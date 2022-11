Gesundheitswesen Hausärztemangel trotz steigender Ärztezahlen? Im äusseren Wasseramt boomen Gruppenpraxen und Teilzeitarbeit Obwohl eine Pensionierungswelle bei den Hausärztinnen- und -ärzten droht, erschwert die Politik die Bedingungen in den Praxen. Doch es gibt noch Hoffnung für das Hausarztmodell. Felix Ott Jetzt kommentieren 07.11.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Obwohl es immer mehr Hausärztinnen und -ärzte gibt, schliessen Praxen im äusseren Wasseramt. Bruno Kissling

Wie komplex die Problematik des Hausarztmangels konkret ist, lässt sich am Beispiel des äusseren Wasseramtes aufzeigen. Der ehemalige Hausarzt Max Schreier (Kriegstetten) hat während seiner Pension die Situation in einer ausführlichen Arbeit zusammengestellt. Ein Überblick zu erhalten, ist längst nicht so einfach, wie man denkt. Denn Zahlen zu den Hausärzten sucht man beim kantonalen Amt für Gesundheit vergebens.

Laut Schreiers Recherchen gibt es 2019 21 Hausärztinnen und -ärzte im Notfallkreis äusseres Wasseramt. Bei seiner Praxisübernahme 1974 waren es noch sieben. Wie kann man dann von Ärztemangel reden, wenn es doch immer mehr Hausärztinnen und -ärzte gibt?

Die Antwort liege unter anderem bei den Stellenprozenten. Während 1974 alle Hausärzte in Vollzeit arbeiteten, sind heute viele Hausärztinnen und -ärzte in Teilzeit angestellt. Dies führt dazu, dass es zwar mehr Grundversorger gibt, diese jedoch insgesamt weniger Arbeit verrichten. Neben der steigenden Bevölkerungszahl werde auch der Aufwand pro Patientin und Patient immer grösser.

Gemeinschaftspraxen auf dem Vormarsch

Die klassischen Einzelpraxen sind heute ein Auslaufmodell. Der Trend ginge heute eindeutig in Richtung Gemeinschaftspraxis, schreibt Schreier. Die heutige Ärztegeneration sei offenbar nicht mehr bestrebt, als Einzelkämpfer eine Praxis mit sämtlichen Auflagen und Risiken zu führen.

Das verschärft das Problem, das in einer Studie der Haus- und Kinderärzte vorgestellt wird: In den nächsten zehn Jahren werden rund 56 Prozent der aktuell praktizierenden Hausärztinnen und -ärzte pensioniert sein. Dies könnte auch zu weiterem Praxissterben führen. Laut Schreier konnten seit 2016 18 Praxen im Kanton keine Nachfolge finden.

Die Studie verschafft aber gleichzeitig auch Hoffnung für die Zukunft: Wenn sich nur 20 Prozent der Medizinstudierenden für die Hausarztmedizin entscheiden würden, könnten die in Pension gehenden Ärztinnen und Ärzte nach zehn Jahren bis zu 90 Prozent mit Nachwuchs aufgefangen werden. Dies sei laut einer Umfrage durchaus eine realistische Aussicht.

Politik zwischen Lösungen und Verschlimmerung

Erste Schritte, die Hausarztausbildung zu attraktivieren, wurden bereits angegangen. Im Kanton Solothurn gibt es beispielsweise seit 2008 ein Praxisassistenzprogramm in der Hausarztmedizin. Dabei können Nachwuchsärztinnen und -ärzte bereits während ihrer Ausbildungszeit in einer Hausarztpraxis arbeiten. Dabei erhalten die Assistenzärztinnen und -ärzte den gleichen Lohn wie bei einer Anstellung in einem Spital. Finanziert wird das Programm zu 80 Prozent vom Kanton Solothurn.

Der frühe Kontakt mit der Hausarztmedizin sei nachweislich ein Erfolgsrezept, wie die Staatskanzlei schreibt: Rund 70 Prozent der ehemaligen Assistenzärztinnen und -ärzte arbeiten heute in einer Praxis im Kanton Solothurn.

Doch die Diskussionen um Kostendämpfungsmassnahmen könnten der Attraktivität des Berufes beim Nachwuchs schaden. Verschiedene Interventionen sollten bereits die Kosten des Gesundheitswesen verringern. 2021 hat das Parlament beispielsweise eine Begrenzung für die Zulassung von Ärzten verabschiedet.

Cornelia Meier, Co-Präsidentin der Solothurner Ärztegesellschaft, erklärt zudem, dass die Tarife für Hausärztinnen und Hausärzte immer wieder gekürzt werden. Die Folgen dieser politischen Massnahmen können noch nicht abgeschätzt werden, trotzdem würden schon wieder neue Beschlüsse gefasst, welche die Bedingungen in den Praxen wohl nicht verbessern werden, sagt sie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen