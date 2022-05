Bikestrecke verbreitert das Angebot der Seilbahn Weissenstein

Grosses Interesse «Mit der Bike-Piste verfügen wir über ein saisonal breiter abgestütztes Angebot»: Bald freie Bahn für die Bikes auf dem Weissenstein? Auf die Generalversammlung der Seilbahn Weissenstein AG gab es einen Ansturm: 190 Personen drängten ins Sennhaus. Dabei gab es Neuigkeiten zur Bike-Piste und zum Geschäftsjahr 2021. Auch der Knatsch um den gesperrten Zugang auf die Kurhaus-Terrasse war ein Thema. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 17.05.2022, 18.00 Uhr

Der Berg ist das gemeinsame Ziel der Nutzerinnen und Nutzer der Seilbahn Weissenstein. Tom Ulrich

Fast 90 Prozent oder 190 Personen vertraten im Sennhaus das Aktionariat der Seilbahn Weissenstein, das mit Positiv-Meldungen überhäuft wurde: Das Geschäftsjahr 2021 sei «sehr erfreulich» verlaufen, die neue Bike-Strecke im Bau, und auch das Bahn-Beizli in der Bergstation werde weitergeführt.

Eher philosophisch äusserte sich Verwaltungsratspräsident Urs Allemann allerdings zum aktuellen Knatsch um den gesperrten Zugang auf die Kurhaus-Terrasse:

«Es gibt nicht nur eine Aussicht, sondern auch eine Weitsicht oder Absicht... Insgesamt kennt die deutsche Sprache 352 Begriffe zum Wort Sicht.»

Womit er umschrieb, dass immer noch gegensätzliche Wahrnehmungen zur kürzlich kommunizierten Zugangsstrategie des Hotels Weissenstein bestünden.

Bergstation der Seilbahn Weissenstein. Oliver Menge

Warten auf die Plattform-Bewilligung

Für Gondeli-Kibitze bereits gut ablesbar ist das schmale braune Band der neuen Bike-Piste, zu der allerdings noch ein Puzzle-Teil fehlt: die Start-Plattform unterhalb der Bergstation, ein Projekt, das noch der Baubewilligung harrt. Sie wäre der Schlusspunkt unter ein «fast als aussichtslos geglaubtes Projekt», wie Allemann auf das sechsjährige Bewilligungsverfahren des Pisten-Projekts anspielte.

Nun hoffe er, dass man nicht nochmals so lange auf die Plattform warten müsse. «Mit der Bike-Piste verfügen wir über ein saisonal breiter abgestütztes Angebot», und man werde weniger abhängig vom Schlittel-Betrieb. Die Baukosten würden hälftig von Sponsoren getragen. «Ob die Bahn als Betreiberin der Strecke zu ihrer Betreuung mehr Personal einstellen muss, wird sich weisen», blickt Urs Allemann nach vorne.

Höhenflug der Seilbahn Weissenstein – in finanzieller Hinsicht. Hanspeter Bärtschi

Nach Corona ist die Seilbahn durchgestartet

Nach den Corona-Einbussen 2020 – der Bahnbetrieb musste für drei Monate eingestellt werden – durfte Rolf Studer, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Erfreuliches für das Geschäftsjahr 2021 vermelden.

Aus einem Betriebsergebnis von über 1,2 Millionen Franken resultierte ein Jahresgewinn nach Steuern von 415'000 Franken. Dies erlaube die Ausschüttung einer Dividende von 2,5 Prozent – die im Handel erhältliche Aktie der Seilbahn pendelt derzeit übrigens bei 125 bis 130 Franken. «Wir stehen finanziell auf sehr gesunden Füssen», so Studer. Und:

«Wir sind eine der wenigen Seilbahnen in der Schweiz, die solche Zahlen schreiben.»

Nicht nervös zeigte sich die Bahn-Führung auch angesichts des vorzeitig notwendig gewordenen Tragseil-Ersatzs in der oberen Sektion diesen Frühling. «Wir haben umfassende Rückstellungen vorgenommen und sind nicht in eine Falle getappt», verwies Urs Allemann auf die Erkenntnis, dass immer wieder Unvorhergesehenes den Bahnbetrieb beeinflussen könne.

Hauptproblem sei eher gewesen, die Höhe der Rückstellungen bei der Steuerverwaltung plausibel zu machen. Doch auch «Financer» Rolf Studer signalisierte Gelassenheit: Nichts sei zu schwer – es gehe stets nur um die Frage, wie man es «lüpft».

Opposition zu den Geschäften gab es keine, nachdem Urs Allemann auch gewisse Unmuts-Signale aus Aktionärskreisen ausgehebelt hatte: Der geäusserte Anspruch auf zwei Gratis-Tickets sei nicht realistisch. «Das eine, das es gibt, ist ein Geschenk. Und auf Geschenke besteht kein Anspruch.» Eine klare Ansage, die Allemann nicht schadete: Der Präsident wurde wie sein Verwaltungsrat einstimmig für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

Nachgefragt: «Wir wurden noch nicht gehört»

Für 25 Jahre hat die Seilbahn Weissenstein eine Betriebskonzession. Nun, nach acht Jahren musste bereits das Seil der oberen Sektion ersetzt werden. Geht das in diesem Stil weiter?

Urs Allemann, Verwaltungsratspräsident Seilbahn Weissenstein AG. Wolfgang Wagmann

Urs Allemann: Mit solchen Aufwendungen für die Revisionen und den Unterhalt der Bahn müssen wir rechnen, auch wenn das Seil eigentlich noch vier Jahre hätte halten sollen. Aber auch der Seil-Ersatz der unteren Sektion wird ein Thema werden, was das Doppelte – also rund 200'000 Franken – kosten dürfte. Dazu kommen andere Baustellen: In den Stationen steckt enorm viel Technik drin, und bei der Zutritts-Elektronik gibt es ständige Neuerungen. Aber diese Investitionen sind keine Überraschung für uns. Wir haben von Anfang an Rückstellungen dafür getätigt.

Die Bikestrecke am Weissenstein – immerhin ein Kostenpunkt von einer halben Million für die Seilbahn – ist zwar im Bau. Aber am Ziel sind Sie damit noch nicht?

Ja die Bauarbeiten für die Strecke sind im Gang, aber wir brauchen die Plattform unterhalb der Bergstation für die Entflechtung der Besucherströme. In jedem Skigebiet gibt es jeweils bei jeder Bergstation genug Fläche, damit die Gäste ihre Ski montieren können. Eine provisorische Eröffnung der Bikestrecke ohne die Plattform ist für uns kein Thema. Theoretisch wäre die Montage der Plattform und damit die Eröffnung noch vor den Sommerferien möglich. Aber wir rechnen mit einer Verzögerung, bis wir die Baubewilligung haben.

Das Thema der Kurhaus-­Terrassenöffnung West gab viel zu reden. Ist es noch in Diskussion?

Wir sind offen für die Diskussion. Sie hat auch stattgefunden, aber wir wurden noch nicht gehört. Wir verstehen, dass man von der westlichen Terrasse nicht direkt ins Hotel kommt, aber die Aussichtskanzel sollte öffentlich zugänglich sein. An anderen Orten in den Bergen baut man ja speziell Aussichtsplattformen für das Publikum. Doch das Kurhaus hat ein anderes Kundensegment im Visier als wir, es setzt auf planbare Anlässe. Wir dagegen leben von der Masse, der Laufkundschaft. Der unterschiedliche Fokus führt zu Friktionen. Dabei könnte man das Ganze anders lösen.

