindruckender Vielfalt ausgestellt.

Natürlich verfügen auch Lebensmittel-Grossverteiler über derartige, industriell in grosser Anzahl gefertigte Angebote. Der Unterschied zu den regional tätigen Geschäften liegt in der Handarbeit und in den originellen Figurenunikaten. Bei etlichen Herstellern sind die Formen von den zumeist familiären Vorbesitzern übernommen und immer wieder ergänzt worden.

Hase als Symbol des erwachenden Lebens

Das christliche Osterfest ist seit dem Mittelalter mit dem Frühling und den dann reichlich geworfenen jungen Häschen verknüpft. Namensgeberin für das Fest war die germanische Göttin Ostara. Als Symbol des dann erwachenden Lebens erfreut der Hase – nachgebildet als feiner Kuchen und vor allem als Schoggi-Figur – inzwischen alle Altersstufen.

Tradition besitzt auch das gefärbte und bemalte Hühnerei, das dem damit Beschenkten Glück bringen soll. So war es für das Confiseur-Handwerk naheliegend, auch die übrigen Mitglieder des Geflügelhofs wie Hahn, Henne und Küken für die Osterzeit in Schokolade nachzubilden. Der Blick in die je nach Geschäft individuellen Sortimente zeigt eine Verarbeitung, in der sehr viel Liebe und Zeit stecken.

Schokolade kommt aus fairem Handel

Bis das Produkt zur Auswahl vor der Kundschaft steht, bedarf es umsichtiger Planung. Bäcker und Konditor Peter Moser (Messen) erläutert die Herstellung seiner bis zu tausend Osterfiguren.

Zuerst wird die Halbform mit Speisefarben «geschminkt», dann mit flüssiger Couvertüre gefüllt, die anschliessend mit leichtem Schütteln und Klopfen in der geschlossenen Form verteilt wird. «Mir ist wichtig, dass ich den Schokolade-Rohstoff, den ich weiss, karamellisiert, in Vollmilchgeschmack, aus zu 70 Prozent dunkler Schokolade oder aus der speziellen rötlichen Kakaobohne Rubina verarbeite, aus fairem Handel beziehe», betont Moser. So ist er überzeugt, dass im Ursprungsland für die Bauern ein besserer Preis erzielt werden kann.

Bei Feinbäckerei Moser in Messen werden die Osterhasen noch von Hand produziert. Peter und Mirjam Moser mit einem der Hasen. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi Schokohasenproduktion bei Feinbäckerei Moser in Messen Michel Lüthi

Höher Preis wird gerne akzeptiert

Rund 2500 Stück stellt Martin Laube für sein Geschäft in Derendingen und sein Café «Stadtrösterei Solothurn» her. In beiden Geschäften hat Laube den wegen Corona geschlossenen Restaurantteil in eine Ausstellung der Osterartikel verwandelt.

Auch ihm ist die Qualität der verwendeten Schokolademasse, die bis zu drei Mal teurer ist als normale Tafelschokolade, die wichtigste Voraussetzung für die alljährlich bewiesene Preisakzeptanz und die Kauffreude seiner Kundinnen und Kunden.

Weisse Schokolade ist lichtempfindlich

Rund tausend der fantasievollen und hochwertigen Osterartikel stellt Christian Ingold (Lüterkofen) her. Wie seine Kollegen produziert er je nach Absatz laufend nach und lässt vor allem die Erzeugnisse aus weisser Schoggi nicht lange stehen. «Sie sind lichtempfindlich und sollten nicht wochenlang in der Auslage liegen», weist er auf Geschmacksveränderungen hin.

Mit ihren 40 verschiedenartigen alten und neuen Formen reagieren Daniela und Markus Staudenmann (Biberist) auch laufend auf die Nachfrage. «Bei uns ist das gleiche, stets ausdekorierte Sortiment wie in den Vorjahren zu haben», weiss die Geschäftsfrau von viel Vorfreude und Bewunderung bei ihren Kundinnen und Kunden.

Einblick in die Oster-Produktion der Bäckerei Staudenmann:

Neue Kreationen mit Marzipan

Tim Morgenthaler von den Café- und Tearooms Flury (Koppigen) mit solothurnischen Filialen in Luterbach und Subingen kennt den Geschmack der Osterschoggi-Fans. Gaumen verwöhnende Eier, gefüllte und hohle Hasen und sogar eine Torte in Hasenform entzücken die Kundschaft. In diesem Jahr sind vier Hasenformen dazu gekommen, die mit Marzipan ergänzt sind und humorvoll Themen wie etwa das Impfen aufnehmen.

Die Bäckerei Felber mit Hauptsitz in Langenthal versorgt ihre Solothurner Niederlassungen in Biberist, Deitingen, Gerlafingen und Olten mit handgemachten Osterfiguren aus eigener Produktion. Für das Angebot in den elf Filialen sind bis zu fünf Angestellte täglich im Einsatz. Auch Felber verzichtet laut Geschäftsführerin Sandra Lüthi in seiner Fabrikation auf industrielle Herstellungsverfahren. Am gegenwärtig veränderten Kaufverhalten stellt sie fest, dass das Bedürfnis nach hübschen Osterartikeln zurzeit hoch ist. «Die Leute wollen sich etwas gönnen.»