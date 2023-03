Neubau Pflegezentrum Hofgarten Bellach

Grossprojekt Startschuss zur Grossbaustelle: In Bellach wird ein neues Pflegezentrum gebaut, das zwei Solothurner Heime ablöst Die Stiftung Fomaso baut in Bellach für 50 Millionen Franken ein neues Pflegezentrum. Die 98 Einzelzimmer und 35 Wohnungen sind im Frühling 2025 einzugsbereit. Sie lösen die Pflegeheime Forst und Magnolienpark in Solothurn ab. Rahel Meier Jetzt kommentieren 14.03.2023, 16.00 Uhr

Spatenstich für das Alterszentrum Hofgarten (von links): Andrea Stampfli, Lukas Kümin (beide gsj Architekten Solothurn), René Oppliger (Stiftungsratspräsident), Markus Rusterholz (Geschäftsführer), Elena Morganti (Stiftungsrätin Rüttenen), Lea Schluep (Stiftungsrätin und Gemeindepräsidentin Bellach) und Gilbert Studer (Baukommissionspräsident Stiftung Fomaso). Bild: Hanspeter Bärtschi

Der Himmel lachte und weinte gleichzeitig über der Baugrube in Bellach. Für die Stiftung Fomaso war es aber definitiv ein Freudentag mit ganz vielen Emotionen, wie Gilbert Studer, Stiftungsrat und Baukommissionspräsident, beim symbolischen Spatenstich feststellte. Und er verglich das Wetter mit den fünf Jahren, in denen für den Neubau geplant wurde:

«Auch bei uns hat es geregnet, gestürmt und zwischendurch kam immer wieder die Sonne. Immerhin hatte der Herrgott Erbarmen und so stehen wir heute hier und alles passt.»

Anfang Februar konnte bereits mit dem Aushub begonnen werden. Bild: zvg

Dank des guten Wetters der letzten Woche konnte schon Anfang Februar mit dem Aushub für die beiden Gebäude begonnen werden. Zwischen der Greder- und der Markstrasse, im Gebiet Bellach Ost, werden ein Pflegezentrum mit 98 Einzelzimmern und ein achtstöckiger Wohnturm mit 35 Wohnungen erstellt. Dazu kommt eine Einstellhalle mit 69 Plätzen.

Die Bauherrschaft hofft, dass die Neubauten im März 2025 bezogen werden können. Damit können dann auch die beide heutigen Heime, das «Forst» und der «Magnolienpark», geschlossen und die Liegenschaften verkauft werden.

Stiftungsratspräsident René Oppliger (links) und Gilbert Studer (Baukommissionspräsident Stiftung Fomaso). Bild: Hanspeter Bärtschi

Studer bedankte sich mit kurzen Worten bei allen, die dazu beigetragen haben, dass der Neubau nun endlich realisiert werden kann. Er hob dabei vor allem die Bank CIC und Davide Castrini, deren Vertreter vor Ort, hervor. «Ohne ihre Unterstützung könnten wir dieses Projekt nicht stemmen.» Aber auch die Behörden der Gemeinde Bellach und die Planer hätten ihren Job gut gemacht.

Baustelle der Superlative

Das Zentrum Hofgarten darf sich rühmen, gleich mehrere Rekorde zu brechen. Mit einem Bauvolumen von 50 Millionen Franken dürfte es – nach der Grossbaustelle für den Neubau der Kehrichtverbrennungsanlage in Zuchwil – die zurzeit grösste Baustelle im Kanton sein. Die beiden Gebäude erfüllen zudem den «Standard nachhaltiges Bauen Schweiz» und werden Gold-zertifiziert. Zusätzlich wird der «Hofgarten» nach Minergie-Standard gebaut und erhält als erstes Pflegezentrum im Kanton das entsprechende Zertifikat.

