Stiftung Museum Wasseramt feiert 60. Geburtstag

Am «Turmsonntag» 60. Geburtstag der Stiftung Museum Wasseramt: Hier konnte sich jeder zum Ritter oder Dame zum Turm von Halten schlagen lassen In einem Festakt feierte die Stiftung Museum Wasseramt, die im Turm von Halten Ausstellungen organisiert, am Sonntag ihren 60. Geburtstag. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Beat Gattlen, Stiftungspräsident und Gemeindepräsident von Halten. Oliver Menge

Selten genug hat man in der Schweiz die Möglichkeit, blaublütig zu werden. In Halten ist es möglich, sich zum Ritter oder Dame zum Turm von Halten schlagen zu lassen. Dazu nötig ist ein Obolus von 200 Franken.

Der dazugehörende Anlass nennt sich Turmsonntag, organisiert vom Verein der Freunde des Museum Wasseramt, das im Turm und in den fünf Speichern sein Zuhause hat. Das Museum betreibt die Stiftung Museum Wasseramt, deren 60. Geburtstag am Sonntag mit einem kurzen Festakt gefeiert wurde.

Ankauf des Turmes in Halten und Erhalt als historische Stätte

Die Stiftung wurde am 1. Juni 1962 gegründet mit dem Zweck: Ankauf des Turmes in Halten, dessen Renovation und Unterhalt als historische Stätte sowie die Einrichtung und Führung eines Heimatmuseums für das Wasseramt und die Zugänglichmachung dieser Stätte für die Öffentlichkeit.

Letzte Besitzerin war die Familie Schnider, die den Turm, der zuvor als Gefängnis diente, 1798 erwarb. Die mittelalterliche Turmburg entstand gemäss der neuen Bauforschung um 1200. Er gehörte der anfänglich zähringischen, dann kyburgischen Dienstmannenfamilie von Halten, welche dort ihr Hofgut bewirtschaftete, und «Twing und Bann» (Gebots- und Zwangsgewalt im Bereich der Niedergerichtsbarkeit) zu Halten, Kriegstetten, Oekingen, Hersiwil und Recherswil mit allen den dazugehörenden Rechten verwaltete. Heute gehört der Turm der Stiftung Museum Wasseramt, die diesen zu einem symbolischen Preis erwarb.

Wie der Turm zum Museum wurde

Beat Gattlen, Stiftungspräsident. Oliver Menge Von links: Stefan Kappeler, Stellvertretender Stiftungspräsident, Thomas Bürki, Verantwortlicher Wechselausstellungen, Kurt Vogel, Betriebsleiter und Kurator und Beat Gattlen, Stiftungspräsident. Oliver Menge Impressionen der Feier. Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge

Aus dem Heimatmuseum Wasseramt wurde 2000 das Museum Wasseramt. Damals wurde auch die Turmstube neu gestaltet mit Gegenständen, die zur damaligen Zeit passen. Im gleichen Jahr liess die Stiftung Sondierbohrungen am Fuss des Turms durchführen. Man hoffte auf Erkenntnisse zur Bauweise des Turms. «Wir haben herausgefunden, dass das Mauerwerk noch zweieinhalb Meter tief in den Boden reicht», erklärt Franz Portmann, der seit vielen Jahren dem Museum verbunden ist.

Um 1970 liess die Denkmalpflege mehrere historische Speicher und ein altes Ofenhaus aus verschiedenen Gemeinden des Kantons Solothurn zum Burgturm überführen. So entstand ein kleines Freilichtmuseum. Turm und Speicher dienen als Ausstellungsräumlichkeiten.

Turm in Halten. Zvg / Solothurner Zeitung

Im ehemaligen Burgturm ist die Geschichte des Monuments dargestellt. Dort wird die mittelalterliche Lebensweise auf einer kleinen Burg angedeutet. Die Speicher wurden teilweise mit Vitrinen ausgestattet und thematisch mit Gegenständen ausgeschmückt, etwa zum Schreiner- oder Schuhmacherberuf oder mit Trachten und Kleidern. Im Ofenhaus wird regelmässig Brot gebacken.

Die Stiftung Museum Wasseramt wurde für ihre Zwecke mit Geldern von Bund und Kanton, und vor allem mit regelmässigen Beiträgen der Bürgergemeinden und Einwohnergemeinden aus dem Wasseramt alimentiert. Immer wieder finanziell und vor allem auch ideell hilft der Verein der Freunde des Museums mit seinen etwa 500 Mitgliedern.

Über der Turmstube soll eine Turmwohnung eingerichtet werden

2018 erfolgte eine weitere Zäsur. Nun wurde das Museum professionalisiert. Die Sammlung wurde reduziert, die Themen in den Speichern besser aufbereitet und mit Audiobeiträgen ergänzt. Das habe sofort zu mehr Besucherinnen und Besuchern im Museum, das nur am Sonntagnachmittag geöffnet hat, geführt. «30, 40 Jahre lang war in den Speichern das Gleiche ausgestellt. Die Leute haben es gesehen. Nun kam etwas Neues. Der Zugang zur Ausstellung hat sich verändert und das hat sich positiv ausgewirkt», so Franz Portmann.

60 Jahre Stiftung Heimatmuseum Wasseramt Turm Halten. Oliver Menge

Das Museum will attraktiv bleiben. So ist im dreistöckigen Turm ein weiterer Ausbau geplant. Über der Turmstube soll im obersten Stockwerk eine Turmwohnung eingerichtet werden.

Ritter oder Dame wird man dann übrigens im kommenden Jahr zum Anlass des internationalen Museumtages. Vor zehn Jahren, damals feierte die Stiftung Museum Wasseramt ihren 50. Geburtstag, konnte man auch schon Ritter oder Dame werden – für 150 Franken. Ein Solothurner Ständerat machte mit der Überweisung von 149.90 Franken klar, dass Ritter Adelige seien und er als demokratisch gewählter Politiker den Titel nicht annehmen könne.

