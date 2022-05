Gut eingelebt Ukrainische Flüchtlinge in Balm bei Messen: Mit Malen dem Schrecken des Krieges begegnen Vor gut sechs Wochen kamen die Familie Yaremenko und Yuliia Davydenko aus der Ukraine nach Balm bei Messen, wo sie von der Familie Rätz freundlich aufgenommen wurden. Wir haben nachgefragt: Wie geht es den Yaremenkos und Yuliia Davydenko heute? Susanna Hofer Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Yuliia Davydenko verarbeitet ihre Situation mit Malen. Hanspeter Bärtschi

Die weissen Tauben gurren im Garten, die Hühner scharren und es blüht und grünt überall am Dorfrand von Balm bei Messen: Noch immer scheint das Idyll perfekt, wäre da nicht das Wissen um den Krieg. Unterdessen leben Lina Yaremenko und ihr Mann sowie die drei Kinder Tymur, Milana und Serdar in einer grossen Wohnung im alten Schulhaus in Balm.

Yuliia Davydenko lebt bei Familie Rätz, wo sie sich sehr gut aufgehoben fühlt und mit der sie schon vor der Flucht eine Freundschaft pflegte, da sie sich durch einen Schüleraustausch ihrer Söhne schon lange kannten.

Motive aus der Region

«Gerade gestern habe ich nun meinen Ausweis S bekommen», erzählt Yuliia erleichtert. Eine Arbeit als Buchhalterin hat sie noch nicht gefunden; sie würde auch gerne in ihrem Zweitberuf als Mosaiklegerin arbeiten, aber dieses Handwerk sei in der Schweiz nicht so bekannt.

Sie hat zu malen begonnen, ein Ölbild der Enkelin ihrer Gastgeberin Eveline Rätz etwa, oder das Kirchlein von Balm sowie Motive, die sie auf Ausflügen mit Familie Rätz gesehen hat.

Das Kirchlein Balm. Hanspeter Bärtschi

«Das Malen tut ihr gut», sagt Eveline Rätz. Sie sei begeistert gewesen, etwa von den Berner Alpen und Seen, die es solcherart in Kiew, wo sie wohnte, nicht gibt. Und Yuliia Davydenko meint:

«Diese Schönheit will ich malen.»

An Ostern hatte sie für die Familien eine ukrainische Spezialität gebacken, und auch die Salate im Garten, in dem sie gerne mithilft, sind schon gut gewachsen und saftig grün.

Der Limpach. Hanspeter Bärtschi

Ab Montag wird Yuliia Davydenko einen Deutschsprachkurs besuchen, an der Volkshochschule. Für Yuliia nicht mehr die ganz grosse Herausforderung, spricht sie doch schon recht gut und auch oft mit ihren Gastgebern Deutsch. Sie freut sich sehr auf den Kurs, der ihr finanziert wird vom Kanton.

Tägliche Telefonate mit der Familie in der Ukraine

Yuliia Davydenkos Mann Vitali ist noch immer in Kiew, wo er mit der Verteilung von Hilfsgütern beschäftigt ist. Sie telefonieren jeden Tag zweimal; und wenn Eveline Rätz nach Hause kommt, fragt sie immer als erstes, ob sie ihren Mann erreicht habe. Yuliia schickt viele Fotos nach Kiew und ihr Mann und ihr Sohn freuten sich sehr, dass es ihr und der Schwesterfamilie in der Schweiz soweit gut gehe.

Sohn Artem befindet sich in Iwano Frankiwsk nahe der polnischen Grenze, wo er als IT-Fachmann ebenfalls mit der Verteilung von Hilfsgütern beschäftigt ist; er möchte aber Ende Mai zurück nach Kiew, falls das möglich sein wird.

Stimmung ist angespannt in der Ukraine

Es gehe den beiden soweit gut, auch wenn sie natürlich sehr gestresst seien von der ganzen Situation. Vor allem vor dem 9. Mai, den Russland als Tag des Sieges über das faschistische Deutschland feiert, sei die Stimmung sehr angespannt gewesen, da man mit allem rechnen musste.

Arbeit am Bild der Enkelin von Eveline Rätz. Hanspeter Bärtschi

Die Nichte und der Neffe von Yuliia besuchen die Schule in Messen, es gehe ihnen dort gut, sie lernten schnell Deutsch und sie hätten sich auch gut in die Klasse integriert. Der Kleine besucht die Spielgruppe. Milana und Serdar dürfen nächste Woche mit ins Schullager nach Prêles gehen; sie haben sich freiwillig dafür entschieden und freuen sich darauf. Eveline Rätz meint:

«Ich kümmere mich jetzt noch um Wanderschuhe für die Kinder, dann werde ich mich langsam zurückziehen.»

Mit der finanziellen Unterstützung sollte es jetzt klappen. Die Behördengänge und der Formularstress seien anstrengend gewesen, auch wenn der Goodwill auf dem Sozialamt durchaus dagewesen sei. Yuliia bekommt pro Monat 427 Franken, ihre Schwesterfamilie rund 1800 Franken, nebst Miete und Krankenkasse und nötigen ÖV-Tickets.

Yuliia Davydenko möchte sich bei der Gemeinde mit einem Bild bedanken, das sie an eine Wand in der Badi Messen malen wird.

«Wellen, blau, etwas Schönes.»

Seit sie in der Schweiz sei, könne sie auch meistens wieder gut schlafen.

