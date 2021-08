Gruppenpraxis Neubau sei Dank: In Derendingen bleibt die Ärztin im Dorf Im «Silbergarten» wurde eine Gruppenpraxis installiert. Kopf der Praxis ist Regula Meier Rüfenacht, die schon vorher in Derendingen praktizierte. Anja Neuenschwander 31.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Teil des Ärzteteams der Praxis Silbergarten: Regula Meier Rüfenacht (links stehend), Lynn Azadian (Assistenzärztin) und Sandra Meier-Irmer (Hausärztin). Hanspeter Bärtschi

Die Gemeinschaftspraxis «Silbergarten» hat erst kürzlich ihren Betrieb in der gleichnamigen neuen Überbauung aufgenommen. Und schon bald hat Ex-Gemeindepräsident Kuno Tschumi mitbekommen, dass sie gut besucht sei, wie er sagt.

Hausärztin Regula Meier Rüfenacht ist «sehr happy» über den Einzug und freut sich besonders über die grossflächigen Räumlichkeiten der Überbauung an der Hauptstrasse 17 im Zentrum von Derendingen. Dort geht nun das Team bestehend aus zwei Hausärztinnen, einem Hausarzt, einer Psychologin und sieben weiteren Angestellten seinen Tätigkeiten nach.

Die Empfangstheke Hanspeter Bärtschi

Als gebürtige Derendingerin fühlt sich Regula Meier Rüfenacht sehr mit dem Dorf verbunden. Sie musste ihre vorherige Praxis in Derendingen jedoch aufgrund von Platzmangel beinahe aufgeben und einen Umzug in ein anderes Dorf in Betracht ziehen.

Der damalige Gemeindepräsident Kuno Tschumi setzte sich zur selben Zeit für den Einzug einer Arztpraxis in einem der zwei Häuser in der neuen Überbauung ein. Er wollte damit die attraktive Zentrumsentwicklung des Dorfes vorantreiben. Nachdem die Gemeindeversammlung einem Landverkauf deutlich zustimmte, errichtete der Investor, die Impact Immobilien AG, eine geräumige und nachhaltig gebaute Überbauung mit erschwinglichen Wohn- und Geschäftsräumen und einem Ladenlokal.

Der Warteraum Hanspeter Bärtschi

Somit konnte Meier Rüfenacht in Derendingen bleiben und ihre Arztpraxis im Silbergarten unterbringen. Sie schätzt sich glücklich «nicht auswandern zu müssen». Diese Lösung ist auch ganz im Sinne von Kuno Tschumi:

«Die Arztpraxis ist ein grosser Mehrwert für die gesundheitliche Grundversorgung des Dorfes.»

Zudem sei es besonders günstig, dass Meier Rüfenacht in Derendingen bereits stark verankert ist. Er ist daher dankbar und froh, dass sein Dorf keinen Verlust eines weiteren Hausarztes verzeichnen muss. Deren Anzahl sei in den letzten Jahren nämlich zurückgegangen, und es werde zunehmend schwieriger Nachfolger zu finden.

Ein Behandlungszimmer Hanspeter Bärtschi

Tschumi und Meier Rüfenacht sehen Gruppenpraxen als Zukunftsform der hausärztlichen Arbeit. In einem Team mit mehreren Ärzten sei es einfacher, sich zeitlich einzuteilen und somit eine durchgehende medizinische Versorgung zu gewährleisten, erklärt Meier Rüfenacht. Immer mehr Hausärzte würden sich daher wohl in Zukunft in Gruppenpraxen zusammenschliessen.

Viele Praxen auf dem Land werden aufgegeben

Für beide, Ärztin sowie Gemeindepräsident, ist die Grundversorgung des Ortes ein grosses und aktuelles Thema. Die Investition in eine gemeinschaftliche Arztpraxis habe sich somit auf jeden Fall gelohnt, erklärt Tschumi. Dies bestätigt Meier Rüfenacht und erzählt von begeisterten Patienten. Viele seien aus umliegenden Dörfern dazugekommen, da dort ebenfalls Hausarztpraxen aufgegeben wurden.

Das Labor. Hanspeter Bärtschi

Ansonsten sei die zentrale Lage im Wohnkomplex ideal, auch da die Bewohner der Alterswohnungen in den zwei Häusern von der Praxis in unmittelbarer Nähe profitieren können.

Wichtig zu erwähnen sei aber, dass zum heutigen Zeitpunkt Patienten ohne aktuelle Hausarztbetreuung Vorrang hätten. Momentan müsse sich das Ärzteteam im Silbergarten noch etwas zurechtfinden, man sei aber generell offen für Neuzugänge und werde auch bereits von einer neuen Assistenzärztin unterstützt.