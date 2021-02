Geschäftsbericht 2020 Spar- und Leihkasse Bucheggberg legt bei Kundengeldern stark zu Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG berichtet über ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Bei den Kundengeldern wird ein starkes Wachstum verzeichnet und auch der Gewinn stieg um gute 5 Prozent. 17.02.2021, 12.29 Uhr

Hauptsitz der Spar- und Leihkasse Bucheggberg. Urs Byland

(szr) Für die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG war 2020 ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Die Ausleihungen stiegen um 6,2 Millionen auf 576,4 Millionen Franken an (+1,1 Prozent), wie das Unternehmen mit Sitz in Lüterswil mitteilt. Die Kundengelder legten noch mehr zu. Und zwar um 62,5 Millionen auf 575,6 Millionen Franken – das entspricht einem Plus von 12,2 Prozent. «Dank einem umfassenden Liquiditätsmanagement konnte auf die generelle Einführung von Negativzinsen auch in diesem Jahr verzichtet werden», geht aus dem Geschäftsbericht hervor.