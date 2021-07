Halten Auf der Baustelle für die neue Oeschbücke hatte man Glück im Unglück Die Oesch hat den Zeitplan für den Brückenbau in Halten durcheinandergebracht. Die Verantwortlichen sind aber froh, dass keine Menschen zu Schaden kamen und sich auch die Schäden auf der Baustelle in Grenzen halten. Rahel Meier 23.07.2021, 05.00 Uhr

Die Wasserhaltung muss wieder aufgebaut werden, damit die Arbeiten an der neuen Brücke weitergehen können. Tom Ulrich Die Wasserhaltung muss wieder aufgebaut werden, damit die Arbeiten an der neuen Brücke weitergehen können. Dazu werden «Legosteine» aufeinander geschichtet. Tom Ulrich So präsentierte sich die Oesch am 13. Juli 2021, zirka 15.30 Uhr. Rahel Meier So präsentierte sich die Oesch am 15. Juli 2021, zirka 16 Uhr. Rahel Meier Im April wurde die Oeschbrücke rückgebaut. Hanspeter Bärtschi Die alte Oeschbrücke.

Hanspeter Bärtschi

«Für die Arbeiter auf der Baustelle bei der Oeschbrücke in Halten waren die letzten Wochen etwas deprimierend», meint Simon Amsler (Abteilungsleiter Kunstbauten, Amt für Verkehr und Tiefbau). «Wir hatten wirklich Pech mit dem Wasser.»

Am 23. Juni mussten die Arbeiten an der Brücke wegen Hochwassers ein erstes Mal unterbrochen werden. Nachdem der Wasserstand der Oesch nach einer Woche zurückging, wurde die Baustelle wieder hergerichtet. Am 9. Juli kam das Wasser dann erneut und machte das Weiterarbeiten nochmals für eine Woche unmöglich.

«Insgesamt haben wir so vier Wochen verloren»,

erklärt Amsler. Das sieht man vor Ort vor allem daran, dass eines der beiden Widerlager bereits erstellt ist, das zweite aber noch fehlt.

2,5 Tonnen schwere Blöcke weggerissen

Die alte Oeschbrücke wurde im April rückgebaut. Seither wird am Neubau der Brücke gearbeitet. Um im Trockenen bauen zu können, wurde in der Mitte der Oesch eine Wasserhaltung mit 2,5 Tonnen grossen Betonblöcken erstellt. Damit wurde die Oesch sozusagen kanalisiert und sie floss nur in der einen Hälfte des Bachbettes.

Diese «Legosteinen» wie sie auch genannt werden, wurden beim Hochwasser von der Oesch teilweise weggeschwemmt und überspült. So füllte sich die Baugrube innert kürzester Zeit mit Wasser. Die Bauleute vor Ort sind dabei, die Wasserhaltung bereits zum dritten Mal wieder herzurichten. Damit es schneller geht, sind zurzeit drei – statt wie bisher nur eine – Wasserpumpe vor Ort.

Ein Projekt Strassensanierung und Brückenneubau Auslöser der Bauarbeiten in Halten und Kriegstetten war die geplante Sanierung der Hauptstrasse in Halten, die ab der Gemeindegrenze in Kriegstetten zur Haltenstrasse wird. Man entschied sich bei den kantonalen Behörden gleichzeitig die Oeschbrücke abzureissen und sie neu aufzubauen. Ziel war es den Hochwasserschutz zu verbessern. Die neue Oeschbrücke wird eine etwas geringere Fahrbahnbreite aufweisen, als sie das heute hat. Dafür wird ihre Spannweite verdoppelt. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Durchflusskapazität im Falle eines Hochwassers der Oesch um das drei bis vierfache erhöht wird. Gleichzeitig werden auch die bestehenden Betonmauern im Bachbord abgerissen. Neu soll es ein Freibord geben. Halten war 2007 letztmals von einem Hochwasser betroffen. Dabei wurden die Keller von drei Häusern im Mülimattquartier unter Wasser gesetzt Die restlichen Häuser konnten geschützt werden. Auch im Januar 2018 stand die Oesch hoch. Wenige Zentimeter fehlten, dann wäre der Bach wieder über die Ufer getreten. Die Sanierung der Strasse und der Ersatz der Brücke war umstritten und ging vor Gericht, vor allem auch weil sechs Anstösser Land abgeben mussten. (rm)

Auf Hochwasser ausgelegt

Die Wasserhaltung war auf einen Abfluss von 4,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ausgelegt. «Das entspricht einem HQ2, also einem Hochwasser wie es laut Berechnungen alle zwei Jahre vorkommen könnte.»

Zwischen dem 23. Juni und dem 23. Juli kam die Oesch insgesamt neun Mal mit mehr als den erwähnten 4,5 Kubikmeter Wasser.

«Wir haben zurzeit mehrere Baustellen bei Gewässern. Diejenige in Halten bei der Oesch ist die einzige, die uns solche Probleme macht»,

erklärt Amsler weiter.

Umfahrung nur bis in den Oktober möglich

«Für uns ist wichtig, dass nichts Schwerwiegendes passiert ist. «Es gab keine Verletzten und die Schäden auf der Baustelle halten sich in Grenzen.» Ein Teil davon sei zudem dank einer Versicherung gedeckt. Ärgerlich sei allerdings der Verzug.

«Weil die Strasse wegen der Baustelle gesperrt werden muss, musste eine grossräumige Umfahrung eingerichtet werden», so Amsler. «Diese muss unter allen Umständen Ende Oktober weg sein, was doch einigen Druck aufsetzt.»

Das habe mit dem Winterdienst zu tun. Dieser könne auf der Umfahrung nicht gewährleistet werden.

Mehr Arbeiten an der Strasse in dieser Zeit

Während des Hochwassers stand die Baustelle allerdings nicht komplett still. Einerseits wird die neue Brücke gebaut, gleichzeitig wird die Strasse in Kriegstetten bis zur Höhe Coop saniert. «Die Arbeiter wurden deshalb umgeteilt.» Amsler windet zudem den Bauleuten vor Ort ein Kränzchen.

«Obwohl sie zwei Mal salopp gesagt für die Katze gearbeitet haben, sind sie motiviert und geben ihr Bestes, damit wir den Zeitplan einhalten können.»

Allerdings sieht man dem kommenden Wochenende auf der Baustelle mit eher bangen Blicken entgegen. Sind doch wieder unwetterartige Gewitter angesagt.