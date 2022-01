Günsberg: Jäger setzen sich für Rehkitzrettung ein

Günsberg Der Jagdverein sammelt Geld für die Rehkitzrettung Die Jäger wollen eine eigene Drohne mit Wärmebildkamera anschaffen, um unabhängiger beim Einsatz für die Rehkitzrettung zu sein. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Balmberg-Jäger» Philip Spillmann, Philippe Andrey und Peter Schnell (von links) während einer Kitzrettung im Frühling 2021. Zvg/Matthias Neuhaus

Das Wetter war über den Jahreswechsel frühlingshaft warm. Doch der Winter ist noch nicht vorbei. Der «richtige» Frühling mit seinem Heuwetter muss noch warten. Dann aber, im Mai und Juni, werden die Jägerinnen und Jäger in der Region wieder zur Frühschicht antreten, um Rehkitze vor dem Tod durch die Mähmaschine zu bewahren.

Nachdem die Rehe im Hochsommer, so um den 1. August herum, ihre Brunftzeit hatten, gingen die befruchteten Eier bei der Rehgeiss in die sogenannte Keimruhe über. Um den Jahreswechsel beginnen die Embryonen zu wachsen, bis nach der 24-wöchigen Tragzeit die Kitze zumeist in die Heuwiesen gesetzt werden. Dort droht ihnen aber der Tod durch die Mähmaschine.

Alle sind gleichzeitig unterwegs

Das Problem ist dabei, dass jeweils in der ganzen Region Heuwetter ist und die Landwirte somit gleichzeitig zum Mähen ausrücken. Obwohl die Drohnenpiloten im Dauereinsatz sind, können nicht immer alle Reviere bedient werden. Denn das Zeitfenster für die Such- und Rettungsaktion ist jeweils kurz von morgens fünf bis sieben Uhr, damit die Kitze von der Infrarotkamera in der kälteren Umgebung entdeckt werden. Steht die Sonne höher, sind die winzigen Körper in der Wärme des Grases nicht mehr zu entdecken.

Seit ein paar Jahren setzt der Jagdverein Günsberg-Balmfluh auf die Wärmebildtechnologie aus der Luft, um Rehkitze im hohen Gras zu erkennen. Die Jäger kennen das Problem mit der Verfügbarkeit der Drohnenpiloten. «Um etwas unabhängiger zu werden, haben wir uns entschlossen, eine eigene Drohne mit Wärmebildkamera anzuschaffen», erklärt Philip Spillmann, der im Jagdverein die Rehkitzrettung koordiniert.

So haben sich die «Balmberg-Jäger» zu einer Sammelaktion über die Raiffeisen-Plattform «Lokalhelden.ch» entschieden. Ziel des Crowdfoundings ist die Anschaffung einer vereinseigenen Dohne mit Wärmebildkamera. Die Ausrüstung kostet rund 9000 Franken, wobei der Drohnenpilot und Jäger Matthias Neuhaus selber 1200 Franken beisteuert.

Wer eine höhere Spende macht, kriegt eine Fotokarte von der Rehkitzrettung, eine Karten-Set oder darf eine Rettungsaktion begleiten. «Wir sind zuversichtlich, dass wir im Frühling 2022 mit der eigenen Drohne und zusammen mit den Landwirten erfolgreiche Rehkitzrettungen werden durchführen können und freuen uns über jede Spende», sagt Philip Spillmann.

Die Aktion auf der Internetplattform läuft noch 54 Tage. Bisher haben 50 Spenderinnen und Spender bereits 3760 Franken und damit 78 Prozent des anvisierten Betrags finanziert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen