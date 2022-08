Design-Ikone Soldatenmesser im Museum Wasseramt

Halten Werkzeug und Design-Ikone: Das Museum Wasseramt zeigt die Geschichte des Schweizer Soldatenmessers Im Museum Wasseramt wird am Mittwoch die zweite Wechselausstellung 2022 eröffnet. Beschrieben wird unter anderem, wie der Ausrüstungsgegenstand zum Design-Klassiker wurde. mgt Jetzt kommentieren 15.08.2022, 17.00 Uhr

Illustration eines der ersten Soldatenmesser. Zvg

Die zweite Wechselausstellung in diesem Jahr zeigt die Geschichte des Soldatenmessers anhand der unvollendeten Sammlung von Roger Bürgy aus Deitingen. Er sammelte Soldatenmesser von den Anfängen bis heute. In der Ausstellung wird beschrieben, wie die Messer nach dem zweiten Weltkrieg zur Design-Ikone für die Hosentasche wurden.

Begonnen hatte die Karriere des Schweizer Taschenmessers in den 1880er Jahren, als die Schweizer Armee ein praktisches Werkzeug für seine Soldaten suchte, das beim Zerlegen des Standardgewehres half. Die enthaltenen Werkzeuge waren Klinge, Dosenöffner, Schlitzschraubenzieher und Ahle.

In einer Zeit, in der die Industrialisierung noch nicht Einzug gehalten hatte und Messer noch in kleinen wasserbetriebenen Messerschmieden von Hand gefertigt wurden, hatte Carl Elsener die Vision, eine Gesellschaft zu gründen, die alle Messerschmiede der Schweiz vereint. Im Jahre 1891 wurde seine Vision Wirklichkeit, als er gemeinsam mit 30 anderen Berufskollegen die Kräfte bündelte und den Verband Schweizer Messerschmiedemeister gründete.

Die Geschichte von «Victorinox» und «Wenger»

Der Verband war weit mehr als nur eine Plattform zum Wissensaustausch über das Handwerk, er hat die Produktion des Schweizer Armeemessers vor Ort in der Schweiz möglich gemacht. Am 12. Juni 1897 wurde der Begriff «Schweizer Offiziers- und Sportmesser» als Handelsmarke geschützt. Eine Schweizer Erfolgsgeschichte nahm seinen Anfang.

Ausstellung von Soldatenmessern im Museum Wasseramt. Zvg

Die Sammlung illustriert auch die Geschichte der zwei Industrieunternehmen Victorinox, Ibach und Wenger, Delémont. Daneben ist auch das «Sackmesser» der ersten Bewohner des Turms von Halten, ein Ritterschwert, welches in etwa gleich alt ist wie der Turm, im Museum Wasseramt ausgestellt.

Die Eröffnung der Ausstellung «Schweizer Soldatenmesser – seine Geschichte» ist am Mittwoch, 17. August, um 19 Uhr im Museum Wasseramt in Halten. Dauer der Wechselausstellung bis 25. September. Geöffnet ist das Museum jeweils sonntags von 13 bis 17 Uhr. Mehr Informationen unter: www.museum-wasseramt.ch

