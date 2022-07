Roth Gerüste löscht bereits aufgenommene Firmen

Gerüstbau Roth Gerüste bereinigt das Handelsregister und löscht leere Gesellschaften Ein Eintrag im Handelsregister erweckt Aufmerksamkeit. Die Roth Gerüste AG soll vermeintlich gleich drei Firmen schlucken. Doch diese sind bereits lange im Geschäft integriert. Felix Ott 09.07.2022, 05.00 Uhr

Die Roth Gerüste AG vereinfacht die Geschäftsstruktur. zvg (Archiv)

Bei vielen Baustellen in der Schweiz lässt sich der rot-weisse Schriftzug der Roth Gerüste AG erkennen. Als grösster Gerüstbauer des Landes beschäftigt das Unternehmen rund 700 Mitarbeiter. Mitte Juni erweckte ein Eintrag im Handelsregister den Eindruck, der Gerüst-Riese wolle rasant weiter wachsen.

Das Handelsregister ist zwar bekanntlich keine leichte Lektüre. Doch es erweckt durchaus Aufmerksamkeit, wenn gleich drei Firmen zeitgleich in der Roth Gerüste AG aufgehen sollen. Im Eintrag heisst es, die BW Bauingenieure AG, die Gerüstbau Maffeo AG sowie die Kronenberg AG fusionieren mit dem Giganten.

Doch der Schein trügt, wie der Geschäftsführer der Roth Gerüste AG, Walter Fankhauser, auf Anfrage aufklärt. Es handle sich bei den Fusionen lediglich um eine Bereinigung des Handelsregisters. Denn die betroffenen Firmen seien bereits länger in der Roth Holding integriert.

Die BW Bauingenieure AG aus Bätterkinden ist bereits seit 2010 eine Tochterfirma des Unternehmens. Auch die Kronenberg AG hat ihren Sitz schon 2016 in die Zweigniederlassung der Roth Gerüste in Aarau verlegt. Die Baugerüste Maffeo AG wurde erst vergangenen Frühling im Zuge einer Nachfolgeregelung an die Roth Gerüste AG verkauft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nun soll durch die Löschung der Gesellschaften die Geschäftsstruktur vereinfacht und verdichtet werden. Zudem würden diese leeren Gesellschaften unnötige Kosten verursachen.