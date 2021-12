Gemeindeversammlung Halten: Steuererhöhung in Sicht

Gemeindeversammlung In Halten riecht es nach Steuererhöhung und Fusion Die Gemeinde Halten plant 2022 mit einem leichten Defizit. Der Steuerfuss bleibt noch unverändert. Anja Neuenschwander und Marius Fellinger 09.12.2021, 18.00 Uhr

In Halten bleibt der Steuersatz noch bei 120 Prozent. Hanspeter Bärtschi

17 Stimmberechtigte konnte Haltens Gemeindepräsident Beat Gattlen nebst den 6 anwesenden Gemeinderäten zur Budgetgemeindeversammlung in der Turnhalle begrüssen. Vielleicht wären einige mehr gekommen, wenn nicht gleichzeitig im Dorf noch das Adventsfenster stattgefunden hätte.

Gemeinderat Christian Stephani präsentierte den finanziellen Ausblick auf das Jahr 2022. Das Budget weist bei einem Gesamtaufwand von 3,488 Mio. Franken ein Defizit von 33’500 Franken auf. «In den letzten Jahren lagen wir schlussendlich aber immer etwas besser als budgetiert», merkte Stephani an.

Die wichtigsten zusätzlichen Ausgaben der Gemeinde sind eine Reallohnerhöhung für das Verwaltungspersonal sowie die Finanzierung der Tagesstrukturen im Schulverband HOEK, die seit diesem Schuljahr angeboten werden. Gleichzeitig kommen Ausgaben für die Instandstellung von Strassen und die Pflege des Fussballplatzes auf die Gemeinde zu. Trotz des budgetierten Defizits werden die Beiträge an die sozialen und kulturellen Institutionen aufrechterhalten, hielt Stephani fest.

Investitionen in Strassen

Die Gemeinde plant im nächsten Jahr Investitionen in die Strassen und die Wasserversorgung. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf 219’000 Franken, wobei ein Grossteil in die Sanierung der Turm- und der Eggenstrasse (135’000 Franken) und der Umfahrung Leisacker- und Ischlagstrasse (50’000 Franken) fliesst. Bei letzterer Sanierung sei noch unklar, ob sich der Kanton daran beteiligen werde.

Der Steuersatz wird noch bei 120 Prozentpunkten belassen. Nach zwanzig Minuten und wenig Diskussionen wurde das Budget von den 23 Stimmberechtigten im Saal einstimmig genehmigt.

«Mittelfristig riecht es nach einer Steuererhöhung»

Der Blick in die Zukunft sieht angesichts des strukturellen Defizits von rund 200’000 Franken für Halten nicht rosig aus. Durch die Neubewertung der Dorfwiese könne man jährlich bis 2025 noch 125’000 Franken gutschreiben. Aber wie aus der Präsentation des Finanzplans deutlich wurde, wird das Eigenkapital der Gemeinde voraussichtlich bis 2025 aufgezehrt sein. «Es sieht düster aus», mahnte Gemeindepräsident Gattlen. «Mittelfristig riecht es wohl oder übel nach einer Steuererhöhung.» Die Kosten würden nicht weniger, gerade in den Bereichen Bildung und Sozialwesen.

Nicht gerade förderlich ist deshalb der Umstand, dass die Gemeinde kein neues Bauland mehr einzonen kann, wie aus der ersten Vorprüfung der Ortsplanungsrevision durch den Kanton hervorgeht. Das bedeute, dass auch hier keine Möglichkeit bestehe, zusätzliche Steuereinnahmen zu generieren. Die Gemeinde müsse verdichtet bauen, so Gattlen.

Sparmöglichkeiten könnte eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Oekingen und Kriegstetten bringen. Im Rahmen des Projekts Kooperation HOEK will man Synergien nutzen, sagte Gattlen. Viele Institutionen wie die Schule oder die Feuerwehr unterhalte man bereits gemeinsam. Verbleibende Bereiche wären Verwaltung und Bau.

Auch über eine Fusion habe man sich bereits Gedanken gemacht, gerade im Hinblick auf die Anzahl Funktionäre in Halten. In den nächsten Jahren würden etwa die Hälfte von ihnen in Pension gehen. Der Gemeinde fehle der Nachwuchs. Mit einer Fusion könne man dem eventuell entgegenwirken. Momentan soll es aber bei der Kooperation bleiben.