Heute betreut die Stiftung Fomaso an ihren beiden Standorten 64 Bewohnerinnen und Bewohner. Im neuen Pflegezentrum finden 94 Personen Platz. Der Neubau wird dreistöckig und in der Form eines «L» erstellt. Im Parterre wird ein Restaurant eingebaut und an der Westseite des Gebäudes ein geschützter Aussenbereich für Menschen mit Demenz angelegt.

Die Stiftung Fomaso denkt zudem bereits heute weiter. Geschäftsführer Markus Rusterholz erklärt: «Die Gesellschaft verändert sich und mit ihr auch die demografische Entwicklung.» Das Pflegezentrum wird deshalb in modularer Bauweise erstellt. So können die Räumlichkeiten bei Bedarf jederzeit ohne allzu grossen Aufwand umgenutzt werden.

Eingebunden in das ganze Quartier

Direkt neben dem Pflegezentrum wird ein achtstöckiger Wohnturm mit 35 2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen erstellt. Nach Abschluss aller Arbeiten wird das Gebäude verkauft. Die Vermietung läuft dann über die Vermarktungesellschaft der von Graffenried Immobilien AG. Baukommissionspräsident Gilbert Studer betont dabei ausdrücklich:

«Uns ist es wichtig, dass die Wohnungen so erstellt werden, dass sie über die Ergänzungsleistungen abgerechnet werden können und so zahlbarer Wohnraum angeboten werden kann.»

Die Mieterinnen und Mieter können nach Wunsch Dienstleistungen vom Pflegezentrum beziehen. Beispielsweise die Reinigung der Wohnung oder das Waschen der Kleider. Im Parterre des Wohnturmes soll zudem eine Kindertagesstätte eingerichtet werden und ein Coiffeursalon ist ebenfalls eingeplant.

Informationsanlass Die Stiftung Fomaso lädt am Mittwoch, 29. März, um 14 Uhr im Turbensaal zu einem Infoanlass für alle diejenigen, die sich für das Neubauprojekt Zentrum Hofgarten interessieren. Es geht dabei vor allem um den Wohnturm, die Grundrisse der Wohnungen und darum, wie man sich bereits heute für eine der Wohnungen anmelden kann. Wer am Infoanlass teilnehmen möchte, sollte sich bis am 25. März über info@magnolienpark.ch anmelden.

Das Restaurant, mit Küchenchef Rolf Caviezel, die Kindertagesstätte und der Coiffeursalon stehen der gesamten Bevölkerung offen. Das umliegende Quartier soll dadurch belebt und auch attraktiver werden.

Stiftung wurde von 13 Gemeinden gegründet

Die Stiftung Fomaso ist durch einen Zusammenschluss der beiden ehemaligen Stiftungen «Psycho-geriatrisches Pflegeheim zur Forst» und «Pflegezentrum Magnolienpark» entstanden und ist seit 1. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen. Die beiden Heime weisen erheblichen Sanierungsbedarf auf, weshalb die Gebäude verkauft werden sollen und ein Neubau projektiert wurde.

Die Stiftung bezweckt den Betrieb von Pflegezentren. «Fomaso» fokussiert sich auf Menschen mit einer demenziellen Erkrankung und Menschen, welche eine gerontopsychiatrische Betreuung benötigen. In den beiden Häusern gibt es aber auch Bewohnerinnen und Bewohner mit psychischen Erkrankungen, die eine Langzeitbetreuung benötigen, und solche mit einem Bedarf an anspruchsvoller Pflege, invasiv beatmete Patienten oder Tetraplegiker.

Zum Thema wird vermehrt auch die Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern, die noch nicht im Pensionsalter sind, aber an Demenz leiden und Betreuung brauchen.

Die Stiftung Fomaso wird von den Stiftergemeinden Balm bei Günsberg, Bellach, Feldbrunnen-St. Niklaus, Flumenthal, Günsberg, Hubersdorf, Kammersrohr, Langendorf, Lommiswil, Oberdorf, Riedholz, Rüttenen und Solothurn getragen.

