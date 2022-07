Grenchen: Sandlochfest Ausgabe 2022 in Staad

Grenchen Party, Spiel, Spass, Wettkampf und kulinarische Freuden Das Staader Sandlochfest gab ein prächtiges Lebenszeichen von sich. 35 Feuerwehrgruppen beteiligten sich am Wettkampf. André Weyermann Jetzt kommentieren 03.07.2022, 13.49 Uhr

Team Buchegg 1 an der Spritze. Carole Lauener

Endlich nach zwei ausgefallenen Austragungen wegen der Pandemie konnte das Sandlochfest übers Wochenende wieder durchgeführt werden Und die Zuschauenden kamen in Scharen, um diese einzigartige Mischung aus Party, Volksfest, kulinarischen Köstlichkeiten und natürlich dem berühmten Parcours diverser Feuerwehren im schmucken Weiler Staad an der Aare am Samstag beizuwohnen.

Team Arch 1 muss sich beeilen. Carole Lauener

Verantwortlich für den Wettkampf zeichnete bereits zum 24. Mal der Löschzug-Verein Staad : Deren Wettkampfleiter Markus Marti zeigte sich erfreut, dass immerhin 35 Gruppen, davon neun Jungfeuerwehren sich den kniffligen, spassigen aber teilweise auch kräftezehrenden Aufgaben stellten. Neben Mannschaften aus der Region wollten sich auch solche aus der Westschweiz, dem Wallis und gar von Grenchens Patengemeinde Unterschächen mit den anderen messen.

Innovative Parcours und die Nordwand am Schluss

«Chötti-Gauge», «SLF Hiba» und «Staader Nordwand» waren zu absolvieren, überwinden oder gar zu erklimmen. Erstaunlich stets, wie es die Organisierenden fertigbringen, immer wieder neue, innovative und fordernde Parcours zu ersinnen, die auch vom Publikum gut einzusehen sind. Das «Perfide» war allerdings für die Teilnehmenden, dass ihnen die Aufgabe zwar erklärt, aber nicht immer vorgezeigt wurde.

Team Jugendfeuerwehr LePiMe auf schmalem Grat. Carole Lauener

Nun denn, die erste Herausforderung war für die Dreier-Teams noch nicht so schweisstreibend, aber Geschicklichkeit, ein gutes Auge und eine ausgefeilte Wurftechnik brauchte es dennoch um zu punkten. Dann wurde es happiger. Die Hindernisbahn erforderte Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und nach all dem dann doch noch Zielgenauigkeit. Ein Hingucker dabei eine historische Hand-Druckspritze aus dem Jahr 1897, einst vom verstorbenen Hans Grossenbacher liebevoll restauriert, ohne die nichts ging. Krönender Abschluss stellte traditionellerweise die Prüfung im Sandloch dar. Hier galt es so oft wie möglich die ins Wasser gebaute Nordwand zu erklimmen (mit Schutzweste natürlich).

Team Jugendfeuerwehr BeLoSe 4 an der Nordwand. Carole Lauener

Inspirierende Moderation

Hilfreich für Teilnehmende wie Zuschauende waren die Ausführungen der beiden Speaker Rolf Dürrenmatt und Markus Marti. Sie erklärten, feuerten an, liessen auch mal einen saloppen Spruch fallen, ohne aber je beleidigend zu werden. Für Rolf Dürrenmatt wird es nach eigenen Aussagen nach zahlreichen inspirierenden Moderationen die letzte gewesen sein. Die Wette gilt: In irgendeiner Form wird er auch am nächsten Sandlochfest involviert sein: bei Party, Spass, Spiel und Wettkampf.

Team Buchegg 1 kämpft mit Reifen. Carole Lauener

Rangliste

Jugendfeuerwehr: 1.JFW BeLoSe1 (Bellach Lommiswil Selzach), 2. JFW Grenchen2, 3.JFW St-Imier.

Erwachsene: 1.LePiMe1 (Lengnau Pieterlen Meinisberg) 2.Grenchen, 3. GLB (Genossenschaft für leistungsorientiertes Bauen).

