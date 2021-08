Halten Neue Wechselausstellung im Museum Wasseramt: Glockentöne wie inmitten einer Kuhherde Das Museum Wasseramt in Halten hat eine neue Wechselausstellung eröffnet. Walter Knellwolf zeigt dort seine Glockensammlung mit Exemplaren aus aller Welt. Marlene Sedlacek 20.08.2021, 05.00 Uhr

Walter Knellwolf spricht an der Eröffnung der Ausstellung mit seinen Glocken. Tom Ulrich

Es bimmelt, klingelt und läutet, es schallt und hallt aus dem Speicher beim Turm in Halten. An der Eröffnung der neuen Wechselausstellung «Glocken und Schellen» entlocken Besucher und Besucherinnen den ausgestellten Objekten deren ureigene Töne.

Die Klangvielfalt ist eindrücklich. An den Wänden und von der Decke hängen geschmiedete Schellen, Brauchtums- und Rollenschellen, kantige Treicheln, gegossene Glocken in allen Grössen und Formen. Touristenglöckchen von unterschiedlichen Destina-

tionen, verziert mit Edelweiss und Enzian hängen in Reih und Glied. An einem Holzgestell baumelt eine ganze Menge der von den Schoggihasen allseits bekannten Glöckchen mit dem roten Band. Ein Glockenspiel aus Thailand erklingt in bezaubernden, engelhaften Tönen. Der Glockenfan Walter Knellwolf hat zusammen mit seiner Frau Renate seine gesammelten Werke gefällig in Szene gesetzt.



Wer Glocke spendet, wird zur Glockenparty geladen



Das Herzstück der Ausstellung ist die Klangbühne in der Mitte des Raumes. Zahlreiche Glocken und Schellen hängen an Seilen von einem Deckengerüst herunter. Schreitet man mit geschlossenen Augen durch diesen Glockenwald, wähnt man sich inmitten einer Kuhherde auf einer Bergwanderung. Eine solche Einrichtung auf dem Klangweg im Toggenburg war es, die Walter Knellwolf vor elf Jahren dazu inspirierte, Glocken und Schellen zu sammeln. Er gesteht:

«Der Klangweg hat mich nicht gross interessiert, doch die Klangbühne hat mir gefallen, das wollte ich auch machen.»

Der Obergerlafinger fragte bei Verwandten und Bekannten an, ob sie ihm Glocken abtreten würden. Nur ganz wenige Stücke hat er gekauft, die meisten sind geschenkt. Das Entgelt, das er dafür entrichtet, ist die Einladung des Spenders oder der Spenderin zu einer Glocken-Garten-Party, die alle zwei Jahre stattfindet. Inzwischen umfasst seine Sammlung 170 Objekte. Manche Glocke kommt aus fernen Ländern wie Kamerun, Russland oder Thailand.



Gewaltiges Interesse an der Ausstellung



Den Auftakt und die musikalische Umrahmung an der Eröffnungsfeier macht die Treichlergruppe Juragruess aus Welschenrohr, passend zum Thema der Ausstellung. Im Takt schreiten die Treichler auf dem Rasen zwischen Turm und Speicher einher und erzeugen mit ihren Instrumenten einen Klangteppich der sich bis zu einem alles beherrschenden Element ausbreitet, das durch Mark und Bein geht und gleichzeitig an die Seele rührt.



Irene Lehmann, freut sich, dass es ihr gelungen ist, Knellwolf davon zu überzeugen, seine Sammlung öffentlich auszustellen. Sie ist als Mitglied der Ausstellungskommission stets auf der Suche nach Leuten mit kreativen Hobbys oder speziellen Sammlungen. Beat Gattlen, Stiftungsratspräsident des Museums, ist überwältigt von der grossen Anzahl der Besucher und Besucherinnen. Mindestens 100 Interessierte sind der Einladung gefolgt. Er nimmt die Gelegenheit wahr, den Organisator der Ausstellung, Franz Portmann, zu verabschieden. Portmann organisierte während 28 Jahren 56 Ausstellungen und hat nun demissioniert. Nachfolger wird Thomas Bürki.



Hinweis

Dauer der Ausstellung: 22. August bis 12. September, jeweils sonntags, 13 bis 17 Uhr.