Günsberg Von den Walliser Bergen an den Jura: Diese Musikerin macht sich auf die Suche nach ihrem Zuhause Die Musik ist ihr einziger Plan. Jetzt veröffentlicht Tanja Zimmermann als Frontfrau von «Barany» eine neue Single und geht als Vorgruppe einer bekannten Band auf Tour. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Bühne fühlt sich Tanja Zimmermann zu Hause. zvg/Abhijit Bossotto

Zuhause – bloss ein Ort oder doch eher ein Gefühl? Die 28-jährige Tanja Zimmermann, Frontfrau der Band Barany, macht sich mit ihrer neuen Single auf die Suche nach Antworten.

Sie sitzt in ihrem Zuhause in Günsberg. Hinter ihr ein Klavier und ein paar Pflanzen. Trotz teils schlechter Facetime-Verbindung fällt etwas direkt auf: Die Künstlerin ist Walliserin. «Ich bin vor eineinhalb Jahren hierhergezogen», sagt sie. Ob es ihr hier gefällt? Sie lächelt und sagt: «Sehr!»

Und doch spielt sich in ihr eine Zerrissenheit ab. Ein Tauziehen zwischen der Sehnsucht nach der Heimat und ihrer Aufbruchsstimmung. «Where do you go, you can barely see (Wo gehst du hin, du siehst kaum)», singt sie in der neuen Single «Nanztal». Der Name ist jener eines kleinen, unbewohnten Tals im Kanton Wallis.

Quelle: Youtube

Tanja Zimmermann erklärt: «Wo ich aufgewachsen bin, habe ich mich immer zu Hause gefühlt, aber von aussen wurde mir öfters das Gefühl vermittelt, nicht ganz dorthin zu gehören.» Ein Thema, das sie schon lange begleitet.

«Wann ist man überhaupt zu Hause?»

Ein Ort, an dem sie sich wohlfühlt und in dem sie Energie tanken kann, habe sie in Günsberg gefunden. Zudem erinnern sie die Berge und die Natur an ihre Heimat. Sie will bleiben, so viel steht fest.

Doch zurzeit ist sie mit dem Koffer unterwegs, denn Barany begleitet die britische Trip-Hop-Band Morcheeba auf ihrer Tour in Deutschland. «In solchen Momenten weiss ich, wofür ich lebe», sagt sie und erzählt von vergangenen Auftritten, bei denen sie die britische Band bereits in Frankreich begleitet hat. «Das Vergiessen von blood, sweat and tears (Blut, Schweiss und Tränen) hat sich gelohnt.» Und auch hier wird das Thema der Heimat wieder präsent.

Solange sie ihre Musik hat, ist ihr Herz voll

«Meine Mutter ist Engländerin», sagt sie und ergänzt: «Barany ist ihr Mädchenname.» Die Künstlerin fühle sich mit der Heimat ihrer Mutter sehr verbunden.

Ob in Solothurn, im Wallis oder doch in London, solange sie ihre Musik hat, ist ihr Herz voll. Einen Plan B? Den gab es für sie nie. «Wenn aber mein Plan A klappt, will ich hier einen Tierrettungshof aufmachen.»

Musikerin wollte sie schon immer werden. Im vergangenen Jahr hat sie sich dazu entschieden, voll und ganz auf die Karte Musik zu setzen.

Die Band Barany erhält unter anderem Unterstützung vom Kanton Solothurn in der Höhe von 4500 Franken. zvg/Thomas Hie

Ihren Plan A hat sie vor drei Jahren mit einem Album begonnen. Bis zum Frühjahr 2023 folgen fünf weitere Singles, eine EP sowie ein weiteres Album. «Die Videos zu den fünf Singles ergeben einen musikalischen Kurzfilm», so die Sängerin. Zusammen mit ihrem Mitmusiker Jonas Ruppen, der die Filmproduktion leitet, setzt sie das Kunstprojekt Barany um – «für alle, die sich die Zeit nehmen können, sich in diese dystopische Welt fallen zu lassen». Eine Zukunftsvision also, die oftmals düster aussieht.

Auf den Klang von Baranys Liedern angesprochen, sagt die Sängerin: «Meine Musik ist düster.» Sie spielt in einer einsamen Welt. Einer Welt, die auseinanderzubrechen droht. Aber: «In der Dunkelheit leuchten die Sterne am hellsten.»

Träumen reicht nicht Einen solchen Traum zu erfüllen, braucht nicht nur Kreativität, sondern auch eine finanzielle Grundlage. Für die Tour und das Album erhält Barany unter anderem Unterstützung vom Kanton Solothurn in der Höhe von 4500 Franken. Sie sagt: «Mit dem Video, den Produzenten und der Promotion und vielem mehr kann ein solches Projekt schnell 100’000 Franken kosten.» Und diese Summe sei doch eher tief. Produziert wurden die Lieder unter anderem zusammen mit dem Briten Dan Austin, der schon mit der britischen Indie-Rock-Band Maxïmo Park gearbeitet hat. Der Musiker Matt Colton hat den letzten Schritt der Audio-Postproduktion übernommen. Er hat unter anderem schon mit Coldplay und George Michael gearbeitet. (wue)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen