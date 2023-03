Geschäftsschliessung Foto Grossen Biberist

Geschäftsaufgabe Ende Woche schliesst der Laden an der Hauptstrasse in Biberist, aber Foto Grossen bleibt eine Adresse für Profi-Fotos Heidi und Felix Grossen übergeben ihr Verkaufslokal an die benachbarte Biberoptik, übernehmen aber weiterhin Fotoaufträge. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 16.03.2023, 11.30 Uhr

Heidi und Felix Grossen geben ihren Verkaufsladen in Biberist auf. Bild: Bruno Kissling

In der Woche bevor das Geschäft schliesst, benutzt die Kundschaft noch rege die Gelegenheit, sich spontan bei Foto Grossen in Biberist Beratung und Hilfe rund ums Bild zu holen. Ist eine Speicherkarte defekt, kommt man zu Foto Grossen. Hat man Probleme mit der Kamera oder braucht man sonstige Hilfe in Fotofragen, ist dies die richtige Adresse. Doch damit ist nun Schluss. Noch bis am 18. März sind die Türen offen.

Altershalber hat sich Felix Grossen entschieden, den Laden aufzugeben. Eigentlich hätte er gerne noch etwas weiter gemacht. Doch sein Nachbar Biberoptik bekundete Interesse, sein Geschäft auszubauen. «Diese günstige Gelegenheit, die Verkaufsfläche zu vermieten musste ich nutzen», begründete Grossen, dem die Liegenschaft gehört. Vom 22. bis 24. März besteht noch die Gelegenheit, bei einem grossen Räumungsverkauf Stühle, Pulte, Tische, Lampen, Foto- und Büromaterial zu erstehen.

Schöne Erinnerungen an vergangene Anlässe

Vor 75 Jahren hatte Felix Grossens Vater Heinrich mit Hilfe seiner Frau Emma das Fotogeschäft eröffnet. 1985 übernahmen Felix und Heidi Grossen das Geschäft. Fotos von gesellschaftlichen Anlässen wie Hochzeiten, Firmungen, Konfirmationen und Vereinsanlässen oder Schulfotos sind nur einige der regelmässigen Aufträge, die der Fotograf übernommen hat. Auf Wunsch gestaltete Heidi Grossen ein Fotobuch zur Erinnerung.

Das geräumige Fotostudio im Keller ist eingerichtet für die Aufnahme von Passbildern, was die Kundschaft rege benutzte. Dort hat Grossen auch selber Schwarz-weiss-Fotografien entwickelt. Zahlreiche Lernende haben bei ihm ihre Berufsausbildung absolviert. Früher war Grossen oft in Firmen unterwegs, um Maschinen aufzunehmen und Bilddokumentationen zu erstellen. Der gelernte Fotograf erinnert sich noch gut an die grosse Herausforderung, mit der entsprechenden Filmempfindlichkeit einen Gegenstand ins richtige Licht zu rücken.

Einen Quantensprung machte die Fotografie um die Jahrtausendwende, als der Übergang von der analogen zur digitalen Fotografie stattfand. Was Grossen bedauert, ist, dass das Bild heute nicht mehr den Stellenwert hat wie früher. Es würden zu viele Fotos gemacht, die dann irgendwo in einem Computerfile landen und nie mehr angeschaut werden.

Auch von aussen ist ersichtlich, dass der Laden geschlossen wird. Bild: Bruno Kissling

Doch obwohl der Laden schliesst, wird die Kundschaft nicht auf die Dienste des Fotografen verzichten müssen. So können weiterhin Fotos von Familien- und Vereinsanlässen in Firmen und Schulen oder Passfotos bestellt werden.

Felix Grossen will sein Archiv digitalisieren

Die Arbeit hat dem passionierten Fotografen immer gut gefallen. Er sei dabei weit herumgekommen. Dennoch freut er sich, etwas kürzertreten zu können und nicht fünfeinhalb Tage die Woche im Laden stehen zu müssen. Was ihm sicher fehlen werde, sei der tägliche Kundenkontakt, vermutet er. Doch er befürchtet nicht, dass ihm die Arbeit ausgeht.

Neben den Fotoaufträgen steht ihm noch eine grosse Aufgabe bevor. Er habe sozusagen als Dorffotograf geamtet, erzählte er. Bei jedem Dorffest, bei allen Vereinsanlässen war er mit seiner Kamera dabei. Unzählige Fasnachtsumzüge hat er dokumentarisch festgehalten. Er fotografierte alte Häuser und deren Ersatzneubauten. Nun möchte er dieses Archiv aussortieren, Negative digitalisieren und die ganze Sammlung der Gemeinde weitergeben, damit auch die Nachwelt etwas davon hat.

