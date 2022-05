Am internationalen Museumstag Das Museum Wasseramt startet in die neue Saison Am 15. Mai ist der internationale Museumstag. Dann öffnet auch das Museumsgelände in Halten rund um den Turm aus dem 12. Jahrhundert. Jetzt kommentieren 09.05.2022, 15.23 Uhr

Das Gelände des Museum Wasseramt. zvg

Der mittelalterliche Turm in Halten, umgeben von fünf Speichern, wird nach der Winterpause am internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, wieder geöffnet. Das für die Region bedeutende Freilichtmuseum bietet auf dem Gelände, im Turm sowie in den Speichern einen abwechslungsreichen Rundgang für Erwachsene und Kinder. Dabei erfährt man eine wechselvolle Geschichte des Turmes aus dem 12. Jahrhundert.