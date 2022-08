Gewerbeverein Wasseramt Ost führt Gewerbeausstellung durch

Gewerbeverein Wasseramt Ost Das Wasserämter Gewerbe zeigt sich unter dem Motto: «Zäme si mir starch» Innen- und Aussenfläche komplett vergeben: 58 Aussteller zeigen sich an der Gewerbeausstellung am kommenden Wochenende in und um die Zweienhalle in Deitingen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 29.08.2022, 19.00 Uhr

Noch ist die Zweienhalle fast leer: Aber die ersten Aussteller sind dabei ihre Stände aufzustellen. Bruno Kissling

Viermal wurde die Gewerbeausstellung wegen der Coronapandemie und der damit verbundenen Planungsunsicherheiten verschoben. Am kommenden Wochenende ist es nun so weit: 58 Gewerbebetriebe, die grösstenteils aus den Gemeinden Aeschi, Bolken, Deitingen, Etziken, Horriwil, Oekingen und Subingen stammen, präsentieren sich in und rund um die Zweienhalle in Deitingen.

Wegen der Verschiebungen sind nicht mehr alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die sich ursprünglich angemeldet haben. Lücken, die entstanden, konnten aber immer sofort wieder gefüllt werden. Die Ausstellung selbst und die Pflege der Kundenkontakte seien ein Bedürfnis.

Betriebe ergänzen sich

Das Umfeld sei rauer geworden, meint OK-Präsident Daniel Hefti. Einkaufen im Internet und Preisdruck seien ständige Begleiter der Gewerbebetriebe. Die Globalisierung habe auch im äusseren Wasseramt Einzug gehalten.

In diesem Sinne sei auch das Motto der Ausstellung «Zäme si mir starch» zu verstehen. Damit werde einerseits die Fusion der beiden Gewerbevereine zum Gewerbeverein Wasseramt Ost aufgenommen, andererseits aber auch die Stärke der Gewerbebetriebe, die gemeinsam regional Lösungen anbieten könnten.

Diverse Neuerungen

Für Hefti ist es die vierte Gewerbeausstellung – und die letzte – wie er glaubhaft versichert:

«Das Präsidium des Gewerbevereins habe ich 2019 bereits abgegeben.»

Auch wenn Hefti beim Organisieren eine gewisse Routine hat: Die diesjährige Ausstellung wartet mit einigen Neuerungen auf. Die erste ist der Ort: In den letzten Jahren war das Gewerbe jeweils in Subingen zu Gast, neu wurde die Infrastruktur in Deitingen aufgebaut.

Bis Freitagnachmittag ist die Zweienhalle dann voll. Bruno Kissling

Eine andere betrifft die Ausstellenden. Bisher war es üblich, dass jeder Stand durch Seiten und eine Rückwand begrenzt ist. Neu wird nur eine Fläche zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung werde so offener und attraktiver fürs Publikum, zeigt sich Hefti überzeugt, der dieses Konzept schon im Kanton Aargau erlebt hat.

Und Sandro Probst, der im OK für den Aufbau der Infrastruktur zuständig ist, meint:

«Das fordert die Ausstellenden, aber jede und jeder kann den Stand so individuell gestalten.»

Wie schon bei den letzten Ausstellungen gibt es auch dieses Jahr am Freitag und am Samstag im grossen Festzelt ein Abendprogramm mit Livebands und Barbetrieb bis 2 Uhr. Das Nachtleben gehöre einfach dazu, meint Hefti. So sollen tagsüber Business und abends Vergnügen für Aussteller, aber auch Besucher miteinander verbunden werden.

Festwirtschaft und Kinderprogramm

Statt einer einzigen grossen Festwirtschaft finden die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr diverse Foodtrucks und Foodcorner. Pizza, Kebab und Curry sind im Angebot. Dazu betreibt auch der «Seeblick» aus Burgäschi einen Foodcorner.

Damit Eltern ungestört durch die Ausstellung bummeln können, wird am Samstag und Sonntag eine Kinderbetreuung durch die Jubla Deitingen angeboten. Am Sonntag ist zudem Pumpelpitz alias Simu Fankhauser vor Ort. Für diejenigen Kinder, die nicht so gerne still sitzen, wird ein Gumpischloss aufgestellt.

Keine Gewerbeausstellung ohne Tombola. Aber auch hier geht der Gewerbeverein Wasseramt Ost neue Wege. Daniel Hefti:

«Wir haben dieses Jahr weniger Preise, dafür haben die einzelnen Preise einen etwas grösseren Wert.»

Tatsächlich lockt als Hauptgewinn ein dreitägiger Aufenthalt im Hotel Zurbriggen in Saas Almagell.

Die Ausstellung ist wie folgt geöffnet:

Freitag, 2. September, 16 bis 20 Uhr (Abendprogramm bis 2 Uhr)

Samstag, 3. September, 10 bis 20 Uhr (Abendprogramm bis 2 Uhr)

Sonntag, 4. September, 10 bis 17 Uhr

