Im Detail wird die 33 Quadratmeter grosse, südseitige Pergola mit den dicken Balken ästhetisch sehr negativ beurteilt. Sie sei an diesem idyllischen Standort stark störend. «Es hiess,

hier oben dürfe man nicht die gleichen Ansprüche haben, wie unten im Dorf», erinnert sich Mirella De Filippi.

Der Geräteunterstand, in dem die notwendigen Geräte zum Unterhalt der Liegenschaft (Schneefräse für die private Erschliessungsstrasse) und zur Bewirtschaftung des Weidelandes sowie des Waldes untergebracht sind, muss ebenfalls rückgebaut werden. Das öffentliche Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes wiege mehr als die privaten Interessen des Bauherrn. Der Geräteunterstand füge sich nicht in die Umgebung ein. Vielmehr stelle er durch die Wahl der Materialien, insbesondere des vergilbten Wellblechdachs, einen störenden Fremdkörper dar. Die Maschinen könnten an einem anderen Ort in oder auch auf den Abstellplätzen ausserhalb der Liegenschaft parkiert werden. «Ich will doch nicht, dass meine Maschinen und Geräte verrotten», ärgert sich De Filippi.

Der Holztrocknungstunnel unmittelbar am Waldrand, bedeckt mit einer Blache, sei ebenfalls nicht bewilligungsfähig und müsse rückgebaut werden. Immerhin hatte die Vorinstanz die Bewilligung an anderer Stelle und in anderer Form explizit vorbehalten, weil er der Eigenversorgung diene.

Der vor über 35 Jahren erstellte Weideunterstand, früher für Gusti, heute für Pferde, auf der angrenzenden verpachteten Weide, wurde vor zwei Jahren ersetzt, weil der alte nicht mehr den Anforderungen des Tierschutzgesetzes genügt habe, so De Filippi. Der alte Unterstand war nie bewilligt worden. Mit den grossen Spanplatten und dem auffällig vorstehenden roten Pultdach verstosse die Baute in jedem Fall gegen die Ein-

ordnungs- und Gestaltungsvorschriften der Juraschutzzone, so das Gericht. «Als der Augenschein vorgenommen wurde, war die Baute noch neu und schon auffällig. Heute hat das Material stark nachgedunkelt», so Mirella De Filippi. Würde sie die Weide nicht verpachten, würde diese verwuchern.

Am schwersten wiegt sicher der angeordnete Rückbau des Gewächsfolientunnels, der der Selbstversorgung dient. Das Mass der zulässigen Erweiterungen sei längst ausgeschöpft

und ersichtlich sei auch nicht, «inwiefern der Folientunnel für eine zeitgemässe Wohnnutzung nötig wäre», so das Urteil. «Es hiess, hier oben müsse man kein Gemüse anbauen. Wo soll man denn Gemüse anbauen, wenn nicht hier, wo man in und mit der Natur lebt. Wenn ich hier nicht das Gemüse schützen kann, ist es weg», erklärt resigniert De Filippi. (uby)