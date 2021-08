Günsberg Einsprache abgewiesen: Die Kanone auf Privatgrund stört zu wenig und darf aufgestellt werden Das kantonale Bau- und Justizdepartement stützt den Bau- und Werkkommissionsentscheid: Die Haubitze darf auf dem Privatgrundstück in Günsberg aufgestellt werden. Urs Byland 12.08.2021, 05.00 Uhr

In Günsberg soll bald, wie auf der Krummturm-Schanze in Solothurn, eine Kanone an Vergangenes erinnern. Urs Byland

Im April hat die Bau- und Werkkommission Günsberg ein Baugesuch bewilligt, mitten im Dorf eine Kanone («militärhistorisches Gerät») auf Privatgrund aufstellen zu dürfen. Sie wies damals alle Einsprachen gegen das Vorhaben ab. Unter anderem wurde verfügt, dass die Kanone nicht auf ein Gebäude ausgerichtet werden dürfe. Nicht legitimiert sei zudem eine Einsprachepartei, weil diese zu weit von der Kanone entfernt wohnen würde.



Diese nicht berücksichtigte Einsprachepartei zog weiter und reichte Beschwerde beim kantonalen Bau- und Justizdepartement ein. Der Nichteintretensentscheid der Baukommission sei aufzuheben, ebenso die Baubewilligung, eine Untersuchung bezüglich des Waffengesetzes sei vorzunehmen und sämtliche vorinstanzlichen Verfügungen seien aufzuheben.



Nun liegt die Verfügung des Bau- und Justizdepartements vor, in der die Beschwerde abgewiesen wird. Beurteilt wurde einzig der Nichteintretensentscheid der Baukommission und die Baubewilligung. Eine waffenrechtliche Untersuchung sei Sache der Kantonspolizei und vorinstanzliche Verfügungen gebe es keine.



Ist die gesamte Baukommission befangen?



Die Kritik, die Baukommission von Günsberg sei als Ganzes befangen, weil ihr Präsident Bauherr ist – der beim Entscheid der Kommission in den Ausstand trat – lässt das Bau- und Justizdepartement nicht gelten. Die Beschwerdepartei bringe keine konkreten Gründe vor, wieso einzelne Personen der Bau- und Werkkommission befangen sein sollten.

Sie begnüge sich mit der pauschalen Begründung, dass bei der gesamten Kommission Befangenheit «zu vermuten» sei. Der Umstand, dass der Bauherr gleichzeitig Präsident der Bau- und Werkkommission ist, reiche nicht, um den Anschein der Befangenheit der ganzen Kommission zu wecken.

«Gerade in kleineren Gemeinden würde eine solche Annahme zu einer Handlungsunfähigkeit der entsprechenden Baukommission führen, zumal dann die Baugesuche der Kommissionsmitglieder (oder auch Familienmitglieder, Lebenspartner und weitere) stets von einer externen Behörde geprüft werden müssten.»

Mit dieser Beurteilung wird die Baubewilligung durch die Bau- und Werkkommission Günsberg gestützt.

Bleibe die Frage, ob die Baukommission zu Recht nicht auf die Einsprache der Beschwerdepartei eingetreten ist. Die Beschwerdepartei wohnt nicht in einer (zur Einsprache berechtigten) angrenzenden Liegenschaft, sondern in einer Entfernung von 1040 Meter (Luftlinie). Deshalb müsse eine Beeinträchtigung durch die Beschwerdepartei glaubhaft gemacht werden. Eine regelmässige Vorbeifahrt, wie die Beschwerdepartei erklärt, reiche da nicht.



Fraglich sei daher, ob vom Bauobjekt ideelle Immissionen ausgehen, die eine Einsprachelegitimation begründen würden. Die Beschwerdepartei reklamiert für die Legitimation, dass es sich um ein «ausserordentliches Bauwerk» handle. Es seien alle Bewohner im Radius der maximalen Schussreichweite als einspracheberechtigt anzuerkennen.



Ablehnung drücke subjektive Befindlichkeit aus



Dass die Haubitze kein gewöhnliches Bauwerk ist, ist auch den Urteilenden im Bau- und Justizdepartement klar. Bei der Haubitze handelt es sich um ein historisches Objekt. Solche Objekte seien Teil der Vergangenheit der Schweiz. «Es wäre also falsch anzunehmen, die Haubitze hätte per se keinen Bezug zur hiesigen Kultur», so der Urteilstext. Es sei aber auch klar, dass der Bezug der Bevölkerung zu solchen Armeegeräten abnehme. Diese Entfremdung ändere jedoch nichts am Umstand, dass eine objektive historische Beziehung zu solchen Objekten bestehe.

«Die Ablehnung solcher Objekte folgt primär subjektiven Befindlichkeiten.»



Das Departement kommt zum Schluss: Was aus objektiven Gründen gemeinhin als störend empfunden wird, ist auf ideelle Immissionen zurückzuführen. Die insgesamt sechs Einsprachen sind da offenbar zu wenig. Im Urteil ist deshalb von einer nur geringen ideellen Immission die Rede, die von der geplanten Haubitze ausgehen. Daran ändere auch nichts, dass «gewisse Bevölkerungsgruppen oder Personen mit bestimmten Weltanschauungen eine Haubitze als sehr störend» empfinden würden. Eine Legitimation der Beschwerdepartei in Entfernung von 1040 Meter sei zu verneinen. Die Beschwerde wird abgewiesen.



Die Beschwerdepartei überlegt sich einen Weiterzug an das kantonale Verwaltungsgericht, wie sie erklärt.