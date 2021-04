Günsberg Einsprache gegen Baubewilligung: Noch wird die Kanone im Dorf nicht aufgestellt Das Baugesuch zum Aufstellen einer Haubitze im Dorf hat die Günsberger Baukommission genehmigt. Nun wurde Beschwerde eingelegt. Urs Byland 22.04.2021, 05.00 Uhr

In Günsberg soll dieses Haubitze-Modell mit Kaliber 105mm aufgestellt werden. TeleM1

In Günsberg will der Präsident der Baukommission mitten im Dorf auf seinem Grundstück eine Kanone aufstellen. Das Vorhaben, das «militärhistorische Gerät» zu platzieren, ist umstritten. Innerhalb der Einsprachefrist sind sechs Einsprachen eingereicht worden, die per 1. April allesamt von der Bau- und Werkkommission Günsberg abgewiesen wurden.

Unter den Einsprachen befand sich eine anonyme mit persönlichen Anschuldigungen gegen die Bauherrschaft. Diese Einsprache wurde von der Kommission als ungültig klassiert. Von den übrigen fünf Einsprachen wurde auf zwei Einsprachen nicht eingetreten, weil die Verfasser zu weit entfernt oder nicht in Sichtweite des geplanten Standortes für die Kanone wohnen. Zugelassen wurden letztlich drei Einsprachen, darunter die der katholischen Kirchgemeinde Günsberg-Niederwil-Balm.



«Kanone gehört in ein Museum»



Im Wesentlichen erklären die Einsprecher, dass die Kanone als optisch störend oder als bedrohlich empfunden werde und diese nicht in die Dorfmitte gehöre, sondern in ein Museum. Die Bau- und Werkkommission befindet, dass weder das Zonenreglement noch die kantonale Bauverordnung das Aufstellen der Kanone verbiete.

Die damit verbundenen Gefühle seien persönliches Empfinden und hätten mit dem Baugesetz nichts zu tun. Das Bauvorhaben sei zonenkonform und halte alle baupolizeilichen Bestimmungen ein. Das Baugesuch werde unter Auflagen bewilligt. So darf beispielsweise die Kanone nicht auf ein Gebäude ausgerichtet sein.



Noch muss aber der Bauherr zuwarten. Beim Bau- und Justizdepartement ist eine Beschwerde zum Entscheid der Bau- und Werkkommission von Günsberg eingereicht worden. Laut deren Entscheid darf von der Baubewilligung erst nach ungenutztem Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist Gebrauch gemacht werden.



In der Beschwerde wird unter anderem gefordert, dass eine Beurteilung durch «absolut neutrale Dritte» erfolgen soll und dass eine Untersuchung bezüglich des Waffengesetzes geprüft werden soll. Beigelegt sind Suchinserate des Bauherren im Internet, in denen dieser nach Maschinenpistolen oder nach Kanonen suchte, «die noch voll funktionsfähig sein sollten», so der Inseratetext.