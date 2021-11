Vermutlich eine historische Solothurnische Passverbindung

Günsberg Alte Wegtreppe entdeckt: Vermutlich handelt es sich um eine historische Solothurnische Passverbindung Der Grenchner Elias Meier hat im Jura oberhalb von Günsberg eine Passverbindung gefunden. Urs Byland Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Die alte Treppenanlage. zvg / Elias Meier

Im Herbst 2018 entdeckte der Grenchner Elias Meier zufällig bei einer Wanderung am Hooggenrain in Günsberg eine steile, tief eingeschnittene Hohlweganlage. Südlich des hinteren Hofbergli nimmt die historische Verkehrsverbindung erstaunlicherweise eine Rechtskurve und biegt in eine steile Schlucht ein, die im Felseinschnitt an der Mettlenbach-Quelle endet.