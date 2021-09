Mit 19 Jahren ein Restaurant übernommen, jetzt Gemeindepräsident von Günsberg: Max Berner.



Max Berner hat in Günsberg den zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Rolf Sterki beerbt, der seinerseits einen demissionierenden Gemeindepräsidenten beerbte. Er wäre lieber gewählt worden, sagte der im Oberbaselbiet (Diepflingen) aufgewachsene Berner. Eine Wahl schien sich abzuzeichnen. Aber es hat dann doch nicht sein sollen. Weitere Kandidaten zogen sich zurück. Er wurde still gewählt. Das bereitet Berner Mühe: «Ich finde, das Gemeindepräsidium gehört an der Urne gewählt und nicht in einer stillen Wahl, und auch der Gemeinderat.»

Seit 2001 lebt er in Günsberg. Damals wirtete der gelernte Koch im Restaurant Hirschen, das er sieben Jahre lang führte. «Mein Beruf ist die Gastronomie und mein Hobby ist die Politik.» Die Günsbergerinnen und Günsberger kennen seinen Namen, sagt er, auch wenn er nicht von hier sei. Der «Hirschen» war sein zweites Restaurant neben dem «Baselbieter» in Diepflingen, in dem er aber bereits im Alter von 19 Jahren für eine kurze Zeit wirtete, weil der bisherige Wirt aufhörte und niemand in der einzigen Beiz im Dorf nachfolgte. «Das war eine lehrreiche Episode in meinem Leben.» Danach war er vor allem als Koch unterwegs.



Damals verschwendete er keinen Gedanken an eine politische Karriere, obwohl er schon seit seiner Jugend politisch engagiert war. Er politisiere bodenständig, nahe bei den Leuten. «Ich denke, ich bin in der SVP, aber ich glaube, ich habe in den verschiedensten Gremien, Vorständen oder Verbänden bewiesen, dass ich ein sehr kompromissbereiter Mensch bin.» Respekt sei ihm wichtiger als Meinungen. «Ich kann sehr gut mit anderen Meinungen leben und damit umgehen.»



Aufgewachsen ist Max Berner (1967) in einer Kleinbauernfamilie als Jüngster von acht Kindern. Sein Vater arbeitete bei der Bahn als Gleismonteur. «Nach dem Aktivdienst im 2. Weltkrieg hatte er keine Stelle gefunden und fand, wie viele andere, einen Platz bei der Bahn.» Mit 15 Jahren begann Max Berner in Muttenz eine Lehre als Koch. Jetzt arbeitet er im Aussendienst für die Nahrungsmittelfirma Hügli. Der Vater von drei Kindern, eines aus erster Ehe, lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern (16 und 17 Jahre alt) zusammen. «Als ich 2001 den Hirschen übernahm, waren wir noch unverheiratet und ohne Kinder.» Nach dem Engagement im «Hirschen» wollte er zurück ins Baselbiet. Aber da legten seine Frau und die Kinder ihr Veto ein. «Heute bin ich glücklich darüber, bin ich nicht gegangen. Vor kurzem, am Tag der Begegnung, habe ich gesagt: Ich bin nicht hier geboren, aber ich bin mit ganzem Herzen für Günsberg.»



2013 war er noch Ersatzgemeinderat und ab 2015 Gemeinderat. Als Rolf Sterki aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste, half ihm Vizegemeindepräsident Berner bei der Führung der Geschäfte. «Wir kennen uns privat gut. Ich arbeitete nur 30 Prozent wegen der Pandemie und hatte Zeit. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, das Amt des Gemeindepräsidenten auszuführen neben meiner Arbeit, in der ich ein Rayon führe.» Als Sterki zurückkam und die Demission anmeldete, hat der Gemeinderat aktiv Kandidaten für das Gemeindepräsidium gesucht und niemanden gefunden. Verwaltung und Gemeinderat haben ihn dann umstimmen können. «Ich begann, mich damit zu befassen und habe mit meiner Firma geredet.»



Neben allen hängenden Sachgeschäften, die zu erledigen sind, liegt Berner eines am Herzen. «Wenn ich auswärts in der Region erkläre, dass ich von Günsberg bin, werde ich sofort katalogisiert. Ich will Günsberg vom rechten Licht ins richtige Licht rücken. So wird Günsberg wahrgenommen, als Dorf von rechts denkenden Menschen. Dabei sind wir eine Gemeinde, die sich sozial sehr engagiert für die Senioren, für die Jungen. Unsere Vorgänger haben es geschafft, dass Günsberg nach wie vor autonom ist, soweit es heute noch möglich ist.» Günsberg habe zwar vier SVP-Gemeinderäte, aber dennoch werde Sachpolitik betrieben. «Es gibt keine politischen Entscheide in unserem Dorf. Mich stört es, wenn wir in die rechte Ecke gestellt werden, am liebsten noch etwas braun angemalt.» Akzeptanz und Respekt seien keine Einbahnstrasse.